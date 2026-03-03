Lịch thi đấu tennis đơn nam Indian Wells 2026 mới nhất
(Tin thể thao, tin tennis) Lịch thi đấu đơn nam Indian Wells 2026 quy tụ 96 tay vợt tranh tài trên mặt sân cứng California, với dàn hạt giống Alcaraz, Sinner, Djokovic được miễn vòng một và bắt đầu hành trình từ vòng hai.
Lịch thi đấu Vòng 1
Lịch thi đấu Vòng 2
Lịch thi đấu Vòng 3
Lịch thi đấu Vòng 4
akasha-vs-taylor
Akasha Urhobo
0
Taylor Townsend
2
05:40
04/03
storm-vs-leolia
Storm Hunter
2
Leolia Jeanjean
0
05:35
04/03
himeno-vs-nikola
Himeno Sakatsume
2
Nikola Bartunkova
1
05:15
04/03
|TT
|Tay vợt
|Quốc gia
|Tuổi
|Điểm
|Số giải tham gia
|1
|
Carlos Alcaraz
|Spain
|22
|13,550
|18
|2
|
Jannik Sinner
|Italy
|24
|10,400
|19
|3
|
Novak Djokovic
|Serbia
|38
|5,280
|18
