Chùm ảnh U23 Việt Nam tưng bừng mở hội sau khi hạ đẹp U23 Kyrgyzstan

U23 Việt Nam đã gặp khá nhiều khó khăn trước U23 Kyrgyzstan ở cuộc đối đầu tối ngày 9/1 thuộc bảng A của vòng chung kết U23 châu Á 2026. Phải đến những phút cuối cùng của trận đấu, các học trò của HLV Kim Sang Sik mới tìm được bàn ấn định chiến thắng 2-1.

Ngoài đường biên, HLV Kim Sang Sik ăn mừng bàn thắng của U23 Việt Nam, cũng như chiến thắng thứ hai liên tiếp của "Những chiến binh sao vàng" tại giải U23 châu Á 2026.

Trong khi ở bên kia "chiến tuyến" các cầu thủ U23 Kyrgyzstan tỏ ra vô cùng thất vọng với trận thua thứ 2 liên tiếp.

Các học trò của HLV Kim Sang Sik tiến đến ăn mừng chiến thắng cùng số ít cổ động viên Việt Nam có mặt tại Saudi Arabia.

Niềm vui của số ít người hâm mộ bóng đá Việt Nam trên sân vận động King Abdullah Sport City.

Văn Thuận và Quốc Cường thi đấu nỗ lực sau khi được HLV Kim Sang Sik tung vào sân ở hiệp hai.

Hiểu Minh và đồng đội vẫn làm tốt nhiệm vụ ở hàng thủ của U23 Việt Nam.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam động viên cầu thủ U23 Kyrgystan.

Niềm vui chiến thắng của đội trưởng Khuất Văn Khang, cầu thủ mang áo số 11 là người ghi bàn mở tỉ số cho U23 Việt Nam từ chấm phạt đền.

Cảm xúc của Văn Thuận khi sắm vai người hùng của U23 Việt Nam, góp công lớn vào bàn thắng thứ hai của "Những chiến binh sao vàng".

Trong khi Thái Sơn vẫn tiếp tục có một trận đấu đáng khen và được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Thầy trò HLV Kim Sang Sik tưng bừng mở hội sau trận thắng thứ hai liên tiếp ở giải U23 châu Á 2026, tự tin hướng đến kết quả tích cực tiếp theo ở giải đấu đang đuợc tổ chức tại Saudi Arabia.