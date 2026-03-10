Tennis đỉnh cao Indian Wells: Alcaraz giữ mạch thắng, Djokovic & Swiatek trừng phạt đối thủ

Carlos Alcaraz - Arthur Rinderknech: Khoảng 8h, 10/3 (vòng 3 đơn nam Indian Wells)

Tại vòng 3 Indian Wells Open 2026, tay vợt số 1 thế giới Carlos Alcaraz sẽ chạm trán đại diện Pháp Arthur Rinderknech.

Alcaraz (bên trái) và Rinderknech (bên phải), trận đấu được chờ đợi tại vòng 3

Alcaraz đang duy trì phong độ cực kỳ ấn tượng trong giai đoạn đầu mùa 2026. Tại vòng trước, anh dễ dàng đánh bại Grigor Dimitrov với tỷ số 6-2, 6-3, qua đó nối dài chuỗi thắng lên con số 13 trận liên tiếp. Lối chơi tấn công toàn diện, khả năng di chuyển linh hoạt cùng những pha điều bóng sắc bén giúp nhà vô địch hai lần của giải tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên số một cho danh hiệu tại California.

Trong khi đó, Rinderknech bước vào vòng 3 theo cách khá đặc biệt khi chưa phải thi đấu trận nào. Tay vợt người Pháp được đi tiếp sau khi đối thủ Juan Manuel Cerundolo rút lui khỏi giải. Việc chưa có trận đấu nào tại Indian Wells năm nay có thể khiến anh gặp khó trong việc bắt nhịp với điều kiện thi đấu cũng như cường độ của một giải Masters 1000.

Lịch sử đối đầu cũng hoàn toàn nghiêng về Alcaraz. Hai tay vợt đã gặp nhau 5 lần và chiến thắng đều thuộc về ngôi sao Tây Ban Nha. Lần chạm trán gần nhất diễn ra tại giải Doha đầu mùa, nơi Alcaraz thắng 6-4, 7-6 trên đường đăng quang. Dù Rinderknech đôi khi gây ra không ít khó khăn bằng những cú giao bóng mạnh và lối đánh quyết đoán, anh vẫn chưa thể giành nổi một set thắng trong ba lần đối đầu gần nhất.

Với phong độ hiện tại cùng sự vượt trội về đẳng cấp, Alcaraz nhiều khả năng sẽ tiếp tục kiểm soát thế trận. Nếu duy trì nhịp độ tấn công quen thuộc, tay vợt số 1 thế giới hoàn toàn có thể khép lại trận đấu trong hai set.

Dự đoán kết quả: Carlos Alcaraz thắng 2-0.

Novak Djokovic - Aleksandar Kovacevic: Khoảng 1h, 10/3 (vòng 3 đơn nam Indian Wells)

Hạt giống số 3 Djokovic sẽ đối đầu tay vợt Mỹ Kovacevic, trận đấu hứa hẹn là thử thách đáng chú ý tiếp theo cho cựu số 1 thế giới.

Nole (bên trái) dĩ nhiên được đánh giá cao hơn Kovacevic (bên phải)

Djokovic khởi đầu chiến dịch tại California không quá suôn sẻ. Ở vòng trước, tay vợt Serbia để thua set đầu trước Kamil Majchrzak trước khi tăng tốc mạnh mẽ để lội ngược dòng thắng 4-6, 6-1, 6-2. Khi tìm lại nhịp thi đấu, Djokovic vẫn cho thấy khả năng kiểm soát thế trận, trả giao bóng xuất sắc và bản lĩnh ở những thời điểm quan trọng, những yếu tố đã giúp anh duy trì đẳng cấp hàng đầu suốt nhiều năm.

Trong khi đó, Kovacevic có màn trình diễn khá thuyết phục để góp mặt ở vòng 3 khi đánh bại Corentin Moutet 6-1, 6-4. Tay vợt người Mỹ hiện xếp hạng 72 ATP và đang nỗ lực tận dụng cơ hội tại các giải Masters 1000 để cải thiện thứ hạng. Lối chơi của Kovacevic dựa nhiều vào sức mạnh từ cuối sân và khả năng giao bóng, nhưng anh vẫn thiếu sự ổn định khi đối đầu các tay vợt đẳng cấp cao.

Hai tay vợt từng gặp nhau một lần ở Roland Garros 2023 và chiến thắng khi đó thuộc về Djokovic. Với kinh nghiệm dày dạn cùng khả năng điều tiết trận đấu bậc thầy, tay vợt Serbia vẫn được đánh giá vượt trội trong cuộc tái đấu này. Kovacevic có thể tạo ra vài thời điểm bùng nổ nhờ lợi thế sân nhà, nhưng để duy trì áp lực trước Djokovic trong cả trận là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn.

Dự đoán kết quả: Novak Djokovic thắng 2-0.

Maria Sakkari - Iga Swiatek: Khoảng 4h30, 10/3 (vòng 3 đơn nữ Indian Wells)

Tâm điểm vòng 3 nội dung nữ tại Indian Wells Open 2026 là cuộc đối đầu giữa Maria Sakkari và tay vợt số 2 thế giới Iga Swiatek.

Swiatek gặp Sakkari trận đấu tâm điểm vòng 3 Indian Wells

Sakkari có màn khởi động khá thuyết phục khi đánh bại Lilli Tagger 7-5, 6-0. Tay vợt Hy Lạp gặp không ít khó khăn ở set đầu khi hai bên bám đuổi từng game giao bóng, nhưng bước ngoặt đến ở game 12 khi Sakkari giành break quan trọng để khép lại set. Đà hưng phấn giúp cô áp đảo hoàn toàn ở set hai, kết thúc trận đấu sau 1 giờ 35 phút.

Trong khi đó, Swiatek cũng trải qua trận ra quân không hoàn toàn dễ dàng trước Kayla Day. Nhà vô địch 6 Grand Slam khởi đầu cực mạnh với chuỗi 6 game liên tiếp để thắng trắng set đầu, nhưng bất ngờ chùng xuống ở set hai khi bị dẫn 1-5. Dẫu vậy, bản lĩnh của tay vợt hàng đầu nhanh chóng lên tiếng khi cô thắng 5/6 game tiếp theo trước khi kiểm soát loạt tie-break để khép lại trận đấu 6-0, 7-6(2).

Thành tích đối đầu giữa hai tay vợt hiện cân bằng 4-4, song Swiatek chiếm ưu thế rõ rệt trong thời gian gần đây khi thắng 4 trong 5 lần gặp gần nhất. Đặc biệt, hai tay vợt từng chạm trán ở hai trận chung kết tại Indian Wells vào các năm 2022 và 2024, nơi Swiatek đều giành chiến thắng khá thuyết phục để đăng quang. Tuy nhiên, lần gặp gần nhất tại Doha tháng trước lại chứng kiến Sakkari lội ngược dòng thắng sau ba set, cho thấy tay vợt Hy Lạp vẫn đủ khả năng gây bất ngờ.

Xét về sự ổn định và khả năng kiểm soát thế trận trên mặt sân cứng tại Indian Wells, Swiatek vẫn được đánh giá nhỉnh hơn. Nếu duy trì nhịp độ tấn công từ cuối sân và hạn chế lỗi tự đánh hỏng, tay vợt Ba Lan nhiều khả năng sẽ chiếm ưu thế trong những pha bóng dài.

Dự đoán kết quả: Iga Swiatek thắng 2-0.

Lịch thi đấu tennis ngày 10/3