Bán kết tennis đỉnh cao Rome Open: Sinner đại chiến Medvedev, Ruud đụng “hiện tượng” Darderi

Jannik Sinner - Daniil Medvedev: Khoảng 0h, 16/5 (bán kết đơn nam Rome Open)

Rome Open 2026 đang chứng kiến Jannik Sinner gần như không thể bị ngăn cản. Tay vợt số một thế giới tiếp tục nối dài chuỗi thắng tại Masters 1000 sau màn hạ Andrey Rublev và đang tiến rất gần tới danh hiệu Rome đầu tiên trong sự nghiệp. Với sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả quê nhà, Sinner tiếp tục thể hiện bộ mặt cực kỳ ổn định nhờ khả năng điều bóng, đổi hướng và pressing cuối sân gần như hoàn hảo.

Sinner (bên trái) luôn được đánh giá cao trước Medvedev (bên phải)

Đối thủ tiếp theo của anh là Daniil Medvedev, người vừa nâng cấp đáng kể phong độ trong chiến thắng trước Martin Landaluce. Tay vợt Nga cho thấy khả năng phòng ngự phản công rất khó chịu, đồng thời chủ động tấn công nhiều hơn với những cú đánh sâu và cực kỳ sát dây baseline.

Tuy nhiên, lịch sử đối đầu gần đây lại nghiêng mạnh về phía Sinner. Tay vợt người Ý thắng 9 trong 10 lần chạm trán gần nhất và đã gần hai năm không thua set nào trước Medvedev. Đáng chú ý, ở lần gặp gần nhất tại Indian Wells 2026, Medvedev từng chơi cực hay và kéo cả hai set vào tie-break, nhưng Sinner vẫn bản lĩnh hơn ở những thời khắc quyết định.

Về chuyên môn, Medvedev nhiều khả năng sẽ cố gắng kéo dài các loạt bóng và bào mòn thể lực đối thủ bằng những pha điều bóng sâu, khó chịu. Tuy nhiên, mặt sân đất nện chậm tại Rome vẫn là môi trường lý tưởng để Sinner phát huy khả năng phòng ngự phản công cùng sức ép liên tục từ baseline.

Nếu duy trì phong độ hiện tại, tay vợt số một thế giới nhiều khả năng sẽ tiếp tục nối dài chuỗi thống trị để giành vé vào chung kết Rome Open.

Dự đoán kết quả: Jannik Sinner thắng 2-0.

Casper Ruud - Luciano Darderi: Khoảng 20h30, 15/5 (bán kết đơn nam Rome Open)

Ruud đang dần tìm lại hình ảnh của một trong những tay vợt sân đất nện ổn định nhất ATP Tour khi lần thứ tư góp mặt ở bán kết Rome Open. Tay vợt Na Uy vừa vượt qua Karen Khachanov sau trận đấu nhiều biến động và tiếp tục cho thấy khả năng kiểm soát rally cực tốt trên mặt sân chậm.

Ruud (bên trái) và "hiện tượng" Darderi

Đối thủ tiếp theo của Ruud là Darderi, hiện tượng lớn nhất của Rome Open 2026. Tay vợt chủ nhà vừa nối dài hành trình thăng hoa bằng chiến thắng giàu cảm xúc trước Rafael Jodar và chắc chắn sẽ tiếp tục nhận sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả Foro Italico.

Về chuyên môn, đây hứa hẹn là trận đấu giàu thể lực với rất nhiều loạt bóng bền cuối sân. Darderi sở hữu lối chơi giàu năng lượng cùng tinh thần chiến đấu cực cao, nhưng Ruud vẫn nhỉnh hơn ở kinh nghiệm, khả năng phòng thủ phản công và sự ổn định trên sân đất nện.

Nếu duy trì được cường độ tạo áp lực từ vạch baseline, tay vợt Na Uy nhiều khả năng sẽ tạo khác biệt ở các thời điểm quyết định để giành vé vào chung kết.

Dự đoán kết quả: Casper Ruud thắng 2-1.