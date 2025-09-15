Sofia Phương Anh lập cú đúp vô địch, pickleball Việt Nam bay cao ở quốc tế

Tại PPA Queensland Slam 2025 ở Úc, tay vợt trẻ Sofia Phương Anh (tên thật Trần Phương Anh, sinh năm 2008) đã gây bất ngờ lớn khi giành cú đúp danh hiệu vô địch đơn và đôi nữ U18, qua đó đưa pickleball Việt Nam vươn tầm quốc tế.

Phương Anh liên tiếp giành 2 chức vô địch ở giải đấu pickleball tầm cỡ quốc tế tại Úc

✨ Thăng hoa ở nội dung đơn nữ U18

Trong trận chung kết ngày 13/9, Sofia Phương Anh đối mặt với Angelene McLean, tài năng trẻ được đánh giá cao nhất của Úc. Dưới sức ép từ khán giả chủ nhà, tay vợt 17 tuổi của Việt Nam vẫn thi đấu đầy bản lĩnh. Với lối chơi chắc chắn, kỹ thuật ổn định và khả năng đọc trận cực tốt, Sofia áp đảo đối thủ và thắng tuyệt đối 2-0 (11/3, 11/0).

Một ngày sau khi vô địch đơn nữ, Sofia tiếp tục gây bất ngờ khi bắt cặp cùng chính McLean, đối thủ vừa thua mình để thi đấu ở nội dung đôi nữ U18. Trước cặp đôi Úc Sophie Mason – Fallyn Kelly, bộ đôi “đặc biệt” này đã phối hợp ăn ý đến khó tin, gần như không cho đối thủ cơ hội phản kháng. Chung kết kết thúc chóng vánh 2-0 (11/1, 11/3), giúp Sofia hoàn tất cú đúp danh hiệu.

🏆 Vị trí số 1 châu Á và dấu ấn quốc tế

Với hai danh hiệu tại Queensland, Sofia Phương Anh củng cố chắc chắn ngôi số 1 châu Á lứa tuổi U18 và trở thành một trong những gương mặt được cộng đồng pickleball quốc tế chú ý. Việc một VĐV Việt Nam chiến thắng thuyết phục ở giải đấu nằm trong hệ thống PPA Tour Australia, nơi quy tụ nhiều tài năng trẻ hàng đầu thế giới, cho thấy tiềm năng vươn xa vượt ngoài khu vực.

Thành công của Sofia là niềm tự hào cá nhân, và trở thành điểm tựa vững vàng cho phong trào pickleball tại Việt Nam, môn thể thao đang trong quá trình phát triển.

Sofia Phương Anh (Trần Phương Anh) sinh năm 2008, là gương mặt trẻ đầy triển vọng của pickleball Việt Nam. Bén duyên với môn thể thao mới mẻ này từ năm 14 tuổi, Phương Anh nhanh chóng thể hiện tố chất vượt trội nhờ phản xạ nhanh, khả năng di chuyển linh hoạt và tinh thần thi đấu bền bỉ.

Khác với nhiều VĐV cùng lứa, Phương Anh không chỉ chú trọng thể lực mà còn rèn luyện kỹ năng chiến thuật và tâm lý thi đấu quốc tế. Cô được đánh giá cao ở lối đánh thông minh, kiểm soát điểm rơi tốt và đặc biệt là bản lĩnh trong những trận cầu căng thẳng.