Hot girl "vén váy" gây sốt pickleball, phong cách nổi bật từ Việt Nam đến quốc tế

Trong thế giới thể thao, nơi phong cách và hiệu năng luôn song hành, pickleball đang dần trở thành mảnh đất để người chơi thể hiện cá tính riêng. Và thời gian gần đây, cộng đồng mạng đang “bùng nổ” với một xu hướng tưởng lạ mà quen, phong cách “vén váy thi đấu”.

Trước khi nàng Kim (bên trái) gây sốt với phong cách này, nữ ca sĩ Hiền Hồ (bên phải) đã từng nổi bật với hành động vén váy

🌸 Khi “vén váy” thành chủ đề nóng của pickleball

Từ giữa tháng 10/2025, một nữ vận động viên trẻ tên Kim bất ngờ trở thành tâm điểm mạng xã hội sau khi xuất hiện trong loạt video tập luyện và thi đấu pickleball với phong cách… vén cao váy. Nhiều người cho rằng cô “cố tình gây chú ý”, nhưng bản thân Kim chỉ cười và giải thích rằng đó là thói quen cá nhân.

Phong cách này nhanh chóng lan truyền, tạo nên một cuộc tranh luận lớn trong cộng đồng pickleball, nhưng mọi người chỉ bàn luận còn không ai có quyền ngăn cấm người chơi "vén váy".

Theo nữ ca sĩ, hành động này chỉ đơn giản là để cho đỡ vướng khi di chuyển

🔥 Người “mở đường” cho phong cách này là ai?

Trước Kim, ca sĩ Hiền Hồ từng gây bão khi tham gia một giải pickleball ở Việt Nam hồi tháng 4/2025. Trong clip thi đấu, nữ ca sĩ 9X bị soi mói vì thường xuyên nắm váy hoặc vén tà váy lên trong lúc di chuyển.

Thay vì im lặng, Hiền Hồ lên tiếng giải thích rằng, do bên trong váy có quần bảo hộ, khi chạy nhiều váy bị nhíu lại, tôi chỉ nắm cho đỡ vướng. Cô cũng khẳng định rằng đây chỉ là thói quen cho đỡ vướng víu chứ không để lộ hình ảnh nhạy cảm nào cả.

Tuyên bố ngắn gọn nhưng đủ khiến dư luận vơi đi nỗi bức xúc. Có người hiểu thì ủng hộ nữ ca sĩ với phong cách này, bởi theo dõi người chơi trên thế giới thì có không ít hình ảnh tương tự.

Phong cách này không hề hiếm với các sự kiện pickleball trên thế giới

Alix Trương, nữ tay vợt người Mỹ gốc Việt cũng rất thích thói quen này

🎾 Từ dân phong trào đến chuyên nghiệp: Ai cũng… thích vén váy

Sự thật là hành động “vén váy” không hề xa lạ. Trong tennis, các tay vợt huyền thoại như Maria Sharapova hay Simona Halep từng nhiều lần vén váy giữa trận. Với pickleball, một môn lai giữa tennis, cầu lông và bóng bàn động tác đó càng phổ biến.

Các tay vợt hàng đầu thế giới như Paris Todd, Catherine Parenteau hay Alix Trương (nhà vô địch PPA Tour Asia Vietnam Open 2025) đều có thói quen kẹp gọn váy khi thi đấu. Với họ, đó không phải là “show diễn thời trang”, mà là chiêu tối ưu hiệu năng, tránh vướng, giữ thăng bằng, giảm mồ hôi và phản xạ nhanh hơn.

Như một huấn luyện viên pickleball Mỹ từng nói: “Vén váy trong pickleball chẳng khác gì xắn tay áo hay buộc tóc cao, nó là sự thoải mái, không phải khoe khoang”.