Choáng: Người Việt chi 510 tỷ đồng để chơi pickleball chỉ trong 6 tháng

Pickleball, môn thể thao kết hợp tennis, bóng bàn và cầu lông đã trở thành cơn sốt bùng nổ ở Việt Nam, đặc biệt tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM. Mặc dù còn khá mới mẻ nhưng sự phát triển chóng mặt về mặt tiêu dùng đã khiến nhiều người bất ngờ, bởi trong 6 tháng đầu năm 2025, người Việt đã chi ra hơn 510 tỷ đồng chỉ để mua thiết bị và phụ kiện liên quan đến môn thể thao này.

Người chơi ở Việt Nam rất chịu chi để chơi pickleball trong 6 tháng đầu năm 2025. Ảnh minh họa

🏓 Pickleball chiếm lĩnh thị trường

Theo nền tảng phân tích dữ liệu thương mại điện tử uy tín Metric.vn, trong 6 tháng đầu năm 2025, tổng doanh thu các sản phẩm pickleball trên các sàn thương mại điện tử lớn đã đạt tới 510,6 tỷ đồng, tăng vọt 1.282% so với cùng kỳ năm 2024.

Chỉ riêng trong quý I, doanh thu đã lên tới 228,7 tỷ đồng, gần bằng tổng doanh số của cả năm 2024 (271,9 tỷ đồng).

Số lượng sản phẩm tiêu thụ cũng ấn tượng với hơn 2,4 triệu sản phẩm bán ra, cho thấy pickleball đã không còn là trào lưu nhất thời mà trở thành phong cách sống, gắn liền với sức khỏe và thời trang năng động.

💰 Chi phí chơi pickleball đa dạng và dễ tùy chỉnh

Chia sẻ từ những người chơi cho thấy chi phí dành cho Pickleball có thể rất đa dạng.

Chơi tiết kiệm, vui là chính thì rơi vào khoảng 500 nghìn đến 2 triệu đồng/tháng (vợt cũ, sân chung, đồ thể thao sẵn có). Chơi trung bình, có đầu tư khoảng 3 – 7 triệu đồng/tháng (vợt mới, giày tốt, sân nhóm).

Chơi thường xuyên có thể lên đến 15 – 25 triệu đồng/tháng, bao gồm thuê huấn luyện viên, trang phục thể thao đẹp, túi xách, mỹ phẩm và giày chuyên dụng.

🛍️ Các mặt hàng bán chạy, phân khúc giá phổ biến

Trong các sản phẩm phục vụ pickleball, vợt và giày là hai nhóm hàng được tiêu thụ nhiều nhất. Đa phần người chơi lựa chọn các sản phẩm tầm giá phổ thông từ 200.000 – 750.000 đồng.

Phân khúc giá 500.000 – 750.000 đồng đứng đầu về doanh thu với khoảng 75 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2025.

Phân khúc 200.000 – 350.000 đồng và 350.000 – 500.000 đồng cũng có sức mua rất lớn, lần lượt góp trên 60 tỷ đồng doanh thu.

Thói quen chi tiêu cho sản phẩm pickleball chủ yếu nằm dưới 1 triệu đồng mỗi món, phù hợp với nhiều nhóm khách hàng mới bắt đầu và chơi phong trào, giúp môn thể thao này phát triển đại trà.

💬 Tranh luận và góc nhìn

Trước đó, câu chuyện trên mạng xã hội về mức chi tiêu vài chục triệu đồng mỗi tháng cho pickleball đã gây ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng điều này là “lãng phí” hoặc “không phù hợp với thu nhập trung bình”, trong khi nhiều người lại đồng tình vì pickleball không chỉ là thể thao mà còn là phong cách sống, giúp kết nối cộng đồng, nâng cao sức khỏe và thể hiện cá tính.

Điều này cho thấy pickleball không chỉ thu hút những người chơi phong trào mà còn là sân chơi cho các tầng lớp có khả năng đầu tư cao, tạo ra một thị trường đa dạng.

Ngoài doanh thu khủng từ sản phẩm, pickleball Việt Nam còn phát triển mạnh về hệ sinh thái với nhiều sân chơi, câu lạc bộ mới, các giải đấu phong trào và chuyên nghiệp được tổ chức.

Dự kiến với đà tăng trưởng hiện tại, pickleball có thể vượt mức doanh thu 1.000 tỷ đồng trong năm 2025.