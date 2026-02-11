Làng tennis nữ dậy sóng: 3 siêu sao "giãy nảy" trước viễn cảnh phải chơi 5 set

Một đề xuất tưởng như chỉ mang tính kỹ thuật lại bất ngờ khuấy đảo hậu trường quần vợt nữ. Khi Giám đốc Australian Open Craig Tiley gợi ý áp dụng thể thức 5 set cho các trận từ tứ kết Grand Slam trở đi, làng WTA lập tức dậy sóng. Và tại Doha, ba gương mặt hàng đầu Iga Swiatek, Coco Gauff và Amanda Anisimova lần lượt lên tiếng.

Anisimova, Swiatek và Gauff (từ trái qua) đều dè dặt trước đề xuất mới

Đó không phải những lời phản đối quá gay gắt. Nhưng giữa các dòng trả lời thận trọng là sự dè dặt và không hài lòng, trước một thay đổi có thể làm đảo lộn cấu trúc thi đấu của quần vợt nữ suốt hàng thập kỷ.

Khi một đề xuất chạm vào “vùng lõi” của WTA

Hiện tại, ở bốn Grand Slam, nam thi đấu 5 set (best-of-five), nữ thi đấu 3 set (best-of-three). Khoảng cách này từ lâu vẫn là một trong những khác biệt lớn nhất giữa hai hệ thống ATP và WTA.

Craig Tiley cho rằng các trận đấu nữ ở tứ kết, bán kết và chung kết sẽ “hấp dẫn hơn” nếu kéo dài 5 set, đồng thời đề nghị đưa vấn đề này vào chương trình thảo luận với các tay vợt. Lập luận của ông dựa trên yếu tố chuyên môn và giá trị giải trí, những cuộc đối đầu đỉnh cao có thể kịch tính hơn nếu được “mở rộng không gian” chiến thuật. Nhưng khi ý tưởng đó đến tai các tay vợt, phản ứng không đơn giản chỉ là câu chuyện về sức bền.

3 tay vợt nữ hàng đầu lên tiếng

Iga Swiatek, cựu số 1 thế giới và là một trong những tay vợt giàu nền tảng thể lực nhất WTA hiện nay, đưa ra góc nhìn khá thực tế.

Cô thừa nhận nếu xét riêng về lối chơi, mình có thể hưởng lợi từ các trận dài hơi nhờ khả năng duy trì cường độ và sự bền bỉ. Tuy nhiên, Swiatek lập tức đặt vấn đề lớn hơn, chất lượng chuyên môn và cấu trúc mùa giải.

“Thế giới đang tăng tốc. Tôi không nghĩ việc chơi những trận quá dài là hợp lý, đặc biệt khi rất khó duy trì chất lượng xuyên suốt”, cô chia sẻ.

Coco Gauff, đại diện tiêu biểu của thế hệ mới, trả lời ngắn gọn nhưng thẳng thắn hơn: “Tôi có thể chơi 5 set không? Có lẽ là có. Nhưng tôi có muốn không? Tôi không biết”.

Gauff không phủ nhận khả năng thể chất. Nhưng cô đặt vấn đề ở góc nhìn khán giả, nếu cả nam lẫn nữ đều thi đấu 5 set, tổng thời lượng một ngày thi đấu tại Grand Slam sẽ tăng vọt.

Điều đó đồng nghĩa với lịch phát sóng kéo dài, khán giả tại sân phải theo dõi nhiều giờ liên tục, và nguy cơ các trận muộn kết thúc lúc rạng sáng, điều vốn đã gây tranh cãi ở nội dung nam.

Amanda Anisimova có lẽ là người phản ứng rõ ràng nhất. Cô gọi đây là “một thay đổi điên rồ” và nhấn mạnh yếu tố thể chất đối với cơ thể nữ VĐV.

“Chúng tôi luôn chơi 3 set. Đó sẽ là thay đổi rất lớn và rất nặng về thể chất. Tôi chắc chắn thích 3 set hơn”, tay vợt Mỹ trả lời thẳng thắn.