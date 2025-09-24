Alcaraz & Sinner "chia đôi giang sơn", viết tiếp chương sử vàng tennis sau 41 năm

🔁 Chạm trán liên tiếp ở các trận chung kết

Carlos Alcaraz và Jannik Sinner đang viết tiếp chương sử vàng trên ATP Tour khi tái hiện kỳ tích tưởng chừng chỉ có trong sách lịch sử quần vợt thế giới cách đây 41 năm.

Hai tay vợt trẻ hàng đầu thế giới, lần lượt giữ vị trí số 1 và số 2 trên bảng xếp hạng ATP, đã trở thành bộ đôi hiếm hoi liên tiếp gặp nhau trong chung kết 5 giải đấu ATP gần nhất mà cả hai cùng tham dự, tiệm cận kỷ lục của John McEnroe và Ivan Lendl năm 1984, khi họ có 6 trận chung kết đụng độ nhau liên tiếp.

Sinner (áo trắng) vào Alcaraz (áo xanh) sẽ san bằng kỷ lục của hai huyền thoại nếu gặp nhau ở trận chung kết kế tiếp

Tính từ Italian Open hồi tháng 5, nơi Alcaraz đánh bại Sinner ngay trong lần trở lại sau án treo giò, đến các trận chung kết Grand Slam Roland Garros, Wimbledon và US Open, cặp đấu này đã làm khuynh đảo các giải đấu lớn, với 4 trong số 8 Grand Slam gần nhất đều được quyết định bởi họ.

Không chỉ dừng lại ở Grand Slam, họ còn xuất hiện ở chung kết Masters 1000 gần đây, bao gồm Cincinnati và sắp tới có thể là Thượng Hải Masters. Sinner sẽ bảo vệ danh hiệu ở Thượng Hải, trong khi Alcaraz đang cân nhắc tái xuất châu Á từ giải Japan Open.

🏆 Thế hệ vàng mới sau thập niên 1980

McEnroe và Lendl thống trị ATP, chạm trán trong 6 trận chung kết liên tiếp, tạo nên biểu tượng cho sự cạnh tranh đỉnh cao. Chuỗi này bắt đầu từ Masters 1984 và kết thúc ở Queen’s Club, khi McEnroe thắng 5 trận và Lendl giành Roland Garros đầu tiên trong sự nghiệp.

Hơn 40 năm sau, Alcaraz và Sinner đang nối tiếp truyền thống ấy và còn có thể nâng tầm kỷ lục lên tầm cao mới với những trận đấu mãn nhãn, kịch tính. Sự xuất hiện liên tục trong các chung kết mang ý nghĩa về danh hiệu mà và đánh dấu sự thay đổi thế hệ trên ATP, khẳng định rằng quần vợt nam đang bước vào thời kỳ cạnh tranh khốc liệt, sôi động và hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Cộng đồng người hâm mộ và chuyên gia đều nhận định rằng, những cuộc so tài giữa Alcaraz và Sinner sẽ còn tiếp tục ghi dấu ấn trong nhiều năm tới, trở thành biểu tượng mới của quần vợt hiện đại.