Ngôi sao Judd Trump và chuyện tình "xuyên lục địa" với mỹ nhân tuyệt đẹp

Siêu cơ thủ Judd Trump rời Anh về làm rể châu Á

Ngôi sao snooker người Anh Judd Trump đã rời quê hương để chuyển đến Dubai sinh sống gần hai năm nay, đánh dấu bước ngoặt lớn trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống riêng. Nhiều người cho rằng cơ thủ Trump đã sẵn sàng trở thành rể châu Á, tuy nhiên bạn gái Maisy Ma, nữ vận động viên trượt băng nghệ thuật xinh đẹp hiện vẫn đang sống ở Hong Kong (TQ), cả hai chỉ gặp nhau vào thời điểm thuận lợi.

Trump và bạn gái chỉ thỉnh thoảng gặp nhau vì hai người đều có sự nghiệp riêng

Kể từ khi định cư tại Dubai, anh liên tục gặt hái thành công với hàng loạt danh hiệu lớn như German Masters, World Open, UK Championship, Saudi Arabia Snooker Masters và Shanghai Masters, tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những tay cơ xuất sắc nhất thế giới.

Trump hiện đang giữ hạng 30 thế giới, chia sẻ, việc thay đổi môi trường giúp anh có thêm năng lượng và sự tập trung: “Tôi đã giành nhiều danh hiệu lớn kể từ khi sang Dubai, điều đó cho thấy quyết định của tôi hoàn toàn đúng”. Anh cũng tiết lộ đang làm quen với cây cơ mới, và tin rằng mình sẽ sớm trở lại đỉnh cao.

Bạn gái của VĐV Trump có đẹp hơn mỹ nhân của nhà vô địch bi-a thế giới mới?

Sau khi giành ngôi vô địch snooker thế giới 2025 tại Anh, Zhao Xintong trở thành niềm tự hào của snooker Trung Quốc. Cùng với chiến thắng lịch sử, sự xuất hiện của bạn gái anh, mỹ nhân giấu tên có biệt danh "Yiyi" khiến dư luận không khỏi xôn xao. Đặc biệt, cô đã trở thành chủ đề so sánh với Maisy Ma, bạn gái của Judd Trump, cựu vô địch thế giới, cũng được ngưỡng mộ bởi sắc đẹp. Vậy, ai mới là "nàng thơ" đẹp nhất trong làng snooker?

Zhao Xintong (giữa) và bạn gái xinh đẹp "Yiyi" (bên phải)

Zhao Xintong và "Yiyi": Tình yêu vững bền trong những tháng ngày gian khó

Zhao, chàng trai 28 tuổi đến từ Trung Quốc, vừa tạo nên cú sốc lớn trong làng bi-a khi đánh bại huyền thoại Mark Williams để trở thành nhà vô địch thế giới lần đầu tiên. Trận chung kết tại Sheffield, Anh, là bước ngoặt trong sự nghiệp của Zhao, đánh dấu cột mốc lịch sử đối với snooker châu Á.

Trong khoảnh khắc này, sự xuất hiện của bạn gái anh, người được gọi là "Yiyi", khiến mọi ánh mắt đổ dồn vào cô. Là người luôn âm thầm đứng sau sự nghiệp của Zhao, "Yiyi" xứng đáng là phần không thể thiếu trong thành công của chàng cơ thủ có gương mặt rất trẻ.

Hành động đầy tình cảm của "Yiyi" khi cô nhẹ nhàng gỡ sợi kim tuyến trên tóc Zhao trong lễ đăng quang đã khiến người hâm mộ thổn thức. Cô được khen ngợi là một người phụ nữ không chỉ xinh đẹp mà còn rất tinh tế và dịu dàng. Không cần son phấn, "Yiyi" vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp tự nhiên, khiến nhiều người phải trầm trồ.

Maisy Ma: Bạn gái xinh đẹp của Judd Trump

Trump, tay cơ snooker nổi tiếng người Anh, được ngưỡng mộ bởi tài năng xuất chúng mà còn bởi cuộc sống cá nhân đầy lãng mạn. Cùng với thành công trong sự nghiệp, Trump cũng có mối quan hệ tình cảm hạnh phúc với Maisy Ma, MC nổi tiếng và vận động viên trượt băng nghệ thuật người Hong Kong (Trung Quốc).

Maisy sở hữu vẻ đẹp nổi bật và thu hút sự chú ý của người hâm mộ với ngoại hình ưa nhìn và tài năng trong nhiều lĩnh vực. Cặp đôi này đã không ít lần gây chú ý trên mạng xã hội, mặc dù họ không công khai quá nhiều hình ảnh chung.

Chuyện tình của Trump và bạn gái Maisy luôn được người hâm mộ tôn vinh

"10 phân vẹn 10": Ai đẹp hơn ai?

Cả "Yiyi" và Maisy Ma đều là những người phụ nữ xinh châu Á, nhưng không thể phủ nhận rằng cả hai đều có những nét riêng biệt. Cô bạn gái của Zhao Xintong được đánh giá cao bởi sự giản dị, tự nhiên và sự quan tâm sâu sắc đến bạn trai. Trong khi đó, Maisy Ma lại mang đến hình ảnh của người phụ nữ tài năng, luôn đồng hành cùng Judd Trump không chỉ trong sự nghiệp mà còn trong cuộc sống.

Sự so sánh giữa hai cô gái xinh đẹp này là chủ đề gây tranh cãi trên các diễn đàn thể thao và mạng xã hội. Có những người cho rằng Zhao Xintong và bạn gái "Yiyi" là sự kết hợp hoàn hảo, không thể tách rời, trong khi ý kiến còn lại khẳng định Maisy Ma cũng xứng đáng đứng cạnh Judd Trump với vẻ đẹp và tài năng của mình.

Cả hai cặp đôi đều khiến người hâm mộ phải trầm trồ và ngưỡng mộ vì vẻ ngoài thu hút và mối quan hệ đầy ấm áp. Dù không thể phân định ai đẹp hơn, nhưng rõ ràng rằng trong làng snooker, cả Zhao Xintong và Judd Trump đều có những người bạn gái tuyệt vời, hỗ trợ họ trên cả con đường sự nghiệp lẫn trong cuộc sống cá nhân.