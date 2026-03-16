Thần đồng bi-a 18 tuổi lấy chức vô địch hơn 3,5 tỷ đồng, fan ví von là “người xuyên không”

Trận chung kết giải carom 3 băng PBA World Championship 2026 diễn ra tối ngày 15/3 tại Hàn Quốc tranh chấp chức vô địch lên đến 200 triệu won (hơn 3,5 tỷ đồng) chứng kiến màn nội chiến của hai cơ thủ nước nhà là Kim Young Won và Keon Hwi Cho.

Nếu như Keon Hwi Cho là tay cơ kỳ cựu, từng nhiều năm thi đấu cũng như đã vô địch hệ thống PBA Tour thì Kim Young Won nổi lên là thần đồng mới của làng carom 3 băng thế giới. Tay cơ 18 tuổi sở hữu tài năng hiếm có, kỹ thuật thượng thừa vượt xa độ tuổi của mình, được truyền thông Hàn Quốc ví von là “viên ngọc quý” của làng bi-a nước nhà. Phải nói thêm, Kim Young Won cũng đã vô địch 1 chặng đấu PBA vào năm ngoái khi mới 17 tuổi.

Bước vào trận chung kết, Keon Hwi Cho vượt lên dẫn trước sau set đầu với tỉ số 15-10. Liền sau đó, Kim Young Won thắng 2 set kế tiếp 15-10 và 15-8 để dẫn ngược lại 2-1. Với một series 8 điểm, Keon Hwi Cho thắng set 4 với cách biệt 15-9, đưa trận đấu về thế cân bằng. Đúng lúc này, Kim Young Won thi đấu bùng nổ khi ở cả 2 set tiếp theo, thần đồng bi-a này đều có series 8 điểm để lần lượt thắng 15-13 và 15-2, qua đó thắng chung cuộc 4-2.

Với kết quả này, Kim Young Won có chức vô địch chặng đấu tổng kết mùa giải PBA World Championship 2026 cùng số tiền thưởng lên đến 200 triệu won (hơn 3,5 tỷ đồng). Anh cũng là nhà vô địch nhỏ tuổi nhất trong lịch sử giải đấu. Chứng kiến phong thái thi đấu lạnh lùng, bản lĩnh và tự tin ở trận đấu chung kết của Kim Young Won ở độ tuổi mới 18, một số fan còn đùa rằng cơ thủ này có thể là “người xuyên không” mới có thể điềm tĩnh đến như vậy.