Tiến Minh 42 tuổi vẫn đoạt HCĐ cầu lông quốc tế, khiến fan thế giới bái phục

Ở tuổi 42, cái tuổi mà đa phần vận động viên đã treo vợt, chuyển sang vai trò huấn luyện hay nghỉ ngơi, Nguyễn Tiến Minh vẫn miệt mài trên sân, vẫn khát khao, vẫn chiến đấu như những ngày đỉnh cao.

Và rồi, tại Vietnam International Series 2025 vừa khép lại ở Nhà thi đấu tỉnh Bắc Ninh cuối tuần qua, huyền thoại cầu lông Việt Nam khiến tất cả phải trầm trồ khi xuất sắc lọt vào bán kết nội dung đơn nam, giành huy chương đồng quốc tế ở tuổi 42, cột mốc đáng nể với thể thao Việt Nam, các fan thế giới cũng thán phục.

🔥 Lão tướng 42 tuổi khiến thế giới ngỡ ngàng

Tại giải Vietnam International Series 2025, quy tụ hơn 250 tay vợt đến từ 18 quốc gia, Tiến Minh, sinh năm 1983 là một trong những cái tên thu hút sự chú ý đặc biệt. Giữa dàn tay vợt trẻ tuổi, sung sức và giàu tốc độ, người hâm mộ được chứng kiến một “Minh ca” vẫn nhẹ nhàng, điềm tĩnh, xử lý cầu tinh tế đến từng nhịp.

Trong trận tứ kết, anh chạm trán Hek Fung Branson Hee (Malaysia), tay vợt trẻ hơn anh đến 24 tuổi. Thế nhưng, bằng kinh nghiệm dày dạn và khả năng đọc tình huống siêu việt, Tiến Minh khống chế hoàn toàn thế trận và thắng gọn 2-0 sau chưa đầy 40 phút thi đấu.

Đoạn video ghi lại trận đấu này, được tay vợt trẻ Lee Jan Jireh (Malaysia) đăng lên Instagram, nhanh chóng trở thành hiện tượng với gần 30.000 lượt thích và hàng nghìn bình luận từ cộng đồng cầu lông quốc tế.

“Nguyễn (Tiến Minh) là tay vợt bền bỉ nhất trong thời đại của anh ấy”, một người viết.

“Anh ấy vẫn thi đấu sao? Thật không thể tin nổi!”, người tiếp theo bày tỏ.

“Gửi lời chào đến huyền thoại của Việt Nam từ Malaysia. Một biểu tượng sống”, fan khác gửi lời chào tới "Minh ca"

🏸 Tượng đài sống của cầu lông Việt Nam

Tiến Minh là tay vợt xuất sắc nhất của cầu lông Việt Nam, anh từng vươn lên hạng 5 thế giới, giữ kỷ lục tham dự giải vô địch thế giới nhiều nhất trong lịch sử cầu lông Việt. Anh từng giành HCĐ giải vô địch thế giới 2013, HCĐ châu Á, và từng đánh bại hàng loạt huyền thoại như Lee Chong Wei, Taufik Hidayat, Bao Chunlai, Sho Sasaki hay Kento Momota thời trẻ.

Nhưng điều khiến Tiến Minh đặc biệt không chỉ nằm ở danh hiệu, mà ở hành trình giữ lửa. Khi phần lớn đồng nghiệp đã giải nghệ, anh vẫn tập luyện hằng ngày, vẫn đến sân với niềm đam mê trọn vẹn. Với anh, cầu lông không chỉ là thể thao.

Tinh thần, khát khao giúp anh vẫn duy trì được phong độ ổn định, dù tuổi đã ngoài tứ tuần. Trong mắt giới chuyên môn, Tiến Minh là minh chứng sống cho sự kết hợp hoàn hảo giữa ý chí, kỹ thuật và niềm đam mê.

💬 Khi fan quốc tế cũng cúi đầu thán phục

Không ít khán giả quốc tế từng theo dõi Nguyễn Tiến Minh từ thời anh đối đầu với các siêu sao châu Á đầu những năm 2010. Nay, khi thấy anh vẫn xuất hiện trên sân đấu quốc tế, họ không khỏi xúc động.

Một tài khoản người Anh bình luận: “42 tuổi mà vẫn đánh với cường độ thế này? Đây là tấm gương cho mọi vận động viên”.

Fan Indonesia thì viết: “Tôi nhớ những trận Tiến Minh đấu Taufik. Giờ anh vẫn đánh? Quá tuyệt vời. Respect!”.

Một tài khoản khác thì thể hiện sự sững sờ: "Người từng giành HCĐ thế giới, cùng thời Lee Chong Wei, Lin Dan đây sao? Thật ngạc nhiên".

Theo những người thân cận, Tiến Minh vẫn duy trì chế độ sinh hoạt và tập luyện cực kỳ nghiêm túc. Anh khởi động sớm mỗi ngày, luyện phản xạ và sức bền, giữ chế độ ăn khoa học, tránh xa đồ chiên rán, và đặc biệt luôn duy trì tâm lý tích cực. Đó là lý do anh vẫn đủ sức tranh tài sòng phẳng với những đối thủ kém mình hơn hai thập kỷ tuổi đời.