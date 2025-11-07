Nóng nhất thể thao sáng 7/11: Djokovic đối đầu Alcaraz ở vòng bảng ATP Finals

Djokovic đối đầu Alcaraz ở vòng bảng ATP Finals

Lễ bốc thăm vòng bảng ATP Finals đã diễn ra gần đây. Theo đó, Djokovic sẽ chạm trán Alcaraz ngay từ vòng bảng. Taylor Fritz và Alex de Minaur là những cái tên còn lại nằm chung bảng "Jimmy Connors" với "Nole".

Djokovic và Alcaraz sắp đối đầu nhau

Trong khi đó, Sinner có thể chạm trán đồng hương Musetti. Hiện Musetti cần vô địch giải quần vợt ở Athens để cướp suất thứ 8 cuối cùng từ Felix Auger-Aliassime. Trong khi đấy, Alexander Zverev và Ben Shelton sẽ là hai đối thủ còn lại của Sinner ở bảng Brjon Borg.

Kyrgios hé lộ tin tốt về chấn thương

Kyrgios tiết lộ bản thân hồi phục chấn thương đầu gối từng đe dọa sự nghiệp và hy vọng sẽ đủ thể lực để thi đấu ở Australian Open 2026: "Thành thật mà nói, đây là lần đầu tôi tiết lộ với truyền thông. Nhưng tháng qua với tôi thật kỳ lạ, tôi không biết điều gì đã thay đổi với đầu gối. Nó không sưng nữa. Không đau sau buổi tập"".

Maddalena tự tin gây bất ngờ trước Islam Makhachev

Jack Della Maddalena khẳng định không e ngại khả năng vật của Islam Makhachev: "Tôi nghĩ Makhachev chắc chắn sẽ muốn kéo tôi xuống, khống chế tôi và tìm cơ hội khóa siết. Nhưng tôi tin rằng trong grappling, tôi sẽ tạo ra bất ngờ. Tôi có kỹ thuật để đối phó với phong cách thi đấu của anh ấy. Điều đó sẽ khiến anh ấy hơi lạc nhịp".

Jon Jones tiết lộ siêu sao muốn đối đầu tại sự kiện Nhà Trắng

Jon Jones gần đây đã nói về mong muốn của bản thân sự kiện UFC diễn ra ở Nhà Trắng vào năm 2026: "Đó sẽ là sự kiện bom tấn. Tôi muốn đấu Alex Pereira. Anh ấy là võ sĩ quá đỗi quen thuộc với mọi người. Tôi đã đánh bại rất nhiều võ sĩ Brazil trong sự nghiệp của mình, và dù sao thì đó cũng là hướng đi mà tôi muốn tiến tới. Trong trận đấu đó, không ai là kẻ thua cuộc cả. Nó sẽ mang lại hàng triệu USD cho môn thể thao này và quy tụ hai vận động viên ở đẳng cấp cao nhất".