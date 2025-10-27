Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

maddison-vs-yafan
Prudential Hong Kong Tennis Open
Maddison Inglis 1
Yafan Wang 2
momoko-vs-ajla
Prudential Hong Kong Tennis Open
Momoko Kobori 0
Ajla Tomljanovic 2
flavio-vs-tomas
Rolex Paris Masters
Flavio Cobolli 2
Tomas Machac 0
luciano-vs-arthur
Rolex Paris Masters
Luciano Darderi 0
Arthur Cazaux 1
daniel-vs-marcos
Rolex Paris Masters
Daniel Altmaier 2
Marcos Giron 0
learner-vs-nuno
Rolex Paris Masters
Learner Tien -
Nuno Borges -
cameron-vs-sebastian
Rolex Paris Masters
Cameron Norrie 0
Sebastian Baez 0
jacob-vs-andrey
Rolex Paris Masters
Jacob Fearnley -
Andrey Rublev -
alex-vs-zizou
Rolex Paris Masters
Alex Michelsen -
Zizou Bergs -
alexei-vs-alexander
Rolex Paris Masters
Alexei Popyrin -
Alexander Bublik -
lorenzo-vs-sebastian
Rolex Paris Masters
Lorenzo Sonego -
Sebastian Korda -
giovanni-vs-grigor
Rolex Paris Masters
Giovanni Mpetshi Perricard -
Grigor Dimitrov -
karen-vs-ethan
Rolex Paris Masters
Karen Khachanov -
Ethan Quinn -

Sinner "đe dọa" ngôi số 1 của Alcaraz, Fonseca mở toang lịch sử (Bảng xếp hạng tennis 27/10)

Sự kiện: ATP Tour Jannik Sinner Carlos Alcaraz

(Tin thể thao, tin tennis) Bảng xếp hạng tennis tuần 27/10 chứng kiến Jannik Sinner áp sát Carlos Alcaraz trong cuộc đua số 1 ATP, còn Joao Fonseca và nhiều tay vợt nữ tạo dấu ấn với những bước tiến lịch sử.

  

Ngày 27/10/2025, bảng xếp hạng ATP có những biến động đáng chú ý khi Jannik Sinner rút ngắn khoảng cách điểm số với vị trí số 1 của Carlos Alcaraz, và Joao Fonseca leo lên vị trí cao nhất trong sự nghiệp, tạo nên dấu ấn lịch sử cho bản thân.

Sinner (bên trái) có thể lấy số 1 của Alcaraz (bên phải) nếu vô địch Paris Masters, Fonseca (giữa) lần đầu vào top 30

Sinner (bên trái) có thể lấy số 1 của Alcaraz (bên phải) nếu vô địch Paris Masters, Fonseca (giữa) lần đầu vào top 30

🎾 Bảng xếp hạng đơn nam (ATP) có những biến động đáng chú ý

Jannik Sinner, với chiến thắng tại giải Vienna Open, đã nâng tổng điểm của mình lên 10.500. Điều này khiến anh chỉ còn kém số 1 Carlos Alcaraz khoảng 840 điểm (Alcaraz đang có 11.340 điểm). Đây là tín hiệu cho thấy cuộc đua tranh ngôi vương ATP năm 2025 đang được hâm nóng trở lại, nhất là khi Sinner chuẩn bị bước vào Paris Masters 2025, nơi anh cần đăng quang để hy vọng truất ngôi Alcaraz. 

Tuy vậy, Alcaraz cũng có thể bảo vệ vị trí số 1 nếu chứng minh được sức mạnh tại giải này, bằng cách lọt vào bán kết để duy trì khoảng cách điểm an toàn với đối thủ Ý.

Trong khi đó, Joao Fonseca nối dài thành tích ấn tượng trong năm nay với danh hiệu ATP thứ hai sau Buenos Aires và lần này là chức vô địch ATP 500 tại Basel Open, giúp anh tiến lên vị trí 28 thế giới, vị trí cao chưa từng có của tay vợt Brazil.

Ngoài ra, các tay vợt khác cũng có sự thay đổi đáng chú ý trong top 10 như Alex De Minaur vượt lên trên Ben Shelton, Casper Ruud và Felix Auger-Aliassime trở lại nhóm hạt giống hàng đầu. Ngược lại, hai tay vợt rớt khỏi top 10 tuần này gồm Jack Draper và Holger Rune.

Á quân Basel Open 2025, Alejandro Davidovich Fokina tăng 3 bậc, vào top 15 thế giới, vị trí mà trước đó thuộc về Andrey Rublev.

Sabalenka (bên trái) và Swiatek (bên phải) lại bị trừ điểm

Sabalenka (bên trái) và Swiatek (bên phải) lại bị trừ điểm

🎾 Aryna Sabalenka và Iga Swiatek tiếp tục bị trừ điểm

Tuần vừa qua, bảng xếp hạng WTA có nhiều biến động do Aryna Sabalenka và Iga Swiatek tiếp tục bị trừ điểm do không tham dự đủ các giải WTA 500 bắt buộc trong mùa giải 2025. Mặc dù vậy, Sabalenka vẫn giữ vững vị trí số 1 thế giới với 9.870 điểm, còn Swiatek đứng thứ 2 với 8.195 điểm.

Cụ thể, Sabalenka mất 120 điểm từ giải Dubai, trong khi Swiatek bị trừ 108 điểm tại Stuttgart. Đặc biệt, Coco Gauff không bị phạt tuần này, tuy nhiên cô bị mất tới 1.300 điểm do không bảo vệ được thành tích tại WTA Finals 2024. Ngoài ra, Amanda Anisimova và Madison Keys cũng mất điểm do vi phạm quy định.

Khoảng cách 1.675 điểm giữa Sabalenka và Swiatek đồng nghĩa với việc Sabalenka gần như chắc chắn sẽ giữ danh hiệu số 1 cuối năm, khi WTA Finals 2025 (1-8/11) là giải đấu cuối cùng trong mùa và có tối đa 1.500 điểm trên bảng xếp hạng.

Do sự trồi sụt của Qinwen Zheng (Trung Quốc), bị trừ tới 13 bậc nên một loạt các ngôi sao khác vươn lên Belinda Bencic (Thụy Sĩ, +2 bậc), Linda Noskova (Cộng hòa Séc, +4 bậc), Karolina Muchova (Cộng hòa Séc, +2 bậc).

Bảng xếp hạng tennis đơn Nam - ATP

TT

Tay vợt

Tuổi

+-XH so với

tuần trước

Điểm

1

Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha)

22

0

11.340

2

Jannik Sinner (Ý)

24

0

10.500

3

Alexander Zverev (Đức)

28

0

6.160

4

Taylor Fritz (Mỹ)

27

0

4.685

5

Novak Djokovic (Serbia)

38

0

4.580

6

Alex de Minaur (Úc)

26

+1

3.935

7

Ben Shelton (Mỹ)

23

-1

3.820

8

Lorenzo Musetti (Ý)

23

0

3.685

9

Casper Ruud (Na Uy)

26

+2

3.235

10

Felix Auger-Aliassime (Canada)

25

+2

3.195

11

Jack Draper (Anh)

23

-2

3.090

12

Holger Rune (Đan Mạch)

22

-2

2.990

13

Daniil Medvedev (Nga)

29

+1

2.810

14

Karen Khachanov (Nga)

29

-1

2.620

15

Alejandro Davidovich Fokina (Tây Ban Nha)

26

+3

2.585

16

Alexander Bublik (Kazakhstan)

28

0

2.520

17

Andrey Rublev (Nga)

28

-2

2.470

18

Jiri Lehecka (Séc)

23

-1

2.415

19

Jakub Mensik (Séc)

20

0

2.196

20

Tommy Paul (Mỹ)

28

0

2.110

21

Francisco Cerundolo (Argentina)

27

0

2.085

22

Ugo Humbert (Pháp)

27

+2

2.030

23

Flavio Cobolli (Ý)

23

-1

1.975

24

Denis Shapovalov (Canada)

26

-1

1.928

25

Tallon Griekspoor (Hà Lan)

29

+3

1.655

26

Stefanos Tsitsipas (Hy Lạp)

27

-1

1.625

27

Luciano Darderi (Ý)

23

-1

1.624

28

Joao Fonseca (Brazil)

19

+18

1.615

29

Arthur Rinderknech (Pháp)

30

-2

1.590

30

Frances Tiafoe (Mỹ)

27

-1

1.520

...

39

Learner Tien (Mỹ)

19

-1

1.316

Bảng xếp hạng tennis đơn Nữ - WTA

TT

Tay vợt

Tuổi

+-XH so với

tuần trước

Điểm

1

Aryna Sabalenka (Belarus)

27

0

9.870

2

Iga Swiatek (Ba Lan)

24

0

8.195

3

Coco Gauff (Mỹ)

21

0

6.563

4

Amanda Anisimova (Mỹ)

24

0

5.887

5

Jessica Pegula (Mỹ)

31

0

5.183

6

Elena Rybakina (Kazakhstan)

26

+1

4.350

7

Madison Keys (Mỹ)

30

+1

4.335

8

Jasmine Paolini (Ý)

29

-2

4.325

9

Mirra Andreeva (Nga)

18

0

4.319

10

Ekaterina Alexandrova (Nga)

30

0

3.375

11

Belinda Bencic (Thụy Sĩ)

28

+2

3.146

12

Clara Tauson (Đan Mạch)

22

0

2.770

13

Linda Noskova (Séc)

20

+4

2.641

14

Elina Svitolina (Ukraine)

31

0

2.595

15

Emma Navarro (Mỹ)

24

0

2.515

16

Naomi Osaka (Nhật Bản)

28

0

2.487

17

Liudmila Samsonova (Nga)

26

+1

2.209

18

Diana Shnaider (Nga)

21

+1

2.056

19

Karolina Muchova (Séc)

29

+2

1.996

20

Elise Mertens (Bỉ)

29

0

1.969

21

Victoria Mboko (Canada)

19

+2

1.913

22

Leylah Fernandez (Canada)

23

0

1.821

23

Jelena Ostapenko (Latvia)

28

+1

1.800

24

Qinwen Zheng (Trung Quốc)

23

-13

1.728

25

Paula Badosa (Tây Ban Nha)

27

+1

1.676

26

Marta Kostyuk (Ukraine)

23

+1

1.659

27

Dayana Yastremska (Ukraine)

25

+1

1.604

28

Sofia Kenin (Mỹ)

26

-3

1.589

29

Emma Raducanu (Anh)

22

0

1.563

30

Veronika Kudermetova (Nga)

28

0

1.558

8

PSG - Bayern Munich 05.11

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

PSG
Bayern Munich
Gửi dự đoán
Trước 03:00 ngày 05/11
Thể lệ
Video tennis Sinner - Zverev: Kịch chiến 3 set, đăng quang xứng đáng (Vienna Open)
Video tennis Sinner - Zverev: Kịch chiến 3 set, đăng quang xứng đáng (Vienna Open)

(Chung kết) Alexander Zverev đã khiến Jannik Sinner trải qua trận chung kết gay cấn, thậm chí giành chiến thắng ở set mở màn.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-27/10/2025 16:21 PM (GMT+7)
Tin liên quan
ATP Tour Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN