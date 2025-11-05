Mỹ nhân tung loạt ảnh gợi cảm với trang phục tennis, không thua kém pickleball

🌟 Pickleball, môn thể thao “gợi cảm bậc nhất”, nhưng tennis xứng đáng là đối thủ

Trong năm 2025, pickleball đã được nhiều cuộc khảo sát quốc tế bình chọn là một trong những môn thể thao “gợi cảm bậc nhất thế giới”. Với sự kết hợp độc đáo giữa tennis, bóng bàn và cầu lông, pickleball dễ chơi mà còn mang tính tương tác cao, giúp người chơi trở nên năng động, trẻ trung và quyến rũ hơn trong mắt khán giả.

Hotgirl Sae Beyok khiến fan "dậy sóng" với bộ ảnh tennis gợi cảm

Sự bùng nổ của pickleball kéo theo làn sóng hot girl và người nổi tiếng đổ xô đến sân đấu, khiến mạng xã hội “nóng lên” với hàng loạt bộ ảnh khoe dáng gợi cảm.

Tuy nhiên, giữa cơn sốt đó, mới đây tennis đã được nâng tầm trở thành đối thủ của pickleball qua bộ ảnh của Sae Beyok.

🎾 Tennis khẳng định sức hút với “nàng thơ sân quần vợt” Sae Beyok

Mới đây, hot girl Hàn Quốc Sae Beyok đã khiến cộng đồng mạng “đứng ngồi không yên” khi tung bộ ảnh tennis mới. Trong trang phục thể thao trắng gồm váy xếp ly ngắn, áo ôm sát không tay và tất cao đến gối, Sae Beyok mang đến hình ảnh vừa thanh lịch vừa gợi cảm. Vẻ đẹp mong manh, trong trẻo của cô trên sân cỏ xanh khiến nhiều người liên tưởng đến “mối tình đầu” ngọt ngào trong ký ức thanh xuân.

Chỉ với vài khoảnh khắc đơn giản như cầm vợt, đứng bên lưới hay khoác túi thể thao, Sae Beyok đã lan tỏa khí chất khó cưỡng, trẻ trung, cuốn hút và đầy năng lượng. Tennis, vốn được xem là môn thể thao biểu tượng cho sự thanh lịch, một lần nữa chứng minh sức hút vượt thời gian của mình trước làn sóng pickleball hiện đại.

Spiranac cũng từng khiến giới quần vợt bàn tán xôn xao với bộ ảnh tennis

Không chỉ Sae Beyok, “nữ thần golf” Paige Spiranac cũng từng gây sốt khi khoác lên mình bộ váy tennis đỏ ôm sát từ thương hiệu lớn. Vẻ đẹp bốc lửa cùng phong cách thể thao gợi cảm giúp Paige trở thành một trong những gương mặt biểu tượng của làng thể thao giải trí.

Bộ ảnh mới của Sae Beyok được ví như “làn gió ngọt ngào” giữa thời điểm pickleball lên ngôi. Điều này khơi dậy cảm hứng thể thao và nhấn mạnh rằng tennis vẫn là “mối tình đầu” khó thay thế trong trái tim nhiều người hâm mộ.

Sae Beyok như "thiên thần" trong bộ đồ toàn màu trắng

Cô gái xinh đẹp nâng tầm, tennis hoàn toàn có thể cạnh tranh sự gợi cảm với pickleball