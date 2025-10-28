Alcaraz "tươi như hoa" ở Paris Masters, dù có thể mất số 1 vào tay Sinner

🌿 Trở lại sau chấn thương, Alcaraz tràn đầy năng lượng

Tại buổi họp báo trước giải Paris Masters 2025, Alcaraz xuất hiện với vẻ ngoài tươi tắn, tự tin và tâm thế khác hẳn năm trước. Tay vợt người Tây Ban Nha cho biết anh cảm thấy “khỏe mạnh và sảng khoái hơn bao giờ hết”, sau khi phải bỏ lỡ Thượng Hải Masters để hồi phục chấn thương mắt cá chân trái.

Alcaraz tươi mới sau quãng nghỉ

“Tôi không muốn rút khỏi Thượng Hải, nhưng cơ thể không sẵn sàng. Tôi chọn về nhà để hồi phục và chuẩn bị tốt nhất cho giai đoạn cuối năm. Hai năm qua, tôi thường đến thời điểm này trong trạng thái mệt mỏi, nhưng năm nay mọi thứ khác rồi, tôi cảm thấy tươi mới, sung sức và đánh bóng rất tốt”, Alcaraz chia sẻ với nụ cười rạng rỡ.

Với thành tích 5 thắng, 4 thua tại Paris, Alcaraz chưa từng vô địch giải này, song năm nay, nhiều người tin rằng mọi thứ có thể khác. Anh đã có bước đột phá ở các giải thi đấu trong nhà khi đăng quang tại Rotterdam hồi đầu năm, danh hiệu trong nhà đầu tiên trong sự nghiệp.

🎾 Paris Masters 2025, sân khấu của cơ hội và thách thức

Giải năm nay diễn ra ở La Defense Arena với mặt sân được điều chỉnh chậm hơn đáng kể so với trước. Điều này khiến Alcaraz phấn khích: “Tôi thích mặt sân chậm hơn. Nó giúp khán giả được xem nhiều pha bóng bền, nhiều màn đôi công. Với tôi, đó mới là tennis thực sự”.

Tay vợt 22 tuổi mở màn chiến dịch bằng trận gặp Cameron Norrie hoặc Sebastian Baez, và có thể đụng Casper Ruud ở tứ kết. Dù đã chắc suất dự ATP Finals tại Turin, Alcaraz vẫn muốn kéo dài khoảng cách trên bảng xếp hạng, bởi phía sau Sinner luôn trực chờ để lật đổ anh.

Nếu Alcaraz không đi tới bán kết và Sinner vô địch Paris Masters, tay vợt Ý sẽ trở lại ngôi đầu ATP

🔥 Nguy cơ mất ngôi số 1: Sinner đang “hừng hực” bám đuổi

Khi Alcaraz chuẩn bị ra sân ở Paris, Jannik Sinner vừa khép lại tuần thi đấu hoàn hảo tại Vienna Open, nơi anh hạ Zverev để giành danh hiệu thứ tư trong năm. Tay vợt người Ý hiện chỉ còn kém Alcaraz 840 điểm, và nếu vô địch Paris trong khi Alcaraz dừng bước trước bán kết, Sinner sẽ tạm thời trở lại ngôi số 1 thế giới, dù chỉ trong thời gian ngắn trước khi ATP Finals bắt đầu.

Hai người đã gặp nhau trong 5 trận chung kết gần nhất mà cả hai cùng góp mặt, tạo ra cặp kỳ phùng địch thủ hấp dẫn nhất làng banh nỉ hiện nay.

🌟 Alcaraz đầy tự tin trước thử thách, Sinner tỏ ra thực tế

Dù thừa nhận mình “không phải tay vợt chơi trong nhà xuất sắc nhất”, Alcaraz tin rằng anh đã tiến bộ rõ rệt: “Tôi không nghĩ mình chơi tệ trong nhà, chỉ là có những người giỏi hơn. Nhưng tôi luyện tập tốt, cảm thấy bóng ra tay ổn định. Mỗi năm tôi lại thấy quen hơn với điều kiện indoor, và tôi tin mình có thể tiến xa”.

Bên kia chiến tuyến, Sinner tỏ ra thực tế nhưng không kém phần quyết tâm. Anh nói tại Vienna: “Tôi biết việc kết thúc năm ở vị trí số 1 là rất khó. Nhưng tôi vẫn còn Paris và ATP Finals, và tôi sẽ chiến đấu hết mình. Chơi ở Ý luôn cho tôi năng lượng đặc biệt”.

Sinner đang trong chuỗi 21 trận thắng liên tiếp trên sân cứng trong nhà, với phong độ của tay vợt Ý, Alcaraz hoàn toàn có lý do để cảnh giác.