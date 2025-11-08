Nóng nhất thể thao sáng 8/11: Thái Lan đặt mục tiêu giành 164 HCV tại SEA Games 33

Thái Lan đặt mục tiêu giành 164 HCV tại SEA Games 33

Trong ngày 7/11, 14 liên đoàn thể thao của nước chủ nhà Thái Lan đã cử đại diện tới sự kiện tiếp xúc với Hiệp hội nhà báo thể thao của nước này để công bố mục tiêu thi đấu tại SEA Games 33. 14 người đại diện cho các liên đoàn đã đặt mục tiêu giành tổng cộng 164 HCV, trong đó các môn chính thức như bơi, cử tạ & điền kinh nhắm giành 35 HCV, 10 HCV từ Muay Thái, 10 HCV từ Jiu-Jitsu, 9 HCV boxing, 4 HCV bi sắt, 2 HCV Wushu, 4 HCV từ các môn bóng đá & futsal, ngoài ra còn có 4 HCV từ các môn mới lạ như thể thao trên không và bắn đĩa bay.

Thái Lan sẽ có 1.807 VĐV thi đấu tại SEA Games 33

Jon Jones cầu xin được đấu ở sự kiện UFC Nhà Trắng

Nhà cựu vô địch UFC Jon Jones đã lên tiếng xin lỗi chủ tịch Dana White sau vụ Jones đột ngột giải nghệ khiến kế hoạch tổ chức trận đấu với Tom Aspinall bị đổ bể. Jones không giấu giếm rằng mình muốn trở lại để được thi đấu tại sự kiện UFC White House tổ chức ở Nhà Trắng (phủ tổng thống Mỹ), sự kiện mà các võ sỹ tham dự sẽ được trả thù lao rất hậu.

2026 sẽ có nhiều sự kiện “Superfight” cho boxing

Báo chí Mỹ cho biết tập đoàn TKO chuyên về bầu show cho các công ty như UFC và WWE sẽ nhắm đến việc tổ chức các sự kiện boxing tầm cỡ trong năm 2026. Mark Shapiro, CEO của TKO, cho biết mỗi sự kiện sẽ thu về cho TKO ít nhất khoảng 10 triệu USD phí dịch vụ và mỗi năm họ sẽ tổ chức 4 sự kiện, quy tụ tất cả những tay đấm nổi tiếng nhất thế giới.

Tuyển Vovinam Việt Nam đứng đầu giải Vô địch thế giới 2025

Đội tuyển Vovinam Việt Nam đã kết thúc giải Vô địch Vovinam thế giới 2025 tổ chức ở Indonesia với nhiệm vụ hoàn thành khi đứng nhất bảng tổng sắp huy chương với 24 HCV và 1 HCB. Tuyển Việt Nam đoạt 10 HCV ở các nội dung đối kháng cũng như 14 HCV và HCB duy nhất ở các nội dung biểu diễn. Có 26 đội tuyển dự giải và xếp sau đoàn Việt Nam là Algeria và Campuchia.