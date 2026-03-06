Djokovic & Swiatek trước cơ hội lịch sử chưa từng có ở "mảnh đất vàng" Indian Wells

Giải Indian Wells Open 2026 trở thành điểm dừng quan trọng trong mùa giải, mở ra cơ hội đi vào lịch sử cho hai nhà vô địch Grand Slam lừng danh, Novak Djokovic và Iga Swiatek.

Djokovic, hạt giống số 3 ATP, và Swiatek, hạt giống số 2 WTA, đều từng nhiều lần đăng quang tại “Tennis Paradise” (tên gọi khác của Indian Wells). Nhưng nếu tiếp tục lên ngôi năm nay, họ sẽ thiết lập những cột mốc chưa từng có trong lịch sử giải đấu.

Djokovic - Swiatek đi vào lịch sử với hai kỷ lục đặc biệt nếu vô địch Indian Wells 2026

Djokovic và kỷ lục vô tiền khoáng hậu

Ở tuổi 38, Djokovic không còn duy trì sự thống trị tuyệt đối tại Indian Wells như giai đoạn đỉnh cao. Trong 5 lần gần nhất tham dự, tay vợt Serbia chưa thể vào tới tứ kết, thậm chí vắng mặt hoàn toàn từ 2021 đến 2023.

Tuy nhiên, nhìn rộng hơn, Indian Wells từng là “mảnh đất vàng” của Nole. Anh đăng quang lần đầu năm 2008 khi đánh bại Mardy Fish, sau đó hạ Rafael Nadal ở chung kết 2011. Đỉnh cao là chuỗi hai năm liên tiếp vượt qua Roger Federer ở các trận chung kết 2014 và 2015, trước khi hoàn tất danh hiệu thứ năm năm 2016 bằng chiến thắng trước Milos Raonic.

Với 5 chức vô địch, Djokovic hiện đồng giữ kỷ lục nhiều danh hiệu đơn nam nhất giải (Federer cũng có 5 lần đăng quang). Nếu nâng cúp năm 2026, anh sẽ trở thành tay vợt nam đầu tiên trong lịch sử giành 6 danh hiệu Indian Wells, kỷ lục độc tôn ở nội dung đơn nam.

Swiatek và cột mốc chưa từng có của WTA

Nếu như Djokovic nhắm tới kỷ lục tuyệt đối ở nội dung nam, thì Swiatek lại đứng trước cơ hội làm điều chưa từng xảy ra suốt 37 năm tồn tại của giải nữ Indian Wells.

Tay vợt Ba Lan đã hai lần đăng quang vào năm 2022 và 2024, đều bằng chiến thắng trước Maria Sakkari trong trận chung kết. Ngoài ra, cô còn vào bán kết bốn mùa liên tiếp gần đây, cho thấy sự ổn định đáng nể trên mặt sân cứng tại California.

Điều đặc biệt là kể từ khi nội dung đơn nữ ra đời năm 1989, chưa có tay vợt nào giành quá hai chức vô địch. Có tổng cộng 10 huyền thoại từng hai lần lên ngôi, bao gồm Martina Navratilova, Steffi Graf, Serena Williams, Maria Sharapova và Victoria Azarenka.

Hai danh hiệu giúp Swiatek đứng chung hàng với những tượng đài ấy. Nếu đăng quang năm 2026, cô sẽ trở thành tay vợt nữ đầu tiên trong lịch sử Indian Wells vô địch 3 lần.

Năm ngoái (2025), Swiatek từng tiến rất gần cột mốc này nhưng dừng bước ở bán kết trước Mirra Andreeva, người sau đó lên ngôi vô địch.

Cả Djokovic lẫn Swiatek đều bước vào giải năm nay với vị thế ứng viên hàng đầu, nhưng con đường phía trước không hề dễ dàng. Ở nội dung nam, những Carlos Alcaraz hay Jannik Sinner đang là thế lực trẻ đầy tham vọng. Trong khi đó, nội dung nữ chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt từ nhóm tay vợt mới nổi.