Nóng nhất thể thao sáng 28/10: Alcaraz tập luyện cực nặng cho Paris Masters

Alcaraz tập luyện cực nặng cho Paris Masters

Theo ghi nhận của Tennis World, Carlos Alcaraz tới với Paris Masters với tinh thần cực kỳ nghiêm túc. Tay vợt người Tây Ban Nha liên tục có những bài tập nặng để chuẩn bị cho hành trình dài tại giải ATP 1000 sắp tới. Gần nhất, Alcaraz đấu tập với Arthur Rinderknech và tay vợt người Pháp giành chiến thắng trong loạt tie-break.

Carlos Alcaraz

Khabib đưa ra lời khuyên cho Aspinall

Trong phim tài liệu mới được công bố về trận đấu giữa Tom Aspinall và Ciryl Gane, “Đại bàng” Khabib Nurmagomedov đã xuất hiện và gửi lời khuyên tới Aspinall trước giờ thượng đài. “Tôi chỉ đưa ra lời khuyên nhỏ này thôi. Hãy dùng tất cả chiêu thức bản thân giỏi nhất và kết hợp với nhau. Đối thủ có bộ chân tốt nhưng đôi tay của cậu tốt hơn. Gây áp lực và mọi chuyện sẽ tốt hơn.”

Austin Reaves đi vào lịch sử NBA

Trong ngày LeBron James chấn thương và Luka Dončić nghỉ ngơi, Los Angeles Lakers vẫn giành chiến thắng 127-120 trước Sacramento Kings với sự tỏa sáng của Austin Reaves. Hậu vệ dẫn bóng người Mỹ ghi tới 51 điểm, 11 lần bắt bóng bật bảng và 9 kiến tạo. Reaves trở thành cầu thủ thứ 4 trong lịch sử không được chọn trong buổi NBA Draft nhưng ghi được 50 điểm/trận.

Ferrari phàn nàn về Mexico GP

Trưởng nhóm đua xe F1 của Ferrari, Fred Vasseur, đã lên tiếng chỉ trích ban giám sát FIA vì không quản lý tốt giai đoạn mở màn tại Giải đua ô tô Công thức 1 Mexico City. Tay đua của họ, Lewis Hamilton, bị phạt “rất nặng” khi bị trừ 10 giây vào thành tích tổng do rời khỏi đường đua và đi trên mặt cỏ. Tuy nhiên, theo đội đua Ferrari, nhiều tay lái khác cũng phạm luật tương tự.