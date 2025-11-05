Nhận định trận HOT Cúp C1: Barca quyết lấy 3 điểm, Dortmund gặp khó trước Man City

Club Brugge - Barcelona, 3h, 6/11, lượt 4 vòng bảng Champions League

Sau 3 trận đấu đầu tiên tại vòng bảng Champions League, Barcelona đang có được 6 điểm và đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng. Đây là vị trí rất nhạy cảm bởi chỉ cần vươn lên thứ 8 là thầy trò Hansi Flick không phải đá tranh vé vớt vào vòng 1/8. Bởi vậy, đội bóng xứ Catalunya sẽ cố gắng tích lũy điểm số nhiều nhất có thể và cuộc đối đầu với Club Brugge là cơ hội cực tốt.

Barcelona cần 3 điểm trước Club Brugge

Đội chủ nhà đang xếp thứ 20/36 đội tham dự với thành tích 2 thua 1 thắng. Họ có chiến thắng đầy bất ngờ với tỉ số 4-1 trước Monaco nhưng "hiện nguyên hình" khi phải đối đầu với Atalanta và Bayern Munich sau đó.

Về cơ bản, Club Brugge là khách quen của Champions League nhưng họ thường sắm vai "lót đường". Do kinh phí eo hẹp nên CLB của Bỉ không có ngôi sao nào nổi bật trong đội hình. Điều đó trái ngược hẳn với Barcelona.

Dù mất Joan Garcia, Gavi, Pedri, Raphinha, Christensen và Ter Stegen nhưng đội hình của đội bóng xứ Catalunya vẫn được đánh giá cao hơn hẳn. Chỉ riêng định giá của Yamal (200 triệu euro) đã hơn cả đội hình Club Brugge cộng lại (194,4 triệu euro).

Hai đội không có duyên gặp nhau tại Champions League khi lần gần nhất đối đầu đã cách đây 23 năm. Khi ấy, Barcelona thắng cả hai lượt trận và điều đó cũng dễ xảy ra trong lần chạm trán này.

Dự đoán tỉ số: Club Brugge 0-3 Barcelona

Đội hình dự kiến Club Brugge: Jackers, Seys, Mechele, Ordonez, Sabbe, Sandra, Stankovic, Tzolis, Vanaken, Forbs, Tresoldi Barcelona: Szczesny, Kounde, Cubarsi, Garcia, Balde, Casado, De Jong, Lopez, Yamal, Rashford, Torres

Man City - Dortmund, 3h, 6/11, lượt 4 vòng bảng Champions League

Man City và Dortmund đều đang có khởi đầu tạm được tại Champions League. Sau 3 lượt trận, cả hai đội đều thắng 2 và hòa 1. Cùng có 7 điểm nhưng Dortmund đứng thứ 6 do hơn về hiệu số bàn thắng/thua so với Man City (5 so với 4).

Haaland có dịp tái ngộ đội bóng cũ

Một điểm khá thú vị là Dortmund đều ghi 4 bàn/trận trong 3 lần ra sân gần nhất tại Champions League. Trong khi đó, Man City cũng giữ được phong độ đều đặn 2 bàn/trận. Vậy cuộc đối đầu này sẽ có nhiều bàn thắng? Câu trả lời là chưa chắc, bởi tất cả phụ thuộc vào thái độ của Man City.

Nếu so về khả năng cầm bóng, Dortmund chắc chắn không thể so sánh với Man City nên thế trận sẽ thuộc về đoàn quân của Pep Guardiola. Không giống như những mùa giải trước, ông thầy người Tây Ban Nha thường xuyên chỉ đạo các học trò cầm bóng chắc sau khi dẫn bàn. Điều đó đã xảy ra không ít lần trong mùa giải này. Thêm vào đó, Man City còn gặp Liverpool chỉ vài ngày sau đó.

Với hàng phòng ngự hiện tại của Dortmund, họ khó lòng ngăn cản được Erling Haaland. Sau đó, Man City sẽ tạo ra thế trận cực kỳ khó chịu. Nếu Dortmund cố tình dâng cao, họ nhận đòn phản công và có thể còn thua đau hơn. Bởi vậy, trận đấu này khó có nhiều bàn thắng.

Dự đoán tỉ số: Man City 2-0 Dortmund