Thể thao Việt Nam sẽ mất hàng chục HCV tại SEA Games 33, Thái Lan tổ chức nhiều môn lạ

😞 Dự kiến mất hàng chục HCV vì các môn thể thao mạnh bị gạch bỏ

Đại hội thể thao Đông Nam Á 2025 (SEA Games 33) sẽ được tổ chức tại Thái Lan từ ngày 9-20/12 ở 3 thành phố chính là Bangkok, Chonburi và Songkhla. Kỳ đại hội này sẽ diễn ra 50 môn thể thao chính thức với gần 580 bộ huy chương. Ngoài ra, sự kiện có 3 môn được tổ chức mang ý nghĩa trình diễn (12 bộ huy chương).

Quyết Chiến có 4 lần vô địch carom 3 băng World Cup và đang xếp hạng 3 thế giới, nhưng nội dung này không có trong môn Billiards tại SEA Games 33

Từ lâu, việc quốc gia đăng cai SEA Games bỏ đi những môn thế mạnh của các nước khác, thay vào đó là tổ chức các môn mang tính địa phương, có lợi thế cho chủ nhà là điều không còn xa lạ.

SEA Games 33 này, thể thao Việt Nam được nhận định sẽ mất đi hàng chục huy chương vàng khi chủ nhà Thái Lan bỏ đi rất nhiều môn thế mạnh của Việt Nam, trong đó điển hình là vovinam hay lặn. Bên cạnh đó, nước chủ nhà đã khéo léo bỏ đi rất nhiều nội dung thế mạnh của nước khác, trong khi VĐV của họ không có khả năng cạnh tranh huy chương ở một số môn thể thao mà mình tổ chức.

Ở bộ môn cờ, chủ nhà Thái Lan đã bỏ đi hầu hết các bộ huy chương ở nội dung cờ vua mà thể thao Việt Nam đang có những kỳ thủ hàng đầu khu vực, thậm chí trong nhóm đầu thế giới như siêu đại kiện tướng Lê Quang Liêm. Thay vào đó, nước chủ nhà tăng cường các bộ huy chương ở 2 môn cờ “lạ”, mang tính địa phương là cờ Asean và cờ Maruk.

Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam thống trị Đông Nam Á trong hơn 10 năm qua

Ở bộ môn Billiards và Snooker, Thái Lan cũng gây “sốc” khi bỏ cả 2 nội dung tiêu biểu của Billiards thế giới là carom và pool mà chỉ tổ chức thi đấu nội dung Snooker và English. Nếu như ở nội dung pool, Billiards Việt Nam có tay cơ hàng đầu châu Á Dương Quốc Hoàng thì ở nội dung carom, Việt Nam là quốc gia số 1 Đông Nam Á, top 2 châu lục (cùng với Hàn Quốc).

Riêng ở nội dung carom 3 băng, Việt Nam cũng có nhiều nhà vô địch thế giới như Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh, Trần Thanh Lực…Trong đó Quyết Chiến hiện đang giữ vị trí số 3 trên bảng xếp hạng thế giới.

Ngoài ra, còn có thể kể đến ở bộ môn thể thao điện tử Esports, Thái Lan cũng gạch đi bộ môn Liên Minh Huyền Thoại, vốn là bộ môn được xem là biểu tượng của Esports thế giới. Việt Nam cũng được xem là quốc gia số 1 của Liên Minh Huyền Thoại Đông Nam Á hơn 10 năm qua. Trước đó, đội tuyển GAM Esports từng giành tấm HCV SEA Games 31 vào năm 2022 tổ chức trên sân nhà.

🫣 SEA Games 33 thi đấu các môn thể thao mùa đông

Bên cạnh việc bỏ đi nhiều môn thể thao thế mạnh của các nước khác, chủ nhà Thái Lan gây bất ngờ khi đưa vào chương trình thi đấu SEA Games nhiều môn thể thao mùa đông như trượt băng hay trượt tuyết, những môn thể thao quen thuộc của miền Bắc Thái Lan.

👀 Trông cậy vào những môn thể thao nào tại SEA Games 33?

Từ đầu năm 2025, thể thao Việt Nam đã đặt ra những môn thể thao đầu tư trọng điểm để cạnh tranh huy chương vàng ở SEA Games 33. Trong đó tập trung vào các môn có trong ASIAD hay Olympic như điền kinh, bơi, bắn súng, bắn cung, taekwondo, karate, đấu kiếm, cử tạ, canoeing, thể dục dụng cụ, boxing, judo, jujitsu, wushu, bóng đá, bóng chuyền trong nhà, bóng bàn....

Thể thao Việt Nam đặt kỳ vọng vào những môn Olympic

Những môn thể thao nổi bật này từng mang về cho thể thao Việt Nam hơn 40 tấm HCV ở các kỳ Đại hội trước. Tuy nhiên, cuộc cạnh tranh huy chương tại SEA Games 33 lần này dự kiến sẽ khó khăn hơn rất nhiều, nhất là khi thể thao Việt Nam vừa trải qua nhiều biến động, trong đó có những lùm xùm về giới tính VĐV, hay mới đây là việc “nữ hoàng điền kinh mới” Trần Thị Nhi Yến giã từ đội tuyển.

Ngoài ra, thể thao Việt Nam còn có một số môn cũng có cơ hội cạnh tranh HCV như như pencak silat, cờ, bóng rổ 3x3, golf, esport, cầu mây...