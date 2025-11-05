LĐBĐ Indonesia dồn toàn lực cho SEA Games 33, quyết tâm bảo vệ tấm huy chương Vàng

Đã hơn hai tuần trôi qua kể từ khi sa thải Patrick Kluivert, PSSI vẫn chưa xác định HLV thay thế. Trong phát biểu mới đây, thành viên Ủy ban điều hành PSSI, Vivin Cahyani, tiết lộ người được lựa chọn sẽ là cái tên đẳng cấp, phù hợp với tầm nhìn dài hạn và lộ trình mới của bóng đá Indonesia.

"Quá trình lựa chọn không thể vội vàng, cần phải được tiến hành cẩn trọng để tìm ra HLV thích hợp nhất", ông Vivin cho biết, đồng thời nói rằng hiện PSSI đang có vấn đề đáng quan tâm hơn. Đó là tập trung cho đội U22 Indonesia và mục tiêu bảo vệ tấm huy chương Vàng SEA Games.

"Hiện tại chúng tôi tập trung toàn bộ tâm sức vào việc đồng hành cùng đội U22 Indonesia tại SEA Games 2025. PSSI cam kết hỗ trợ toàn diện, hết lòng ủng hộ HLV Indra Sjafri, đội ngũ huấn luyện và các cầu thủ. Chúng tôi tin tưởng tài năng của HLV Sjafri sẽ mang lại kết quả tốt nhất tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á sắp tới diễn ra ở Thái Lan", ông khẳng định.

Nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho U22 Indonesia, PSSI cũng quyết định sử dụng đợt FIFA Days sắp tới để thầy trò Sjafri có thể rèn quân, thông qua một số trận giao hữu đang được lên lịch. Trong khi đó, không chắc ĐTQG sẽ tập trung đợt này bởi chưa xác định HLV mới, và HLV tạm quyền cũng chưa được bổ nhiệm. Liên quan tới vị trí HLV, một thành viên khác trong Ủy ban điều hành PSSI, Khairul Anwar, đã bác bỏ thông tin 10 thành viên của PSSI đồng ý tái bổ nhiệm HLV Shin Tae-yong. "Điều này hoàn toàn sai sự thật", ông nhấn mạnh.

Hiện SEA Games 33 là chủ đề rất được quan tâm tại xứ nghìn đảo. Mới đây, cựu tiền vệ ĐTQG Indonesia, Atep đã khẳng định U22 Indonesia đủ khả năng bảo vệ huy chương Vàng bởi tài năng, lòng quyết tâm và trên hết, là kinh nghiệm của HLV Sjafri, người đã dẫn dắt U23 Indonesia đăng quang tại SEA Games 32 ở Campuchia.