Sinner - Alcaraz phải dự "5.000 giải Six Kings Slam" để giàu như Jessica Pegula

Trong khi Jannik Sinner và Carlos Alcaraz vừa kiếm hàng triệu USD tại giải biểu diễn Six Kings Slam 2025 ở Riyadh (Saudi Arabia), cộng đồng tennis lại đang bàn tán sôi nổi về… phản ứng bất ngờ của Jessica Pegula, tay vợt nữ người Mỹ xuất thân từ gia đình tỷ phú, khi nghe tin mức thưởng “khủng” dành cho các đồng nghiệp nam.

Cộng đồng mạng cho rằng, Pegula chẳng quan tâm số tiền mà Alcaraz - Sinner có được ở Six Kings Slam, nhưng thực tế không phải vậy

💸 1,5 triệu USD chỉ để “xuất hiện”

Ở mùa thứ hai của Six Kings Slam, sáu tay vợt hàng đầu gồm Sinner, Alcaraz, Novak Djokovic, Taylor Fritz, Alexander Zverev và Stefanos Tsitsipas đều nhận được 1,5 triệu USD chỉ để tham dự, tức là chưa cần thắng trận nào cũng có tiền trong túi.

Riêng Jannik Sinner, sau khi đánh bại Carlos Alcaraz 6-2, 6-4 trong trận chung kết, còn bỏ túi thêm 4,5 triệu USD tiền thưởng, nâng tổng thu nhập từ giải lên 6 triệu USD.

Khi nghe đến con số này trong podcast The Player’s Box cùng Madison Keys, Jennifer Brady và Desirae Krawczyk, Pegula bật thốt lên: “Số tiền thưởng thật điên rồ. 1,5 triệu đô chỉ để có mặt thôi ư?”.

😂 Cộng đồng mạng “bắt bài” phản ứng của con gái tỷ phú

Phản ứng đầy ngạc nhiên của Pegula nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng cô, vốn là con gái của tỷ phú Terry và Kim Pegula, chủ sở hữu hai đội thể thao lớn là Buffalo Bills (NFL) và Buffalo Sabres (NHL), hẳn là người hiểu rõ giá trị của “tiền khủng” hơn ai hết.

Một loạt bình luận châm biếm xuất hiện trên Reddit:

“1,5 triệu đô với cô ấy chỉ là tiền lẻ trong túi thôi”, một người viết.

“Cô ấy còn bay bằng máy bay riêng của bố mà, sao lại ngạc nhiên về tiền thưởng được?”, người thứ hai bày tỏ.

“Tôi đồng ý với cô ấy, nhưng quả thật nghe hơi mỉa mai khi chính Pegula nói điều đó”, khán giả tiếp theo bình luận.

“Họ (Sinner và Alcaraz) phải chơi 5.000 mùa Six Kings Slam nữa mới bằng tài sản nhà Pegula. Dễ thôi mà”, tài khoản khác nói đùa.

Một fan khác còn hài hước viết: “Cô ấy nói về "tiền thưởng điên rồ", nhưng chính cô mới là người sống trong thế giới tiền điên rồ đó”.

👑 Six Kings Slam, nơi các “ông vua” đi kiếm vàng

Giải Six Kings Slam đang trở thành hiện tượng đặc biệt của làng tennis. Dù chỉ là giải biểu diễn, nó quy tụ những tay vợt nam hàng đầu thế giới, nhận mức đãi ngộ còn cao hơn so với các giải Grand Slam chính thức.

Phiên bản 2025 chứng kiến Sinner tiếp tục thống trị khi đánh bại Alcaraz lần thứ hai liên tiếp trong trận chung kết. Ở trận tranh hạng ba, Novak Djokovic buộc phải bỏ cuộc sau set đầu (thua 6-7) vì chấn thương chân trái, nhường vị trí thứ ba cho Taylor Fritz.

🎾 Jessica Pegula, con gái của gia đình tỷ phú

Dù sở hữu khối tài sản gia đình hơn 6 tỷ USD, Jessica Pegula không vì thế mà thiếu động lực thi đấu. Tay vợt 31 tuổi vừa chính thức giành vé dự WTA Finals 2025, cùng Iga Swiatek, Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Amanda Anisimova, Madison Keys và Jasmine Paolini.

Pegula từng chia sẻ rằng: “Tiền bạc không thể mua được cảm giác chiến thắng. Trên sân, ai cũng phải tự chứng minh giá trị của mình”.

Câu nói đó dường như cũng là lời nhắn ngược lại cho chính cộng đồng mạng rằng, dù sinh ra trong nhung lụa, Jessica Pegula vẫn là một vận động viên đích thực, nỗ lực tìm kiếm danh hiệu chứ không chỉ dựa vào tiền bạc.