Nhận định trận HOT Cúp C1: Barca quyết lấy 3 điểm, Dortmund gặp khó trước Man City

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Napoli vs Eintracht Frankfurt 05/11/25 - Trực tiếp
Logo Napoli - NAP Napoli
0
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
0
Slavia Praha vs Arsenal 05/11/25 - Trực tiếp
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
0
Logo Arsenal - ARS Arsenal
0
Tottenham Hotspur vs Copenhagen
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Liverpool vs Real Madrid
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Juventus vs Sporting CP
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Bodø / Glimt vs Monaco
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Atlético de Madrid vs Union Saint-Gilloise
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
SHB Đà Nẵng vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hải Phòng
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Ninh Bình vs Sông Lam Nghệ An
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Qarabağ vs Chelsea
Logo Qarabağ - QAR Qarabağ
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Benfica vs Bayer Leverkusen
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Manchester City vs Borussia Dortmund
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Inter Milan vs Kairat
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Club Brugge vs Barcelona
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Sturm Graz vs Nottingham Forest
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Utrecht vs Porto
Logo Utrecht - UTR Utrecht
-
Logo Porto - POR Porto
-
Midtjylland vs Celtic
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Stuttgart vs Feyenoord
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Real Betis vs Olympique Lyonnais
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Rangers vs Roma
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Aston Villa vs Maccabi Tel Aviv
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
PVF-CAND vs Thể Công - Viettel
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hải Phòng vs SHB Đà Nẵng
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Sông Lam Nghệ An vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Ninh Bình
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Thép Xanh Nam Định vs Hà Nội
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Công An Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-

Nhận định trận HOT Cúp C1: Barca quyết lấy 3 điểm, Dortmund gặp khó trước Man City

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2025/26 Barcelona Manchester City
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(Nhận định bóng đá Club Brugge - Barcelona và Man City - Dortmund, 3h, 6/11, vòng bảng Champions League) Barcelona sẽ quyết tâm lấy 3 điểm trước "mồi ngon" Club Brugge trong khi Dortmund sẽ gặp khó trước Man City.

  

Club Brugge - Barcelona, 3h, 6/11, lượt 4 vòng bảng Champions League

Sau 3 trận đấu đầu tiên tại vòng bảng Champions League, Barcelona đang có được 6 điểm và đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng. Đây là vị trí rất nhạy cảm bởi chỉ cần vươn lên thứ 8 là thầy trò Hansi Flick không phải đá tranh vé vớt vào vòng 1/8. Bởi vậy, đội bóng xứ Catalunya sẽ cố gắng tích lũy điểm số nhiều nhất có thể và cuộc đối đầu với Club Brugge là cơ hội cực tốt.

Barcelona cần 3 điểm trước Club Brugge

Barcelona cần 3 điểm trước Club Brugge

Đội chủ nhà đang xếp thứ 20/36 đội tham dự với thành tích 2 thua 1 thắng. Họ có chiến thắng đầy bất ngờ với tỉ số 4-1 trước Monaco nhưng "hiện nguyên hình" khi phải đối đầu với Atalanta và Bayern Munich sau đó.

Về cơ bản, Club Brugge là khách quen của Champions League nhưng họ thường sắm vai "lót đường". Do kinh phí eo hẹp nên CLB của Bỉ không có ngôi sao nào nổi bật trong đội hình. Điều đó trái ngược hẳn với Barcelona.

Dù mất Joan Garcia, Gavi, Pedri, Raphinha, Christensen và Ter Stegen nhưng đội hình của đội bóng xứ Catalunya vẫn được đánh giá cao hơn hẳn. Chỉ riêng định giá của Yamal (200 triệu euro) đã hơn cả đội hình Club Brugge cộng lại (194,4 triệu euro).

Hai đội không có duyên gặp nhau tại Champions League khi lần gần nhất đối đầu đã cách đây 23 năm. Khi ấy, Barcelona thắng cả hai lượt trận và điều đó cũng dễ xảy ra trong lần chạm trán này.

Dự đoán tỉ số: Club Brugge 0-3 Barcelona

Đội hình dự kiến

Club Brugge: Jackers, Seys, Mechele, Ordonez, Sabbe, Sandra, Stankovic, Tzolis, Vanaken, Forbs, Tresoldi

Barcelona: Szczesny, Kounde, Cubarsi, Garcia, Balde, Casado, De Jong, Lopez, Yamal, Rashford, Torres

Man City - Dortmund, 3h, 6/11, lượt 4 vòng bảng Champions League

Man City và Dortmund đều đang có khởi đầu tạm được tại Champions League. Sau 3 lượt trận, cả hai đội đều thắng 2 và hòa 1. Cùng có 7 điểm nhưng Dortmund đứng thứ 6 do hơn về hiệu số bàn thắng/thua so với Man City (5 so với 4).

Haaland có dịp tái ngộ đội bóng cũ

Haaland có dịp tái ngộ đội bóng cũ

Một điểm khá thú vị là Dortmund đều ghi 4 bàn/trận trong 3 lần ra sân gần nhất tại Champions League. Trong khi đó, Man City cũng giữ được phong độ đều đặn 2 bàn/trận. Vậy cuộc đối đầu này sẽ có nhiều bàn thắng? Câu trả lời là chưa chắc, bởi tất cả phụ thuộc vào thái độ của Man City.

Nếu so về khả năng cầm bóng, Dortmund chắc chắn không thể so sánh với Man City nên thế trận sẽ thuộc về đoàn quân của Pep Guardiola. Không giống như những mùa giải trước, ông thầy người Tây Ban Nha thường xuyên chỉ đạo các học trò cầm bóng chắc sau khi dẫn bàn. Điều đó đã xảy ra không ít lần trong mùa giải này. Thêm vào đó, Man City còn gặp Liverpool chỉ vài ngày sau đó.

Với hàng phòng ngự hiện tại của Dortmund, họ khó lòng ngăn cản được Erling Haaland. Sau đó, Man City sẽ tạo ra thế trận cực kỳ khó chịu. Nếu Dortmund cố tình dâng cao, họ nhận đòn phản công và có thể còn thua đau hơn. Bởi vậy, trận đấu này khó có nhiều bàn thắng.

Dự đoán tỉ số: Man City 2-0 Dortmund

Đội hình dự kiến

Man City: Donnarumma; Nunes, Stones, Dias, Ait-Nouri; Gonzalez; Savinho, Reijnders, Foden, Doku; Haaland

Borussia Dortmund: Kobel; Schlotterbeck, Anton, Bensebaini; Couto, Nmecha, Bellingham, Svensson; Beier, Brandt; Guirassy

8

Man City - Liverpool 09.11

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Man City
Liverpool
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 09/11
Thể lệ
Video bóng đá Villarreal - Man City: Haaland mở điểm, 40 phút định đoạt (Cúp C1)
Video bóng đá Villarreal - Man City: Haaland mở điểm, 40 phút định đoạt (Cúp C1)

(Lượt trận thứ 3 vòng bảng) Dù rất nỗ lực, Villarreal không thể ngăn Haaland nối dài chuỗi phong độ ghi bàn ấn tượng.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-04/11/2025 23:02 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Cup C1 - Champions League 2025/26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN