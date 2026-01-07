U23 Việt Nam nhận “tin dữ" về Nguyễn Xuân Bắc

U23 Việt Nam nhận tin không vui về Nguyễn Xuân Bắc

Ngay sau tiếng còi khai cuộc trận mở màn VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin, chủ động đẩy cao đội hình và kiểm soát thế trận trước U23 Jordan. Đến phút 15, trọng tài tham khảo VAR và xác định một cầu thủ U23 Jordan để bóng chạm tay trong vòng cấm sau tình huống phòng ngự từ quả phạt góc. Trên chấm 11m, Nguyễn Đình Bắc dứt điểm lạnh lùng, mở tỷ số cho U23 Việt Nam. Trước khi hiệp 1 khép lại, Nguyễn Hiểu Minh tận dụng tốt một tình huống phạt góc, băng vào dứt điểm cận thành chính xác, nâng tỷ số lên 2-0.

Bước sang hiệp 2, U23 Jordan đẩy cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ, song U23 Việt Nam vẫn duy trì sự chắc chắn và kỷ luật trong khâu phòng ngự. Dù đối thủ có một vài pha dứt điểm đáng chú ý, thủ môn Trần Trung Kiên cùng hàng thủ áo đỏ đều chơi tập trung và hóa giải tốt. U23 Việt Nam chủ động giảm nhịp độ, thay người để bảo toàn lực lượng và kiểm soát thế trận. Chung cuộc, U23 Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước U23 Jordan.

Nguyễn Xuân Bắc dính chấn thương vai trong những phút cuối trận gặp U23 Jordan. Ảnh: PVF-CAND.

Chiến thắng trước U23 Jordan mở ra cơ hội rất lớn cho U23 Việt Nam trong việc cạnh tranh 1 trong 2 tấm vé đi tiếp tại bảng A VCK U23 châu Á 2026. Trận tiếp theo, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ đối đầu U23 Kyrgyzstan.

Tuy vậy, chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Jordan đã trở nên không thực sự trọn vẹn khi Nguyễn Xuân Bắc dính chấn thương ở những phút cuối. Theo quan sát, tiền vệ thuộc biên chế PVF-CAND đã gặp vấn đề ở vai. Anh không thể nán lại cùng đồng đội ăn mừng chiến thắng, mà phải tức tốc rời sân với vẻ mặt nhăn nhó cùng sự hỗ trợ của bác sĩ đội tuyển.

Hiện chưa có thông tin chính thức về chấn thương mà Nguyễn Xuân Bắc gặp phải, nhưng nếu đây là một vấn đề nghiêm trọng, tiền vệ này hoàn toàn có thể phải bỏ lỡ trận gặp U23 Kyrgyzstan. Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là tổn thất rất lớn cho U23 Việt Nam khi Nguyễn Xuân Bắc đóng vai trò rất quan trọng ở tuyến giữa. Trước U23 Jordan, anh đã thi đấu trọn vẹn 90 phút.