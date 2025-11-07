Alcaraz chung bảng "tử thần" với Djokovic, Sinner dễ thở ở ATP Finals 2025

ATP Finals 2025 vừa công bố kết quả bốc thăm tại Turin (Ý), và lá thăm mang đến những kịch bản trái ngược cho hai hạt giống hàng đầu Carlos Alcaraz và Jannik Sinner.

Sinner (bên trái) gặp các đối thủ được coi là "dễ chịu" với anh tại vòng bảng, Alcaraz (giữa) sẽ phải chạm trán Djokovic (bên phải)

🔥 Alcaraz rơi vào bảng "tử thần", phải đối đầu Djokovic

Alcaraz nằm ở bảng Jimmy Connors, nơi có Novak Djokovic (hạt giống số 4), bên cạnh đó là tay vợt Mỹ Taylor Fritz (6) và người còn lại, Alex de Minaur (7).

Ngay từ vòng bảng, người hâm mộ sẽ được chứng kiến cuộc đối đầu được chờ đợi nhất giữa Alcaraz và Djokovic. Djokovic, chủ nhân 7 danh hiệu ATP Finals (kỷ lục), là đối thủ khó chịu nhất Alcaraz có thể gặp. Tay vợt Serbia đang dẫn Alcaraz 5-4 trong các lần đối đầu và từng đánh bại anh tại bán kết ATP Finals 2023.

Tuy nhiên, năm 2025 ghi nhận sự ổn định vượt trội của Alcaraz. Tay vợt số 1 thế giới đã hạ Djokovic tại bán kết US Open năm nay với thế trận áp đảo về thể lực và tốc độ.

Ngoài Djokovic, Alcaraz cũng phải dè chừng, Taylor Fritz, á quân ATP Finals 2024, đánh rất hay trên sân cứng trong nhà, từng thắng Alcaraz tại Laver Cup. Bên cạnh đó là Alex de Minaur có tốc độ và sự lỳ lợm, nhưng đang thua Alcaraz 0-4 đối đầu.

✅ Sinner dễ thở, hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch

Đương kim vô địch Jannik Sinner được xếp vào bảng Bjorn Borg, cùng với Alexander Zverev (3), Ben Shelton (5), Felix Auger-Aliassime hoặc Lorenzo Musetti (8).

So với Alcaraz, bảng của Sinner có thể xem "dễ thở” hơn rất nhiều. Tất cả đối thủ đều nằm trong chuỗi đối đầu bất lợi trước người Ý. Sinner thắng Zverev 4 trận liên tiếp trong năm 2025 (trong đó có thắng 6-0, 6-1 tại Paris Masters).

Đánh bại Shelton 7 lần liên tiếp, thắng 17 set liên tục. Dù đối thủ cuối cùng là Musetti hay Auger-Aliassime, Sinner đều thắng họ 3-0 đối đầu trong năm nay.

Sinner bước vào giải với vị thế khác, đương kim vô địch và bất bại tại Turin mùa trước. Phong độ sân trong nhà của anh đang đạt đỉnh, với các danh hiệu Vienna và Paris Masters gần đây.

Đây là lần thứ năm giải diễn ra tại Turin, quy tụ 8 tay vợt nam xuất sắc nhất và thi đấu theo thể thức vòng tròn, mỗi bảng 4 người, lấy 2 tay vợt xuất sắc nhất đi tiếp vào bán kết. Các trận vòng bảng sẽ bắt đầu từ ngày 9 đến 14/11, vòng bán kết vào ngày 15/11 và chung kết dự kiến ngày 16/11.