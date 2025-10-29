Pickleball Việt Nam lại dậy sóng: Nghi vấn 2 nữ VĐV "thông đồng" loại Quang Dương

⚡ Lùm xùm liên tiếp ở pickleball Việt Nam

Trong thời gian gần đây, làng pickleball Việt Nam trở nên xôn xao sau khi Triệu "cầu lông" gây chú ý khi đăng ký tham gia cùng lúc ba giải đấu pickleball. Hành động này không chỉ khiến người hâm mộ ngạc nhiên về sự phát triển nhanh chóng của bộ môn mà còn làm lộ ra nhiều vấn đề về quy định, tổ chức và chuyên nghiệp hóa của pickleball tại Việt Nam.

Bình Rafa (bên phải) và Hằng Adam đã có những trao đổi ở giờ nghỉ, sau đó đội Hằng Adam "lật ngược thế cờ" giành chiến thắng

Cũng ở 1 trong 3 giải đấu mà Triệu "cầu lông" tham dự, một sự kiện khác tiếp tục khiến cộng đồng đặt dấu hỏi về tính minh bạch khi hai tay vợt nữ bị nghi ngờ "thông đồng" nhường điểm để loại một đối thủ khác tại nội dung đôi nam nữ Open giải VTV - A.O Smith Pickleball Open.

🤔 Nghi ngờ 2 nữ VĐV "thông đồng" để loại đội Quang Dương?

Trong trận đấu cuối vòng bảng, khi cặp đôi do Quang Dương tham gia đã không thể tự quyết tấm vé đi tiếp sau hai thất bại. Trận đấu quyết định bảng đấu là cuộc so tài giữa đội Hằng Adam và cặp Bá Trọng - Bình Rafa. Đáng chú ý, ba tay vợt này đều thuộc cùng một đội và chung nhà tài trợ, làm dấy lên nghi vấn về tính công bằng của trận đấu.

Trận đấu diễn ra khá bình thường cho đến khi cặp của Bình Rafa dẫn 6-3 ở hiệp đầu, hai đội đổi sân. Trong lúc nghỉ giữa hiệp, hai đối thủ Hằng Adam và Bình Rafa có thời gian trao đổi kỹ càng. Sau đó, thế trận thay đổi đáng kể khi Hằng Adam cùng đồng đội có màn lội ngược dòng thắng 11-9.

Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý và gây tranh cãi lớn trong cộng đồng người hâm mộ. Ban đầu, đây chỉ là những nghi vấn nhưng căng thẳng hơn khi Hằng Adam đăng bài giải thích trên trang cá nhân với nội dung khẳng định đây không phải là dàn xếp tỷ số mà là hành động tôn trọng, nhường nhịn đồng đội.

Dù bài viết sau đó được gỡ bỏ, nhưng câu chuyện đã lan truyền rộng rãi và trở thành chủ đề nóng trên các diễn đàn pickleball. Một số ý kiến cho rằng cách trao đổi trên sân là không phù hợp, làm giảm tính cạnh tranh và tác động tiêu cực đến hình ảnh của môn thể thao này.

Đội Quang Dương dừng bước ngay vòng bảng sự kiện pickleball diễn ra ở Hà Nội cuối tuần qua

🏅 Cần fairplay, tôn trọng người xem

Sau vòng bảng, dù loại được đội Quang Dương, nhưng đội Hằng Adam cũng dừng bước ở vòng loại trực tiếp tiếp theo, làm dấy lên thêm câu hỏi về động lực thi đấu thực sự của các tay vợt trong đội.

Vụ việc cho thấy một mặt tối tiềm ẩn trong các giải đấu thể thao đồng đội khi các tay vợt có khả năng lợi dụng mối quan hệ để xử lý kết quả có lợi cho một cá nhân hoặc nhóm, gây tổn hại tới sự công bằng và niềm tin từ người hâm mộ.

Để pickleball phát triển bền vững tại Việt Nam, các bên liên quan nên tăng cường quy định minh bạch, nâng cao ý thức fairplay và thiết lập cơ chế giám sát chặt chẽ hơn. Chỉ khi đó, bộ môn mới giữ được sự hấp dẫn và giá trị thực sự trong mắt người chơi và khán giả.