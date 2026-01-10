U23 Việt Nam hạ Kyrgyzstan, người hùng Văn Thuận kể phút giây ngỡ mình ghi bàn

⚽ Khuất Văn Khang: “Chiến đấu đến phút cuối, không bỏ cuộc”

Tối ngày 9/1, thầy trò HLV Kim Sang Sik một lần nữa khiến hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau ở cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Kyrgyzstan. Gặp nhiều khó khăn trước đối thủ Trung Á, nhưng nhờ nỗ lực đến những phút cuối cùng, U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Kyrgyzstan với tỉ số chung cuộc 2-1.

Khuất Văn Khang thi đấu ở trận U23 Việt Nam thắng nghẹt thở U23 Kyrgyzstan.

Phát biểu sau trận đấu căng thẳng, đội trưởng Khuất Văn Khang nhấn mạnh tinh thần tập thể chính là chìa khóa giúp U23 Việt Nam vượt qua thử thách: “Chiến thắng này chứng minh nỗ lực của toàn đội, từ đầu đến cuối trận. Chúng tôi chiến đấu đến phút cuối cùng và không bỏ cuộc”.

Tiền vệ sinh năm 2003 cho biết U23 Việt Nam không có nhiều thời gian nghỉ ngơi khi chỉ còn 2 ngày để chuẩn bị cho trận cuối vòng bảng, do đó toàn đội cần giữ sự tập trung cao độ. “Trận kế tiếp diễn ra ngay sau đây (gặp chủ nhà U23 Saudi Arabia), toàn đội sẽ cố gắng tập trung tối đa để chuẩn bị tốt nhất”, thủ quân của U23 Việt Nam nói.

😄 Văn Thuận: “Ngước lên tưởng ghi bàn, nhưng không phải”

Một trong những khoảnh khắc đáng chú ý nhất trận đấu đến từ tình huống Lê Văn Thuận đánh đầu, bóng bật một cầu thủ U23 Kyrgyzstan bay vào lưới. Bàn thắng ấy của U23 Việt Nam khiến hàng triệu người hâm mộ vỡ òa.

Pha ăn mừng bàn thắng "hụt" của Lê Văn Thuận.

Trên sân, Lê Văn Thuận ngỡ mình đã lập công. Tuy nhiên, sau đó AFC xác định đây là bàn phản lưới nhà của đội bạn. Chia sẻ khá thoải mái sau trận đấu, Văn Thuận cho biết: “Khi ấy, tôi ngước lên cứ tưởng mình ghi bàn, nhưng không phải. Dù sao toàn đội thắng là vui rồi, mọi thứ đều ổn”.

Cầu thủ thuộc biên chế CLB Thanh Hóa nhấn mạnh niềm vui chiến thắng quan trọng hơn thành tích cá nhân. “Anh em toàn đội đã cố gắng hết sức, thành quả này là xứng đáng với U23 Việt Nam”, cầu thủ được ví như “Lamine Yamal Việt Nam” chia sẻ.

Văn Thuận cũng tiết lộ chỉ đạo then chốt từ ban huấn luyện trong suốt trận đấu: “Thầy dặn toàn đội phải hết sức chú ý, không được phạm lỗi trong vòng cấm. Đó là điều chúng tôi luôn nhắc nhau trên sân”.

💪 Thái Sơn: “Không trận nào là dễ dàng”

Đánh giá về thế trận, tiền vệ Nguyễn Thái Sơn thừa nhận U23 Kyrgyzstan là đối thủ không hề dễ chơi: “Không có trận nào là dễ dàng ở giải đấu này. Tôi rất vui với chiến thắng hôm nay”. Cầu thủ của U23 Việt Nam khẳng định toàn đội sẽ tiếp tục nỗ lực để hướng đến mục tiêu cao nhất có thể tại giải.

“Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, từng trận một, để đạt kết quả tốt nhất”, tiền vệ của CLB Thanh Hóa nói tiếp. Đáng chú ý, khi so sánh lực lượng U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á 2024 và 2026, Thái Sơn cho rằng sự khác biệt là không lớn: “Hai đội hình không khác nhau nhiều. Điểm chung là đều có quyết tâm, luôn nỗ lực cống hiến vì màu cờ sắc áo”.

💰 VFF thưởng nóng 600 triệu đồng cho U23 Việt Nam

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cùng các Ủy viên Ban Chấp hành đã trực tiếp gặp gỡ, chúc mừng thầy trò HLV Kim Sang Sik. Lãnh đạo VFF biểu dương tinh thần thi đấu quả cảm của toàn đội và quyết định thưởng nóng 600 triệu đồng.

Trước đó, ở trận ra quân thắng U23 Jordan 2-0, U23 Việt Nam cũng đã được thưởng 500 triệu đồng, qua đó nâng tổng số tiền thưởng sau hai trận lên 1,1 tỷ đồng. Với 2 chiến thắng liên tiếp, U23 Việt Nam đang nắm lợi thế rất lớn trước lượt trận cuối vòng bảng, hứa hẹn tiếp tục mang đến những màn trình diễn giàu cảm xúc cho người hâm mộ.