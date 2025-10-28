Tennis đỉnh cao Paris Masters: Alcaraz mở màn gặp Norrie, Tien chạm trán Rublev

🎾 Carlos Alcaraz - Cameron Norrie: Khoảng 1h, 29/10 (vòng 2 đơn nam Paris Masters)

Trận đấu giữa Carlos Alcaraz và Cameron Norrie tại vòng 2 giải ATP Paris 2025 hứa hẹn là màn so tài hấp dẫn giữa hai tay vợt.

Alcaraz (bên trái) được đánh giá cao hơn nhiều so với đối thủ Norrie (bên phải)

Alcaraz, tay vợt số 1 thế giới, đang có phong độ đỉnh cao với tỉ lệ thắng lên tới 91.7% mùa giải 2025, đã giành 8 danh hiệu trong năm, bao gồm có 2 danh hiệu Grand Slam. Alcaraz có lối chơi tấn công, và bao sân tốt, khả năng tận dụng break point đạt gần 50% trong mùa giải này.

Norrie hiện xếp hạng 31 ATP, có phong độ trung bình với tỉ lệ thắng khoảng 52.7% năm nay. Norrie mới thắng thuyết phục Sebastian Baez vòng trước nhưng vẫn thua kém về thành tích đối đầu với Alcaraz (chỉ thắng 2/7 lần gặp). Norrie có lối đánh chắc chắn, nhưng chưa thể gây nhiều áp lực đủ lớn trên lưới để làm khó Alcaraz, nhất là khi đối thủ đang có phong độ thi đấu xuất sắc.

Nhìn vào đối đầu gần nhất và phong độ hiện tại, Alcaraz được đánh giá cao hơn so với đối thủ người Anh. Trận đấu dự kiến sẽ có thế trận áp đảo từ phía tay vợt số 1 thế giới, tuy nhiên Norrie có thể tạo ra một số biến số nhất định với sự kiên trì và sự chuẩn bị tốt về tinh thần.

💥 Dự đoán kết quả: Carlos Alcaraz thắng 2-0, giành vé vào vòng 3.

⚡ Learner Tien - Andrey Rublev: Khoảng 23h, 28/10 (vòng 2 đơn nam Paris Masters)

Trận đấu giữa Learner Tien (hạng 39 ATP) và Andrey Rublev (hạng 17 ATP) tại vòng 2 Paris Masters được đánh giá là cặp đấu cân bằng và rất đáng chờ đợi. Theo dữ liệu đối đầu, mỗi tay vợt đều có 1 chiến thắng trong 2 lần gặp gần nhất, thể hiện sự cân sức, hứa hẹn tạo nên trận đấu hấp dẫn với nhiều pha đôi công kịch tính.

Tien (bên phải) hứa hẹn tạo bất ngờ cho Rublev (bên trái)

Tien đang có phong độ rất tốt trong năm 2025 với tỷ lệ thắng cao, đặc biệt vừa thắng Nuno Borges 2-0 tại Paris và có những chiến thắng ấn tượng trước khác. Tien có phong cách chơi đa dạng, trái tay lợi hại và luôn tập trung ở những thời khắc quyết định.

Trong khi đó, Rublev cũng có mùa giải ổn định với 58.2% thắng, được coi là tay vợt già dơ và sở hữu cú đánh mạnh cùng khả năng kiểm soát bóng tốt. Rublev đang trở lại sau chuỗi trận khó khăn, có lợi thế kinh nghiệm ở các giải lớn và có chỉ số giao bóng khá ổn định.

Trận đấu này sẽ là cuộc so tài giữa sự mới mẻ, phong độ khởi sắc của Learner Tien và bản lĩnh kinh nghiệm của Rublev. Với sự cân bằng về kỹ thuật và tâm lý, nhiều khả năng trận đấu sẽ kéo dài và diễn ra căng thẳng trong 3 set.

💥 Dự đoán kết quả: Learner Tien thắng 2-1, giành vé vòng 3.

🔥 Denis Shapovalov - Joao Fonseca: Khoảng 18h30, 28/10 (vòng 1 đơn nam Paris Masters)

Trận đấu giữa Denis Shapovalov (hạng 24 ATP) và Joao Fonseca (hạng 28 ATP) tại vòng 1 ATP Paris 2025 hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và khó đoán khi Fonseca vừa đăng quang vô địch Basel Open 2025, còn Shapovalov cũng đang chơi ổn định.

Sau tứ kết Basel Open, Fonseca (bên phải) gặp lại người đàn anh Shapovalov (bên trái)

Fonseca, 19 tuổi, là hiện tượng của mùa giải với cú bứt phá ngoạn mục từ Top 100 lên Top 30 sau khi giành chức vô địch ATP 500 Basel Open vừa qua. Fonseca mạnh mẽ trong lối chơi tấn công từ cuối sân, chịu áp lực tốt đã giúp anh đánh bại nhiều tay vợt hàng đầu, trong đó vượt qua chính Shapovalov ở tứ kết Basel (Shapovalov phải bỏ cuộc khi thua 3-6, 6-3, 4-1). Tinh thần và thể lực của Fonseca đang lên rất cao.

Shapovalov, tay vợt giàu kinh nghiệm người Canada, có lối chơi nhanh, kỹ thuật và đặc biệt rất lợi hại trên mặt sân cứng trong nhà. Năm 2025, Shapovalov có thành tích ổn định với tỉ lệ thắng khoảng 54%, và vừa có một vài chiến thắng quan trọng tại Basel trước khi thua Fonseca do chấn thương.

Với chạm trán căng thẳng tại Basel, trận tái đấu ở Paris sẽ là cơ hội cho Shapovalov thể hiện sức mạnh thực sự khi Fonseca không còn là ẩn số nữa.

💥 Dự đoán kết quả: Joao Fonseca thắng 2-1, giành vé vào vòng 2.

📅 Lịch thi đấu tennis ngày 28/10