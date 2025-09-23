Châu Á nóng rực đại chiến tennis: Alcaraz & Fritz tranh cúp, Sinner hẹn đấu Zverev
(Tin thể thao, tin tennis) Hai giải ATP 500 lớn nhất châu Á tuần này, Japan Open và China Open quy tụ Alcaraz, Fritz, Sinner và Zverev, hứa hẹn những màn đối đầu nảy lửa, cùng cuộc tranh tài hấp dẫn của dàn sao nữ.
Hai giải đấu tennis nam lớn tại châu Á thuộc cấp độ ATP 500 trong tuần này thu hút các ngôi sao hàng đầu gồm Japan Open tại Tokyo và China Open tại Bắc Kinh. Sự xuất hiện của những tay vợt hàng đầu như Carlos Alcaraz, Taylor Fritz, Jannik Sinner và Alexander Zverev khiến người hâm mộ háo hức chờ đợi những cuộc đối đầu rực lửa, nơi những ngôi sao thế hệ mới tiếp tục định hình bản đồ quần vợt thế giới.
Alcaraz (bên phải) có cơ hội đòi nợ Fritz (bên phải) ở chung kết Japan Open 2025
🎌🎾 Alcaraz - Fritz: Kịch bản chung kết trong mơ ở Tokyo
Japan Open (24-30/9), giải ATP 500 trên mặt sân cứng, quy tụ 32 tay vợt cùng 8 hạt giống hàng đầu. Carlos Alcaraz, hạt giống số 1 và đương kim số 1 thế giới, sẽ mở màn bằng trận gặp Sebastian Baez (hạng 41). Nếu đi tiếp, anh có thể chạm trán Frances Tiafoe ở tứ kết và Casper Ruud hoặc Denis Shapovalov tại bán kết.
Ở nhánh đối diện, Taylor Fritz, hạt giống số 2 khởi đầu bằng màn đối đầu Gabriel Diallo, trước khi có nguy cơ đụng Tomas Machac và Holger Rune hoặc Ugo Humbert ở vòng trong.
Điều người hâm mộ mong chờ nhất chính là trận chung kết Alcaraz gặp Fritz, tái hiện kịch bản Laver Cup cách đây ít ngày, ở đó "Carlitos" để thua tay vợt người Mỹ. Trận đấu ấy hứa hẹn hấp dẫn bởi cả hai đang sở hữu phong độ cao và khát khao khẳng định ngôi vương tại Tokyo.
Sinner - Zverev (từ trái qua) là hai hạt giống hàng đầu China Open 2025
🏯🔥 Sinner - Zverev: Đại chiến chờ đợi ở Bắc Kinh
Trong khi Tokyo dậy sóng với Alcaraz và Fritz, thì tại Bắc Kinh, China Open (25/9 - 1/10) chứng kiến cuộc chiến khác không kém phần gay cấn. Jannik Sinner, tay vợt số 2 thế giới, trở lại để bảo vệ ngôi vị á quân năm ngoái. Đối thủ lớn nhất của anh là Alexander Zverev, hạt giống số 3 người Đức.
Theo dự đoán, Sinner và Zverev nhiều khả năng sẽ cùng đi tới chung kết, mở ra trận đấu tranh cúp hấp dẫn tại Trung Quốc. Đáng chú ý, sau thất bại trước Alcaraz tại US Open, Sinner đã cải tiến kỹ thuật giao bóng để gia tăng sức mạnh trong các trận then chốt. Hình ảnh tập luyện gần đây của anh cho thấy một tay vợt sẵn sàng đổi mới để tiếp tục chinh phục ATP Tour.
WTA 1000 tại China Open 2025
Giải China Open 2025 sẽ diễn ra 2 nội dung song song, ở đơn nam là giải ATP 500 còn nữ thuộc hệ thống WTA 1000, diễn ra từ ngày 24/9 đến 5/10 tại Trung tâm Quần vợt Quốc gia Bắc Kinh trên mặt sân cứng ngoài trời. Giải thu hút sự góp mặt của tổng cộng 96 tay vợt đơn nữ, trong đó 32 hạt giống hàng đầu được miễn thi đấu vòng đầu tiên.
Trong số các ngôi sao hàng đầu tham dự, Iga Swiatek (Ba Lan), hiện đang giữ vị trí số 2 thế giới và vừa vô địch giải WTA 500 tại Seoul, được đánh giá là ứng viên sáng giá cho chức vô địch. Cô là hạt giống số 1 của giải vì số 1 thế giới Aryna Sabalenka không tham dự.
Đương kim vô địch China Open 2024, Coco Gauff (Mỹ), đứng ở vị trí hạt giống số 2. Các tay vợt khác trong top 8 hạt giống bao gồm Amanda Anisimova (Mỹ), Mirra Andreeva (Nga), Jessica Pegula (Mỹ), Jasmine Paolini (Ý), Zheng Qinwen (Trung Quốc) và Elena Rybakina (Kazakhstan).
