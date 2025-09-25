Tennis đỉnh cao ở châu Á: Alcaraz đấu Baez, Sinner gặp cựu vương Grand Slam

Hai giải ATP 500 lớn tại châu Á tuần này, Japan Open và China Open, thu hút dàn sao quần vợt hàng đầu thế giới tranh tài. Tại Japan Open, đương kim số 1 thế giới Carlos Alcaraz sẽ khởi đầu bằng cuộc đối đầu với tay vợt số 41 Sebastian Baez.

Trong khi đó, tại China Open, tay vợt số 2 thế giới Jannik Sinner tái ngộ cựu vô địch US Open Marin Cilic trong trận ra quân hứa hẹn nhiều kịch tính.

⚔️ Carlos Alcaraz - Sebastian Baez: Khoảng 13h30, 25/5 (vòng 1 Japan Open)

Trận ra quân tại giải Japan Open 2025 của Carlos Alcaraz gặp Sebastian Baez được đánh giá là cuộc đối đầu giữa sức mạnh, tốc độ của Alcaraz với sự bền bỉ, kiên nhẫn của Baez.

Trước đó, Alcaraz đều thắng ở 2 lần chạm trán tay vợt Argentina

Carlos Alcaraz là tay vợt số 1 thế giới, vừa tỏa sáng tại US Open với phong độ rất cao. Trong hai lần gặp nhau trước đó, "Carlitos" có xu hướng kiểm soát trận đấu bằng áp lực liên tục và tốc độ, đặc biệt khai thác điểm yếu của đối thủ bằng việc đẩy vào trái tay của Baez.

Baez là tay vợt thuận tay trái, sở trường chơi trên mặt sân đất nện với sự ổn định cao và rất mạnh về sức bền tinh thần trong các pha bóng kéo dài. Tuy nhiên, trên mặt sân cứng tốc độ nhanh như Tokyo, áp lực từ các pha đánh sớm và tốc độ cao của Alcaraz có thể gây khó khăn cho anh. Baez cần tận dụng khả năng trả giao bóng tốt để kéo dài điểm và khai thác lỗi của Alcaraz.

Lịch sử đối đầu cho thấy Alcaraz đang dẫn 2-0, thể hiện sự vượt trội về mặt phong độ và trình độ thi đấu.

🎯 Dự đoán kết quả: Phần lớn chuyên gia đều nghiêng về chiến thắng cho Alcaraz. Có thể Baez sẽ có một vài pha bóng tốt và có khả năng giành được một set nếu phát huy được điểm mạnh của mình, nhưng với phong độ và sự áp đảo hiện tại, Alcaraz được kỳ vọng sẽ thắng nhanh chóng với tỷ số 2-0 hoặc 2-1.

⚔️ Jannik Sinner - Marin Cilic: Khoảng 17h, 25/5 (vòng 1 China Open)

Jannik Sinner, tay vợt đứng thứ 2 thế giới hiện tại, sẽ gặp đối thủ kỳ cựu Marin Cilic (cựu vương US Open 2014) trận ra quân giải China Open 2025. Trận đấu hứa hẹn hấp dẫn khi đây là lần tái đấu thứ hai của họ trên ATP Tour, với lần gặp đầu tiên vào năm 2021 tại Davis Cup mà Sinner đã giành chiến thắng.

Cilic dự báo sẽ không làm khó được Sinner

Sinner đang có phong độ cực tốt trong mùa giải năm 2025, với thành tích thắng thua 37-5 và giành được các danh hiệu quan trọng như Australian Open và Wimbledon. Sau thất bại ở chung kết US Open trước Alcaraz, Sinner rất khát khao thể hiện và sửa sai tại giải này. Lối chơi của Sinner rất đa dạng, đặc biệt có cú đánh nhiều sức nặng và topspin hơn so với đối thủ Cilic.

Cilic, cựu số 3 thế giới, cựu vô địch US Open và hai lần á quân China Open, và có 21 danh hiệu ATP. Tuy nhiên, năm 2025 đánh dấu sự suy giảm phong độ khi anh khi thua 4 trận gần nhất và ít có thành tích nổi bật. Sức mạnh, tốc độ và khả năng kiểm soát bóng trên mặt sân cứng của Cilic không còn như xưa, và tuổi tác là một bất lợi không nhỏ.

Sự đa dạng và sức mạnh cú đánh của Sinner là điểm cộng lớn, trong khi Cilic chủ yếu dựa vào kinh nghiệm để điều phối trận đấu. Tuy nhiên, hiện tại Cilic có nhiều khó khăn trong việc giảm lỗi tự đánh hỏng do thể lực suy giảm.

🎯 Dự đoán kết quả: Dựa trên phong độ hiện tại, giới chuyên môn dự đoán Jannik Sinner sẽ giành chiến thắng khá dễ dàng với tỷ số 2-0.

Lịch thi đấu China Open và Japan Open ngày 25/9