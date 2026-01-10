Chùm ảnh U23 Việt Nam tưng bừng mở hội sau khi hạ đẹp U23 Kyrgyzstan

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

U23 Lebanon vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Nhật Bản
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Everton vs Sunderland
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
U23 Iran vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Manchester City vs Exeter City
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Exeter City - EXE Exeter City
-
U23 Syria vs U23 Qatar
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
Tottenham Hotspur vs Aston Villa
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
U23 Trung Quốc vs U23 Australia
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
Charlton Athletic vs Chelsea
Logo Charlton Athletic - CHA Charlton Athletic
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
U23 Thái Lan vs U23 Iraq
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Portsmouth vs Arsenal
Logo Portsmouth - POR Portsmouth
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Manchester United vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Liverpool vs Barnsley
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Barnsley - BAR Barnsley
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

Chùm ảnh U23 Việt Nam tưng bừng mở hội sau khi hạ đẹp U23 Kyrgyzstan

Sự kiện: U23 Việt Nam Giải U23 châu Á 2026

Thầy trò HLV Kim Sang Sik có màn ăn mừng tưng bừng sau khi đánh bại U23 Kyrgyzstan tối ngày 9/1, qua đó tiếp tục đứng đầu bảng A vòng chung kết U23 châu Á 2026 với 2 trận thắng liên tiếp.

U23 Việt Nam đã gặp khá nhiều khó khăn trước U23 Kyrgyzstan ở cuộc đối đầu tối ngày 9/1 thuộc bảng A của vòng chung kết U23 châu Á 2026.&nbsp;Phải đến những phút cuối cùng của trận đấu, các học trò của HLV Kim Sang Sik mới tìm được bàn ấn định chiến thắng 2-1.&nbsp;

U23 Việt Nam đã gặp khá nhiều khó khăn trước U23 Kyrgyzstan ở cuộc đối đầu tối ngày 9/1 thuộc bảng A của vòng chung kết U23 châu Á 2026. Phải đến những phút cuối cùng của trận đấu, các học trò của HLV Kim Sang Sik mới tìm được bàn ấn định chiến thắng 2-1. 

Ngoài đường biên, HLV Kim Sang Sik ăn mừng bàn thắng của U23 Việt Nam, cũng như chiến thắng thứ hai liên tiếp của "Những chiến binh sao vàng" tại giải U23 châu Á 2026.

Ngoài đường biên, HLV Kim Sang Sik ăn mừng bàn thắng của U23 Việt Nam, cũng như chiến thắng thứ hai liên tiếp của "Những chiến binh sao vàng" tại giải U23 châu Á 2026.

Trong khi ở bên kia "chiến tuyến" các cầu thủ U23 Kyrgyzstan tỏ ra vô cùng thất vọng với trận thua thứ 2 liên tiếp.

Trong khi ở bên kia "chiến tuyến" các cầu thủ U23 Kyrgyzstan tỏ ra vô cùng thất vọng với trận thua thứ 2 liên tiếp.

Các học trò của HLV Kim Sang Sik tiến đến ăn mừng chiến thắng cùng số ít cổ động viên Việt Nam có mặt tại Saudi Arabia.

Các học trò của HLV Kim Sang Sik tiến đến ăn mừng chiến thắng cùng số ít cổ động viên Việt Nam có mặt tại Saudi Arabia.

Niềm vui của số ít người hâm mộ bóng đá Việt Nam trên sân vận động King Abdullah Sport City.

Niềm vui của số ít người hâm mộ bóng đá Việt Nam trên sân vận động King Abdullah Sport City.

Văn Thuận và Quốc Cường thi đấu nỗ lực sau khi được HLV Kim Sang Sik tung vào sân ở hiệp hai.

Văn Thuận và Quốc Cường thi đấu nỗ lực sau khi được HLV Kim Sang Sik tung vào sân ở hiệp hai.

Hiểu Minh và đồng đội vẫn làm tốt nhiệm vụ ở hàng thủ của U23 Việt Nam.

Hiểu Minh và đồng đội vẫn làm tốt nhiệm vụ ở hàng thủ của U23 Việt Nam.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam động viên cầu thủ U23 Kyrgystan.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam động viên cầu thủ U23 Kyrgystan.

Niềm vui chiến thắng của đội trưởng Khuất Văn Khang, cầu thủ mang áo số 11 là người ghi bàn mở tỉ số cho U23 Việt Nam từ chấm phạt đền.

Niềm vui chiến thắng của đội trưởng Khuất Văn Khang, cầu thủ mang áo số 11 là người ghi bàn mở tỉ số cho U23 Việt Nam từ chấm phạt đền.

Cảm xúc của Văn Thuận khi sắm vai người hùng của U23 Việt Nam, góp công lớn vào bàn thắng thứ hai của "Những chiến binh sao vàng".

Cảm xúc của Văn Thuận khi sắm vai người hùng của U23 Việt Nam, góp công lớn vào bàn thắng thứ hai của "Những chiến binh sao vàng".

Trong khi Thái Sơn vẫn tiếp tục có một trận đấu đáng khen và được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Trong khi Thái Sơn vẫn tiếp tục có một trận đấu đáng khen và được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Thầy trò HLV Kim Sang Sik tưng bừng mở hội sau trận thắng thứ hai liên tiếp ở giải U23 châu Á 2026, tự tin hướng đến kết quả tích cực tiếp theo ở giải đấu đang đuợc tổ chức tại Saudi Arabia.

Thầy trò HLV Kim Sang Sik tưng bừng mở hội sau trận thắng thứ hai liên tiếp ở giải U23 châu Á 2026, tự tin hướng đến kết quả tích cực tiếp theo ở giải đấu đang đuợc tổ chức tại Saudi Arabia.

Theo Đăng Khoa

Nguồn: [Link nguồn]

Nhiều người đọc
