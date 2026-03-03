Kết quả thi đấu tennis đơn nam Indian Wells 2026 mới nhất
(Tin thể thao, tin tennis) Indian Wells 2026 khởi tranh sôi động với loạt trận đơn nam hấp dẫn. Các hạt giống hàng đầu như Alcaraz, Sinner, Djokovic đồng loạt ra sân, tạo nên những diễn biến đáng chú ý tại ATP Masters 1000 đầu tiên mùa giải.
Kết quả Vòng loại cuối
Kết quả Vòng loại 1
kimberly-vs-oksana
Kimberly Birrell
-
Oksana Selekhmeteva
-
02:00
05/03
sorana-vs-tatjana
Sorana Cirstea
-
Tatjana Maria
-
02:00
05/03
yulia-vs-paula
Yulia Putintseva
-
Paula Badosa
-
02:00
05/03
|TT
|Tay vợt
|Quốc gia
|Tuổi
|Điểm
|Số giải tham gia
|1
|
Carlos Alcaraz
|Spain
|22
|13,550
|18
|2
|
Jannik Sinner
|Italy
|24
|10,400
|19
|3
|
Novak Djokovic
|Serbia
|38
|5,280
|18
(Tin thể thao, tin tennis) Indian Wells 2026 chứng kiến lá thăm rực lửa: Alcaraz có thể tái đấu Djokovic ở bán kết, Sinner rộng cửa vào chung kết, còn...
Theo QH ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-03/03/2026 15:07 PM (GMT+7)