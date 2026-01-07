Tạm đứng đầu bảng, U23 Việt Nam vẫn có thể bị loại

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Hàn Quốc vs U23 Iran
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
U23 Nhật Bản vs U23 Syria
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Uzbekistan vs U23 Lebanon
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Qatar vs U23 UAE
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Manchester City vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Everton vs Wolverhampton Wanderers
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Brentford vs Sunderland
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Parma vs Inter Milan
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Newcastle United vs Leeds United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Burnley vs Manchester United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
U23 Australia vs U23 Thái Lan
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
U23 Iraq vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Milan vs Genoa
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Arsenal vs Liverpool
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
U23 Kyrgyzstan vs U23 Việt Nam
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Jordan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Lebanon vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Nhật Bản
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
U23 Iran vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Syria vs U23 Qatar
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Trung Quốc vs U23 Australia
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
U23 Thái Lan vs U23 Iraq
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

Tạm đứng đầu bảng, U23 Việt Nam vẫn có thể bị loại

Sự kiện: Giải U23 châu Á 2026 U23 Việt Nam

(NLĐO) - Kết thúc lượt trận đầu tiên bảng A vòng chung kết U23 châu Á 2026, tuyển U23 Việt Nam tạm dẫn đầu bảng dù có cùng 3 điểm với chủ nhà Ả Rập Saudi

Chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan ở trận ra quân hôm 6-1 giúp U23 Việt Nam đứng đầu bảng A. Đoàn quân HLV Kim Sang-sik có cùng 3 điểm với chủ nhà Ả Rập Saudi nhưng hơn đối thủ nhờ chỉ số phụ.

U23 Việt Nam

U23 Việt Nam

và U23 Ả Rập Saudi có cùng 3 điểm sau lượt đầu bảng A

và U23 Ả Rập Saudi có cùng 3 điểm sau lượt đầu bảng A

Ở lượt trận kế tiếp, vào ngày 9-1, U23 Việt Nam sẽ so tài U23 Kyrgyzstan. Đội bóng Trung Á dù chơi thiếu người từ phút 34 nhưng có màn trình diễn không tệ trước U23 Ả Rập Saudi, chịu thua 0-1 vì để lọt lưới ở những phút cuối trận.

Kyrgyzstan được đánh giá thấp hơn Jordan song có thứ hạng FIFA cao hơn Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Nếu không thua ở lượt đấu thứ 2, cơ hội tiến vào tứ kết giải đấu của U23 Việt Nam sẽ rộng mở. Ngược lại, trong trường hợp thua đậm U23 Kyrgyzstan, thầy trò ông Kim có nguy cơ bị loại sau khi kết thúc vòng bảng, bởi lượt trận cuối sẽ gặp nhiều bất lợi khi đối đầu chủ nhà Ả Rập Saudi.

Kyrgyzstan chơi không tệ trước chủ nhà Ả Rập Saudi

Kyrgyzstan chơi không tệ trước chủ nhà Ả Rập Saudi

Đánh giá kết quả sau lượt đấu đầu tiên ở bảng A, HLV Jordan cho rằng cơ hội tiến vào tứ kết vẫn chia đều cho 4 đội. Theo ông Omar Najhi, trận thua U23 Việt Nam chưa khiến U23 Jordan hết hy vọng đi tiếp và chiến thắng ngày ra quân cũng chưa đủ điều kiện giúp thầy trò ông Kim tiến xa vào giải đấu.

Phân tích sâu hơn, nếu U23 Việt Nam thua đậm ở hai lượt đấu tiếp theo, có cùng điểm số với các đội còn lại thì vẫn bị loại vì kém hơn chỉ số phụ chung cuộc. Nếu nhà vô địch Đông Nam Á thua với tỉ số sít sao trước Kyrgyzstan và Ả Rập Saudi thì có 3 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại là 0. Lúc này, U23 Việt Nam và phải trông chờ kết quả hai trận đấu giữa U23 Joran - U23 Ả Rập Saudi và U23 Jordan - U23 Kyrgyzstan mới biết cơ hội đi tiếp.

Mất người vì thẻ đỏ ở ngày ra quân nhưng U23 Kyrgyzstan đặt mục tiêu giành 3 điểm khi chạm trán U23 Việt Nam

Mất người vì thẻ đỏ ở ngày ra quân nhưng U23 Kyrgyzstan đặt mục tiêu giành 3 điểm khi chạm trán U23 Việt Nam

Ngoài ra, đội chủ nhà thắng U23 Jordan ở lượt đấu thứ 2 bảng A, đồng nghĩa tấm vé vào tứ kết còn lại của bảng đấu là sự cạnh tranh giữa U23 Việt Nam và U23 Kyrgyzstan. Vì vậy, muốn giành quyền tự quyết, đoàn quân HLV Kim Sang-sik buộc phải không thua ở màn so tài với Kyrgyzstan.

Trước lượt trận vòng 2 bảng A, U23 Kyrgyzstan tổn thất lực lượng vì tấm thẻ đỏ của tiền vệ Arsen Sharshenbekov. Tuy nhiên, trong thế buộc phải thắng để nhen nhóm cơ hội vào tứ kết, thầy trò ông Edmar đặt mục tiêu giành 3 điểm khi chạm trán U23 Việt Nam.

Tạm đứng đầu bảng, U23 Việt Nam vẫn có thể bị loại - 5

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Tạm đứng đầu bảng, U23 Việt Nam vẫn có thể bị loại - 6

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tường Phước (Ảnh: AFC) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-07/01/2026 11:15 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Giải U23 châu Á 2026
Xem thêm
Tin liên quan
Giải U23 châu Á 2026 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN