PSG liên tiếp đón tin dữ, Arsenal thở phào với Madueke trước chung kết cúp C1

PSG đón tin dữ

PSG sẽ chạm trán Arsenal tại Puskas Arena ở Budapest (Budapest) lúc 23h, 30/5, trong trận đấu được xem là tâm điểm của bóng đá châu Âu mùa giải năm nay. PSG bước vào trận chung kết Cúp C1 với vị thế nhà vô địch Ligue 1, trong khi Arsenal vừa khép lại cơn khát danh hiệu quốc nội kéo dài 22 năm bằng chức vô địch Ngoại hạng Anh.

Dembele và Hakimi đang phải chạy đua với thời gian

Đây được đánh giá là màn đối đầu giữa hai đội bóng có phong độ tốt nhất châu Âu hiện tại. Tuy nhiên, PSG nhiều khả năng sẽ không có được lực lượng mạnh nhất.

Theo tờ L’Equipe (Pháp), hậu vệ phải trụ cột Achraf Hakimi khó kịp bình phục để đá chính trong trận chung kết, đòn giáng mạnh vào kế hoạch chiến thuật của HLV Luis Enrique. Hakimi đã ngồi ngoài gần 1 tháng kể từ khi dính chấn thương đùi ở trận bán kết lượt đi Champions League gặp Bayern Munich.

Nguồn tin cho biết hậu vệ người Morocco chỉ có thể trở lại tập luyện vào ngày 27/5, tức 3 ngày trước trận chung kết và 2 ngày trước khi PSG lên đường sang Hungary. Sau 4 tuần không thi đấu, khả năng Hakimi đá chính ở một trận cầu đỉnh cao như vậy bị đặt dấu hỏi rất lớn.

PSG mới đây tổ chức một trận đấu tập nội bộ với thời lượng mỗi hiệp 20 phút, nhưng Hakimi không thể tham gia.

Một cái tên khác cũng vắng mặt là đương kim Quả bóng vàng Ousmane Dembele, người đang dưỡng thương sau khi phải rời sân ngay trong hiệp một ở trận thua gần đây trước Paris FC.

Dù vậy, Dembele được cho là khá tự tin vào khả năng kịp bình phục để góp mặt ở trận chung kết. Mọi sự chú ý lúc này sẽ dồn vào buổi tập của PSG vào hôm nay (26/5), thời điểm toàn đội trở lại guồng tập luyện trước chuyến hành quân tới Budapest.

Arsenal thở phào

Ngược lại, Arsenal nhận tín hiệu tích cực về tình hình lực lượng sau khoảnh khắc khiến người hâm mộ lo lắng của Noni Madueke trong chiến thắng 2-1 trước Crystal Palace ở vòng hạ màn Ngoại hạng Anh.

Madueke đã được rút ra sân ở những phút cuối trong trận đấu tại Selhurst Park

Cầu thủ chạy cánh người Anh được nhìn thấy ôm mặt sau đùi trái khi trao đổi với đội ngũ y tế trên sân và tỏ ra khá đau đớn. Dù HLV Mikel Arteta chưa đưa ra cập nhật chính thức sau trận, theo tiết lộ từ The Standard (Anh), Madueke vẫn di chuyển khá bình thường trong lễ ăn mừng chức vô địch, không có dấu hiệu tập tễnh, một tín hiệu tích cực cho Arsenal trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy một tuần trước trận chung kết Champions League.

Madueke được xem là phương án xoay tua của Arteta sau khi gia nhập từ Chelsea vào mùa hè năm ngoái. Cầu thủ chạy cánh người Anh, người đã được HLV Thomas Tuchel triệu tập lên “Tam sư” dự World Cup 2026, chưa có nhiều đóng góp nổi bật ở khâu tấn công, chỉ ghi được 2 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh mùa này. Dù vậy, Madueke vẫn được đánh giá là mẫu cầu thủ giàu tốc độ, chơi trực diện và có khả năng tạo đột biến từ băng ghế dự bị.