Tennis đỉnh cao Paris Masters: Sao gốc Việt đấu Borges, Dimitrov chạm trán Perricard

Sự kiện: ATP World Tour Masters 1000

(Tin thể thao, dự đoán tennis) Hai trận mở màn Paris Masters 2025 hứa hẹn hấp dẫn khi tài năng trẻ Learner Tien chạm trán Nuno Borges, còn Giovanni Perricard đối đầu “lão tướng” Grigor Dimitrov đầy kinh nghiệm.

  

🎾 Learner Tien - Nuno Borges: Khoảng 18h30, 27/10 (vòng 1 đơn nam Paris Masters)

Trận đấu vòng 1 Paris masters 2025 giữa Learner Tien (Mỹ, hạng 38 ATP) và Nuno Borges (Bồ Đào Nha, hạng 47 ATP) hứa hẹn có nhiều diễn biến kịch tính.

Learner Tien (bên phải) được đánh giá cao hơn đối thủ

Learner Tien (bên phải) được đánh giá cao hơn đối thủ

Đây là lần đầu hai tay vợt so tài. Tien đang có phong độ rất ấn tượng, đặc biệt ở các giải đấu tại châu Á vừa qua với 9 chiến thắng trong 12 trận, trong đó có chiến thắng trước những tay vợt hàng đầu như Cameron Norrie và Miomir Kecmanovic. Thành tích sân cứng trong nhà của Tien rất tốt, với tỷ lệ thắng lên đến 21-8 trong sự nghiệp, cho thấy anh có lợi thế thích nghi tốt với điều kiện sân tại Paris Masters.​

Bên kia chiến tuyến, Nuno Borges là tay vợt giàu kinh nghiệm với sự ổn định và kỹ thuật tốt, đã từng vào vòng 4 ở các giải Masters 2025, nhưng phong độ gần đây có phần thất thường. Trong năm 2025, Borges có tỷ lệ thắng thua bằng nhau (28 thắng, 28 thua) và chỉ thắng 1/3 trận sân cứng trong nhà gần đây. Điều này cho thấy anh lép vế hơn so với Tien ở giải đấu này.

Mặt sân cứng trong nhà tại Paris Masters được đánh giá có độ chậm hơn các năm trước, phù hợp với lối chơi công thủ toàn diện và các pha bóng dài mà Learner Tien thường sử dụng. Đó là một lợi thế quan trọng khi đối đầu với Borges, người có thiên hướng chơi dựa vào kỹ thuật và tập trung kiểm soát lối chơi.

🎯 Dự đoán kết quả. Learner Tien thắng 2-1 trước Nuno Borges.

🎾 Giovanni Mpetshi Perricard - Grigor Dimitrov: Khoảng 1h, 28/10 (vòng 1 đơn nam Paris Masters)

Trận đấu giữa Giovanni Mpetshi Perricard (Pháp, hạng 33 ATP) và Grigor Dimitrov (Bulgaria, hạng 37 ATP) được đánh giá là cuộc cạnh tranh cân tài cân sức nhưng với ưu thế nghiêng về tay vợt trẻ người Pháp. Đây sẽ là lần đầu hai tay vợt gặp nhau trong sự nghiệp thi đấu.

Perricard được cho là sẽ thắng Dimitrov ở trận đấu tới

Perricard được cho là sẽ thắng Dimitrov ở trận đấu tới

Perricard đang ở phong độ không tốt trong năm 2025 với 19 thắng, 23 thua, trong đó anh vừa có chiến thắng gây bất ngờ trước Lorenzo Musetti tại vòng tứ kết Brussels gần đây. Trước đó, anh cũng đạt được hai danh hiệu ATP vào năm 2024.

Dimitrov, mặc dù là tay vợt già dặn kinh nghiệm với sự nghiệp nhiều danh hiệu, đang trải qua giai đoạn phong độ trung bình năm 2025 với tỷ lệ thắng khoảng 66.7%. Dimitrov có lợi thế về kinh nghiệm và kỹ thuật tinh tế, đặc biệt sở trường đánh bóng với cú trái một tay uy lực. 

Tuy nhiên, gần đây Dimitrov vẫn chưa thể hiện được phong độ đỉnh cao như trước, và vừa mới trở lại sau chấn thương cơ ngực. Ở mùa giải năm nay, Dimitrov thắng 18 trong 27 trận và còn thiếu sự ổn định cần thiết để vượt qua những đối thủ trẻ nhiều năng lượng như Perricard.​

🎯 Dự đoán kết quả: Giovanni Mpetshi Perricard thắng 2-1 set trước Grigor Dimitrov giành vé vòng 2 Paris Masters.

Lịch thi đấu tennis 27/10

Giờ

Cặp đấu

Trực tiếp

Tennis ATP 1000 - Paris Masters - vòng 1

Thứ hai, 27/10/2025

17:00

Daniel Altmaier

Marcos Giron

17:00

Flavio Cobolli

Tomas Machac

17:00

Luciano Darderi

Arthur Cazaux

18:30

Cameron Norrie

Sebastian Baez

18:30

Fabian Marozsan

Arthur Rinderknech

18:30

Learner Tien

Nuno Borges

20:00

Aleksandar Vukic

Terence Atmane

20:00

Francisco Cerundolo

Damir Dzumhur

20:00

Jacob Fearnley

Andrey Rublev

21:30

Alex Michelsen

Zizou Bergs

21:30

Alexei Popyrin

Alexander Bublik

23:00

Alexandre Muller

Brandon Nakashima

Thứ ba, 28/10/2025

00:30

Aleksandar Kovacevic

Miomir Kecmanovic

01:00

Giovanni Mpetshi Perricard

Grigor Dimitrov

02:00

Lorenzo Sonego

Sebastian Korda

02:30

Karen Khachanov

Ethan Quinn

Theo Nguyễn Hưng

Nguồn: [Link nguồn]

27/10/2025 09:41 AM (GMT+7)
