PSG liên tiếp đón tin dữ, Arsenal thở phào với Madueke trước chung kết cúp C1

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Paris Saint-Germain vs Arsenal
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
PVF-CAND vs Hải Phòng
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
SHB Đà Nẵng vs Đông Á Thanh Hóa
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Ninh Bình vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Thể Công - Viettel vs Công An Hà Nội
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Hải Phòng vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Sông Lam Nghệ An vs PVF-CAND
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Hà Nội vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-

PSG liên tiếp đón tin dữ, Arsenal thở phào với Madueke trước chung kết cúp C1

Sự kiện: PSG - Arsenal: Định đoạt vua châu Âu Arsenal Paris Saint-Germain

PSG đang đối mặt với cơn đau đầu lớn về lực lượng trước trước trận chung kết Champions League, mang đến cú hích lớn cho Arsenal.

  

PSG đón tin dữ

PSG sẽ chạm trán Arsenal tại Puskas Arena ở Budapest (Budapest) lúc 23h, 30/5, trong trận đấu được xem là tâm điểm của bóng đá châu Âu mùa giải năm nay. PSG bước vào trận chung kết Cúp C1 với vị thế nhà vô địch Ligue 1, trong khi Arsenal vừa khép lại cơn khát danh hiệu quốc nội kéo dài 22 năm bằng chức vô địch Ngoại hạng Anh.

Dembele và&nbsp;Hakimi đang phải chạy đua với thời gian

Dembele và Hakimi đang phải chạy đua với thời gian

Đây được đánh giá là màn đối đầu giữa hai đội bóng có phong độ tốt nhất châu Âu hiện tại. Tuy nhiên, PSG nhiều khả năng sẽ không có được lực lượng mạnh nhất.

Theo tờ L’Equipe (Pháp), hậu vệ phải trụ cột Achraf Hakimi khó kịp bình phục để đá chính trong trận chung kết, đòn giáng mạnh vào kế hoạch chiến thuật của HLV Luis Enrique. Hakimi đã ngồi ngoài gần 1 tháng kể từ khi dính chấn thương đùi ở trận bán kết lượt đi Champions League gặp Bayern Munich.

Nguồn tin cho biết hậu vệ người Morocco chỉ có thể trở lại tập luyện vào ngày 27/5, tức 3 ngày trước trận chung kết và 2 ngày trước khi PSG lên đường sang Hungary. Sau 4 tuần không thi đấu, khả năng Hakimi đá chính ở một trận cầu đỉnh cao như vậy bị đặt dấu hỏi rất lớn.

PSG mới đây tổ chức một trận đấu tập nội bộ với thời lượng mỗi hiệp 20 phút, nhưng Hakimi không thể tham gia.

Một cái tên khác cũng vắng mặt là đương kim Quả bóng vàng Ousmane Dembele, người đang dưỡng thương sau khi phải rời sân ngay trong hiệp một ở trận thua gần đây trước Paris FC.

Dù vậy, Dembele được cho là khá tự tin vào khả năng kịp bình phục để góp mặt ở trận chung kết. Mọi sự chú ý lúc này sẽ dồn vào buổi tập của PSG vào hôm nay (26/5), thời điểm toàn đội trở lại guồng tập luyện trước chuyến hành quân tới Budapest.

Arsenal thở phào

Ngược lại, Arsenal nhận tín hiệu tích cực về tình hình lực lượng sau khoảnh khắc khiến người hâm mộ lo lắng của Noni Madueke trong chiến thắng 2-1 trước Crystal Palace ở vòng hạ màn Ngoại hạng Anh.

Madueke đã được rút ra sân ở những phút cuối trong trận đấu tại Selhurst Park

Madueke đã được rút ra sân ở những phút cuối trong trận đấu tại Selhurst Park

Cầu thủ chạy cánh người Anh được nhìn thấy ôm mặt sau đùi trái khi trao đổi với đội ngũ y tế trên sân và tỏ ra khá đau đớn. Dù HLV Mikel Arteta chưa đưa ra cập nhật chính thức sau trận, theo tiết lộ từ The Standard (Anh), Madueke vẫn di chuyển khá bình thường trong lễ ăn mừng chức vô địch, không có dấu hiệu tập tễnh, một tín hiệu tích cực cho Arsenal trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy một tuần trước trận chung kết Champions League.

Madueke được xem là phương án xoay tua của Arteta sau khi gia nhập từ Chelsea vào mùa hè năm ngoái. Cầu thủ chạy cánh người Anh, người đã được HLV Thomas Tuchel triệu tập lên “Tam sư” dự World Cup 2026, chưa có nhiều đóng góp nổi bật ở khâu tấn công, chỉ ghi được 2 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh mùa này. Dù vậy, Madueke vẫn được đánh giá là mẫu cầu thủ giàu tốc độ, chơi trực diện và có khả năng tạo đột biến từ băng ghế dự bị.

8

PSG - Arsenal 30.05

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

PSG
Arsenal
Gửi dự đoán
Trước 23:00 ngày 30/05
Thể lệ
Arsenal bội thu 200 triệu bảng, MU nhảy vọt về tiền thưởng Ngoại hạng Anh 2025/26
Arsenal bội thu 200 triệu bảng, MU nhảy vọt về tiền thưởng Ngoại hạng Anh 2025/26

Arsenal thu về được gần 200 triệu bảng sau khi vô địch Ngoại hạng Anh trong khi doanh thu của MU có bước nhảy vọt.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-26/05/2026 11:50 AM (GMT+7)
Tin liên quan
PSG - Arsenal: Định đoạt vua châu Âu Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN