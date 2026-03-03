Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
marie-vs-taylor
Indian Wells Masters
Marie Bouzkova -
Taylor Townsend -
varvara-vs-lilli
Indian Wells Masters
Varvara Gracheva -
Lilli Tagger -
francesca-vs-kayla
Indian Wells Masters
Francesca Jones -
Kayla Day -
katie-vs-victoria
Indian Wells Masters
Katie Boulter 1
Victoria Jimenez Kasintseva 2
akasha-vs-taylor
Indian Wells Masters
Akasha Urhobo 0
Taylor Townsend 2
ignacio-vs-rinky
Indian Wells Masters
Ignacio Buse 1
Rinky Hijikata 2

Kết quả thi đấu tennis đơn nam Indian Wells 2026 mới nhất

Sự kiện: ATP World Tour Masters 1000

(Tin thể thao, tin tennis) Indian Wells 2026 khởi tranh sôi động với loạt trận đơn nam hấp dẫn. Các hạt giống hàng đầu như Alcaraz, Sinner, Djokovic đồng loạt ra sân, tạo nên những diễn biến đáng chú ý tại ATP Masters 1000 đầu tiên mùa giải.

Kết quả Vòng loại cuối

Thứ 4, ngày 04/03/2026

Kết quả Vòng loại 1

Thứ 3, ngày 03/03/2026
Lịch thi đấu
kimberly-vs-oksana
Kimberly Birrell
-
Oksana Selekhmeteva
-
02:00
05/03
sorana-vs-tatjana
Sorana Cirstea
-
Tatjana Maria
-
02:00
05/03
yulia-vs-paula
Yulia Putintseva
-
Paula Badosa
-
02:00
05/03

Bảng xếp hạng
TT Tay vợt Quốc gia Tuổi Điểm Số giải tham gia
1
Carlos Alcaraz
 Spain 22 13,550 18
2
Jannik Sinner
 Italy 24 10,400 19
3
Novak Djokovic
 Serbia 38 5,280 18

Kinh điển Djokovic - Alcaraz, Sinner "tọa sơn quan hổ đấu" ở Indian Wells 2026
Kinh điển Djokovic - Alcaraz, Sinner "tọa sơn quan hổ đấu" ở Indian Wells 2026

(Tin thể thao, tin tennis) Indian Wells 2026 chứng kiến lá thăm rực lửa: Alcaraz có thể tái đấu Djokovic ở bán kết, Sinner rộng cửa vào chung kết, còn...

Bấm xem >>

