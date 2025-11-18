Alcaraz cực đỉnh năm 2025 vẫn chưa bằng Sinner năm 2024, đây là lý do

🏆 Sinner 2024 "ăn đứt" Alcaraz 2025

Nhiều người hâm mộ và chuyên gia tennis đang so sánh hai mùa giải đỉnh cao gần nhất của Jannik Sinner và Carlos Alcaraz.

Alcaraz (áo vàng) hẳn cảm thấy lo lắng vì Sinner (áo nâu) tiến bộ sau mỗi mùa giải

Cả hai tay vợt đều giành được 8 danh hiệu trong năm tương ứng, Sinner 2024 có 8 danh hiệu gồm 2 ATP 500, 3 ATP Masters 1000, 2 Grand Slam và đặc biệt là chức vô địch ATP Finals﻿, trong khi Alcaraz 2025 cũng có 8 danh hiệu gồm 3 ATP 500, 3 ATP Masters 1000 và 2 Grand Slam, nhưng thiếu vắng chiếc cúp ATP Finals, giải đấu cuối năm dành cho 8 tay vợt xuất sắc nhất, nơi Sinner vừa bảo vệ thành công danh hiệu.

Tỷ lệ thắng trận của Sinner trong 2024 đạt đến 92.4% (73 thắng/79 trận), trội hơn so với 88.6% của Alcaraz trong 2025 (70 thắng/79 trận). Khi đối đầu với các đối thủ trong top 10 thế giới, Sinner cũng có lợi thế hơn đôi chút với 18 thắng trận/23 trận, so với 17 thắng/21 trận của Alcaraz. Những con số này thể hiện sự ổn định và xuất sắc vượt trội của Sinner và Alcaraz khi đối đầu với các ngôi sao hàng đầu.

📈 Sinner 2025 ngày càng hoàn thiện, vượt bậc hơn so với chính bản thân 2024

Bất ngờ lớn đến từ tuyên bố của chính Sinner, rằng anh chơi tốt hơn và hoàn hảo hơn cả mùa giải 2024 vốn đã được xem là xuất sắc. Sau khi bảo vệ thành công chức vô địch ATP Finals 2025﻿ với chiến thắng thuyết phục 7-6(4), 7-5 trước Alcaraz, Sinner cho thấy anh không chỉ duy trì phong độ mà còn nâng tầm chiến thuật, kỹ thuật và tâm lý thi đấu.

Sau khi nâng cúp ATP Finals 2025, tay vợt Ý tự tin thừa nhận: "Tôi cảm thấy mình là một tay vợt tốt hơn so với năm ngoái. Đây là điều quan trọng nhất. Nếu bạn tiếp tục nỗ lực, kết quả tốt sẽ đến".

Trong năm 2025, dù từng vướng vào lệnh cấm thi đấu 3 tháng vì doping trong đầu năm 2024 nhưng Sinner vẫn ghi dấu ấn với 6 danh hiệu và tỷ lệ thắng 58-6 rất ấn tượng. Thành tích số lần vô địch sự kiện ATP Finals và chuỗi trận bất bại trên sân trong nhà lên đến 31 trận càng củng cố vị thế của anh như một đối thủ cực kỳ khó chịu.

⚔️ Vì sao Sinner được đánh giá cao hơn?

Một trong những yếu tố quan trọng giúp các chuyên gia đánh giá mùa giải 2024 của Sinner vượt trội hơn Alcaraz 2025 chính là độ khó trong đối thủ.

Năm 2024, Sinner đối đầu và thắng Novak Djokovic 2 lần, trong khi Alcaraz chỉ cân bằng với Djokovic 1-1 cả năm 2025. Ngoài ra, Sinner còn phải đối mặt những thử thách từ các tay vợt top 10 như Tsitsipas, Medvedev hay Rublev với nhiều trận đấu căng thẳng. Trong khi đó, Alcaraz không gặp phải nhiều đối thủ thật sự đáng gờm bằng.

Sự thiếu vắng chức vô địch ATP Finals ở thành tích chung của Alcaraz là điểm trừ lớn, bởi đây là giải đấu đầy tính chiến lược và đòi hỏi sự bền bỉ, đẳng cấp vượt trội khi chỉ tụ họp top 8 tay vợt mạnh nhất.

Bước sang 2026, cả Sinner và Alcaraz đều đang đứng ở đỉnh cao quyền lực khi giữ các vị trí số 2 và số 1 thế giới, với phong độ và tiềm năng ngày càng phát triển. Sinner tự tin khẳng định anh là phiên bản tốt hơn của chính mình năm trước, tạo ra áp lực lớn cho Alcaraz và những đối thủ còn lại. Với cá nhân "Carlitos", tay vợt Tây Ban Nha cũng "nóng lòng" tái đấu "Người băng" Sinner ở các giải đấu lớn 2026.

Người hâm mộ chắc chắn sẽ còn chứng kiến những màn so tài mãn nhãn và những cuộc ganh đua khốc liệt trong những mùa giải tới.