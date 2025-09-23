Châu Á nóng rực đại chiến tennis: Alcaraz & Fritz tranh cúp, Sinner hẹn đấu Zverev

Hai giải đấu tennis nam lớn tại châu Á thuộc cấp độ ATP 500 trong tuần này thu hút các ngôi sao hàng đầu gồm Japan Open tại Tokyo và China Open tại Bắc Kinh. Sự xuất hiện của những tay vợt hàng đầu như Carlos Alcaraz, Taylor Fritz, Jannik Sinner và Alexander Zverev khiến người hâm mộ háo hức chờ đợi những cuộc đối đầu rực lửa, nơi những ngôi sao thế hệ mới tiếp tục định hình bản đồ quần vợt thế giới.

Alcaraz (bên phải) có cơ hội đòi nợ Fritz (bên phải) ở chung kết Japan Open 2025

🎌🎾 Alcaraz - Fritz: Kịch bản chung kết trong mơ ở Tokyo

Japan Open (24-30/9), giải ATP 500 trên mặt sân cứng, quy tụ 32 tay vợt cùng 8 hạt giống hàng đầu. Carlos Alcaraz, hạt giống số 1 và đương kim số 1 thế giới, sẽ mở màn bằng trận gặp Sebastian Baez (hạng 41). Nếu đi tiếp, anh có thể chạm trán Frances Tiafoe ở tứ kết và Casper Ruud hoặc Denis Shapovalov tại bán kết.

Ở nhánh đối diện, Taylor Fritz, hạt giống số 2 khởi đầu bằng màn đối đầu Gabriel Diallo, trước khi có nguy cơ đụng Tomas Machac và Holger Rune hoặc Ugo Humbert ở vòng trong.

Điều người hâm mộ mong chờ nhất chính là trận chung kết Alcaraz gặp Fritz, tái hiện kịch bản Laver Cup cách đây ít ngày, ở đó "Carlitos" để thua tay vợt người Mỹ. Trận đấu ấy hứa hẹn hấp dẫn bởi cả hai đang sở hữu phong độ cao và khát khao khẳng định ngôi vương tại Tokyo.

Sinner - Zverev (từ trái qua) là hai hạt giống hàng đầu China Open 2025

🏯🔥 Sinner - Zverev: Đại chiến chờ đợi ở Bắc Kinh

Trong khi Tokyo dậy sóng với Alcaraz và Fritz, thì tại Bắc Kinh, China Open (25/9 - 1/10) chứng kiến cuộc chiến khác không kém phần gay cấn. Jannik Sinner, tay vợt số 2 thế giới, trở lại để bảo vệ ngôi vị á quân năm ngoái. Đối thủ lớn nhất của anh là Alexander Zverev, hạt giống số 3 người Đức.

Theo dự đoán, Sinner và Zverev nhiều khả năng sẽ cùng đi tới chung kết, mở ra trận đấu tranh cúp hấp dẫn tại Trung Quốc. Đáng chú ý, sau thất bại trước Alcaraz tại US Open, Sinner đã cải tiến kỹ thuật giao bóng để gia tăng sức mạnh trong các trận then chốt. Hình ảnh tập luyện gần đây của anh cho thấy một tay vợt sẵn sàng đổi mới để tiếp tục chinh phục ATP Tour.