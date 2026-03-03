Kinh điển Djokovic - Alcaraz, Sinner "tọa sơn quan hổ đấu" ở Indian Wells 2026

Lá thăm phân nhánh ATP Masters 1000 Indian Wells 2026 đã chính thức lộ diện và ngay lập tức tạo nên viễn cảnh “siêu kinh điển”: Carlos Alcaraz và Novak Djokovic có thể tái ngộ ở bán kết. Trong khi đó, Jannik Sinner rơi vào nhánh đấu được đánh giá “dễ thở” hơn, mở ra cơ hội lớn để tay vợt số 2 thế giới tiến sâu.

Theo nhánh đấu Alcaraz (bên trái) nhiều khả năng đụng độ Djokovic (giữa) ở bán kết Indian Wells

Alcaraz - Djokovic: Hẹn nhau ở bán kết?

Hạt giống số 1 Carlos Alcaraz nằm cùng nhánh với hạt giống số 3 Novak Djokovic. Nếu cả hai vượt qua các chướng ngại trước mắt, họ sẽ chạm trán ở bán kết, màn tái hiện trận chung kết Australian Open hồi tháng 1.

Alcaraz được miễn vòng 1. Anh có thể gặp Terence Atmane hoặc một tay vợt vòng loại. Đây là vòng làm nóng, nhưng Indian Wells thường khó bắt nhịp do mặt sân chậm và gió xoáy. Nguy cơ lớn hơn đến từ vòng ba, Grigor Dimitrov hoặc Juan Manuel Cerundolo. Dimitrov từng chơi rất hay ở mặt sân này và có khả năng kéo Alcaraz vào các loạt bóng bền.

Casper Ruud (hạt giống 13) là cái tên nổi bật mà "Carlitos" có thể gặp tại vòng 4. Nếu Ruud đạt phong độ cao, đây sẽ là bài test thực sự cho Alcaraz trước khi vào tứ kết.

Ở tứ kết, dự kiến Alcaraz có thể chạm trán Alex De Minaur (hạt giống 6). Tốc độ và khả năng phòng ngự của tay vợt Australia luôn gây khó chịu. Ngoài ra, nhánh này còn có Cameron Norrie và Sebastian Korda, những tay vợt từng tiến sâu tại Indian Wells.

Và dĩ nhiên, đối thủ tiếp theo của Alcaraz ở bán kết là Novak Djokovic và nếu đi tiếp là Jannik Sinner.

Indian Wells vốn nổi tiếng với mặt sân chậm và điều kiện gió đặc trưng. Nếu Alcaraz không đạt phong độ cao ngay từ đầu, nguy cơ “sảy chân” hoàn toàn có thể xảy ra.

Con đường của Djokovic khó ngay từ trận đầu

Djokovic thậm chí có thể gặp thử thách ngay trận ra quân (vòng 2), khi Giovanni Mpetshi Perricard, tay vợt Pháp sở hữu lối đánh bùng nổ, nhiều khả năng là đối thủ nếu anh vượt qua Kamil Majchrzak.

Vòng 3, Hubert Hurkacz là cái tên đáng chú ý. Tay vợt Ba Lan giao bóng tốt và từng gây khó khăn cho Djokovic trong quá khứ.

Vòng 4, Jack Draper (hạt giống 14) có thể chờ sẵn. Nhà đương kim vô địch Indian Wells đang bảo vệ 1.000 điểm. Dù mới trở lại sau chấn thương, Draper vẫn là ẩn số cực nguy hiểm.

Nếu mọi thứ đi đúng dự đoán, Djokovic sẽ đụng Taylor Fritz (hạt giống 7) tại tứ kết. Fritz từng vô địch Indian Wells và luôn chơi thăng hoa trên sân nhà Mỹ.

Như vậy, Djokovic có thể phải vượt qua Perricard - Hurkacz - Draper - Fritz trước khi tái ngộ Alcaraz và xa hơn là Sinner.

Sinner “tọa sơn quan hổ đấu”

Trong khi nhánh trên rực lửa, Jannik Sinner lại có phần thuận lợi hơn. Hạt giống số 2 nằm ở nửa dưới, tránh hoàn toàn Alcaraz và Djokovic cho tới chung kết.

Vòng 2, Sinner có thể gặp Jordan Thompson hoặc một tay vợt vòng loại. Vòng 3, Stefanos Tsitsipas là đối thủ tiềm năng. Dù phong độ thất thường, Tsitsipas vẫn nguy hiểm nếu tìm lại sự ổn định.

Vòng 4, Karen Khachanov hoặc Joao Fonseca có thể chờ sẵn. Khachanov giàu kinh nghiệm, còn Fonseca là tài năng trẻ bùng nổ.

Tứ kết, Ben Shelton (hạt giống 8) nhiều khả năng là chướng ngại lớn nhất. Tuy nhiên, Sinner đang dẫn 9-1 về đối đầu trước tay vợt Mỹ, lợi thế tâm lý rất rõ ràng.

Bán kết, Alexander Zverev (hạt giống 4) hoặc Lorenzo Musetti có thể nổi lên. Zverev là đối thủ nặng ký nhất nhánh dưới.

So với nhánh trên, con đường của Sinner “mềm” hơn đáng kể. Anh có quyền “tọa sơn quan hổ đấu”, chờ Alcaraz và Djokovic bào mòn nhau trước khi đấu chung kết.

Gauff (bên trái) và Sabalenka dự kiến gặp Sabalenka ở bán kết

Sabalenka vào nhánh “tử thần”, Swiatek có thể tái đấu Andreeva

Lá thăm đơn nữ Indian Wells 2026 tạo thế chia đôi đầy kịch tính. Hạt giống số 1 Aryna Sabalenka dẫn đầu nhánh trên nhưng con đường không hề dễ dàng, cô có thể gặp Naomi Osaka ở vòng 4, trước khi đụng Amanda Anisimova tại tứ kết và tái ngộ kình địch Coco Gauff ở bán kết. Nhánh đấu này còn có những ẩn số đáng gờm như Bianca Andreescu hay Alex Eala, khiến cuộc cạnh tranh càng thêm khốc liệt.

Ở nửa dưới, tâm điểm là khả năng tái hiện trận đấu giữa Iga Swiatek và đương kim vô địch Mirra Andreeva tại tứ kết, đúng một năm sau khi tay vợt trẻ người Nga gây địa chấn. Swiatek có thể phải vượt qua Maria Sakkari và Karolina Muchova, trong khi Andreeva tiềm ẩn nguy cơ chạm trán Elina Svitolina sớm. Chờ đợi ở bán kết nhiều khả năng là nhà vô địch 2023 Elena Rybakina hoặc Jessica Pegula.

Với thế trận hiện tại, Indian Wells 2026 hứa hẹn những màn đại chiến đỉnh cao ngay từ tứ kết, khi cả hai nhánh đều dày đặc nhà vô địch Grand Slam và các tay vợt đang đạt phong độ cao.