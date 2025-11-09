Tennis đỉnh cao ATP Finals: Alcaraz chạm trán De Minaur, Zverev đọ sức Shelton

Carlos Alcaraz - Alex De Minaur: Khoảng 20h, 9/11 (vòng bảng ATP Finals)

Alcaraz bước vào ngày thi đấu 9/11 tại Turin, (Ý) với tư cách hạt giống số 1 và là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch ATP Finals 2025. Sau cú trượt chân sớm tại Miami hồi đầu năm, Alcaraz thăng hoa bằng chuỗi phong độ có thể gọi là “phi thường”, lọt vào 9 trận chung kết liên tiếp ở các giải đấu sau đó và giành 8 danh hiệu.

Alcaraz (bên trái) gặp Minaur (bên phải) ngày khai màn ATP Finals 2025

Tay vợt người Tây Ban Nha thống trị mùa sân đất nện khi vô địch Monte-Carlo Masters, Rome Masters và đặc biệt là Roland Garros. Anh tiếp tục thể hiện năng lực toàn diện khi chuyển sang sân cỏ, vô địch Queen’s Club và vào đến chung kết Wimbledon.

Đến giai đoạn sân cứng cuối mùa, Alcaraz lại càng đáng sợ hơn khi liên tục đăng quang Cincinnati Masters, US Open rồi Japan Open. Dù buộc phải rút lui khỏi Shanghai Masters vì chấn thương và bất ngờ dừng bước sớm tại Paris Masters trước Cameron Norrie, Alcaraz vẫn có thành tích đáng nể với 67 thắng, 8 thua, 8 danh hiệu sau 10 trận chung kết.

Ở chiều ngược lại, Alex De Minaur tiến đến ATP Finals với sự ổn định chưa từng có trong sự nghiệp. Tay vợt người Úc vô địch Citi DC Open và lọt tứ kết tại cả Australian Open lẫn US Open, hai giải Grand Slam trên mặt sân cứng.

De Minaur cũng chứng minh sự tiến bộ rõ rệt khi lần thứ hai vào bán kết Masters 1000 tại Monte-Carlo và góp mặt ở tứ kết thêm ba Masters khác. Tuy vậy, hạn chế lớn của De Minaur nằm ở khả năng đối đầu nhóm top 10, anh chỉ thắng 1 và thua 8 trận trước các tay vợt hàng đầu trong năm 2025.

Thống kê đối đầu càng làm cán cân nghiêng mạnh về phía Alcaraz: tay vợt số 1 thế giới thắng cả 4 lần gặp De Minaur. Riêng trong mùa 2025, Alcaraz đánh bại De Minaur hai lần, tại chung kết Rotterdam (sân cứng trong nhà, mặt sân tương tự ATP Finals) và Barcelona Open. De Minaur từng khiến Alcaraz phải vất vả ở Rotterdam trong ba set, nhưng kể từ đó, Alcaraz còn nâng cấp phong độ và đẳng cấp thi đấu lên mức hủy diệt.

Xét mọi yếu tố và bản lĩnh ở các trận lớn, khả năng tạo khác biệt trong những điểm quan trọng và hiệu quả ở các game trả giao bóng, Alcaraz chiếm ưu thế rõ rệt. De Minaur có tốc độ di chuyển tuyệt vời và tinh thần thi đấu hết mình, nhưng để chiến thắng Alcaraz trên sân cứng, tay vợt Úc cần nhiều hơn thế.

🔮 Dự đoán kết quả: Alcaraz thắng 2–0, ra quân thuận lợi ngày khai mạc ATP Finals 2025.

Alexander Zverev - Ben Shelton: Khoảng 2h30, 10/11 (vòng bảng ATP Finals)

Zverev bước vào ATP Finals 2025 với hành trang không thật sự trọn vẹn, anh để thua Jannik Sinner ở bán kết Paris Masters với tỷ số 0-6, 1-6. Tuy vậy, đây là sân đấu mà Zverev cực kỳ “mát tay”, anh từng vô địch hai lần và luôn chơi hay ở mặt sân cứng trong nhà.

Zverev (bên trái) thường chơi hay ở giải đấu này và thường thi đấu nổi bật khi gặp Shelton (bên phải)

Năm nay, dù chưa có danh hiệu trên mặt sân cứng, Zverev vẫn thể hiện sự ổn định với 87% game cầm giao bóng thành công và tỷ lệ thắng điểm giao bóng 1 lên đến 73%, con số thể hiện rõ vì sao anh được gọi là một trong những “cỗ máy giao bóng” của ATP.

Shelton có lần đầu tiên góp mặt ở giải, điểm tựa của anh là những cú phát bóng tốc độ 230 km/h và xoay xở tốt trong các pha lên lưới, Shelton luôn nguy hiểm nếu thắng set 1. Ở 3 trận gần nhất, anh đều thắng khi dẫn trước set 1. Nhưng điểm yếu của tay vợt Mỹ cũng rất rõ, khi thua set đầu, Shelton thua cả 6 trận gần nhất và thường gặp vấn đề tâm lý mỗi khi bị dẫn trước.

Thành tích đối đầu là lý do khiến Zverev được đánh giá cao, Zverev thắng 4-0, trong đó có ba chiến thắng trong năm 2025 (Rotterdam, Stuttgart, Cincinnati). Điểm chung của cả 4 trận, Shelton không thể xuyên thủng game giao bóng của Zverev, còn Zverev luôn vượt trội trong các điểm số quan trọng.

Xét tổng thể, Shelton có thể gây khó bằng sức trẻ và cú giao bóng mạnh, nhưng ở một sân đấu thiên về kinh nghiệm và độ ổn định như ATP Finals, Zverev là đối thủ quá lớn với tay vợt Mỹ.

🔮 Dự đoán kết quả: Zverev thắng 2-0.