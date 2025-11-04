Chị em chơi pickleball: Bị xăm soi, quấy rối & những chuyện "dở khóc dở cười"

Pickleball ở Việt Nam đang trở thành là sân chơi thú vị cho đông đảo người chơi, đây còn là nơi cho giới “tóc dài, váy ngắn” thể hiện phong cách riêng, đôi khi xảy ra những câu chuyện khó quên. Sự quyến rũ, năng động trên sân tập luyện cũng kéo theo biết bao tình huống éo le, từ ánh mắt soi mói đến hành vi thiếu tôn trọng, làm nóng các diễn đàn pickleball với muôn hình vạn trạng "drama" (tranh cãi).

Xinh đẹp, gợi cảm trên sân bóng, chị em phụ nữ gặp nhiều chuyện "dở khóc dở cười". Ảnh minh họa

👀 Ánh mắt nhìn chằm chằm và lời bàn tán không mong muốn

Không ít bạn nữ chia sẻ cảm giác thất thần khi lên sân trong bộ đồ gợi cảm, tưởng thoải mái chơi thể thao nhưng quanh mình luôn có ánh mắt tò mò, bình luận thì thầm, thậm chí vô duyên từ người lạ hay đồng nghiệp nam chơi cùng. Một số nhận xét kiểu: “Sân thể thao hay sàn catwalk vậy?” hoặc những cái nhìn xoi mói không ngớt khiến nhiều cô gái mất vui dù chỉ đến để tập luyện nghiêm túc.​

📸 Chụp ảnh, quay phim lén và áp lực giữ hình ảnh

Một số sự cố bị chụp ảnh hoặc quay phim lén khi đang vận động khiến nhiều bạn nữ cảm thấy bị xâm phạm sự riêng tư. Trang phục gợi cảm cộng với góc quay thiếu tế nhị dễ gây hiểu lầm và bức xúc. Để tránh sóng gió, các bạn phải luôn cảnh giác trong việc chọn bạn chơi và kiểm soát môi trường sân tập.​

🚫 Lời đề nghị khiếm nhã và hành vi thiếu tôn trọng

Không chỉ là ánh mắt, còn có những lời nói hay hành vi gây khó chịu từ một số người chơi nam. Chuyện đề nghị khiếm nhã, nói những câu mang tính gợi dục hoặc thái độ coi thường phái nữ không hiếm gặp. Có bạn bị “nói đểu” hay giễu cợt vì cách chọn trang phục, khiến những khoảnh khắc vui chơi trở nên căng thẳng, thậm chí dẫn đến xung đột trên sân.​

😂 Những tình huống "nhạy cảm"

Một trong những câu chuyện được kể nhiều là việc bóng vô tình chạm vào vùng nhạy cảm của các nữ tay vợt trong lúc chơi, dẫn đến những phản ứng bất ngờ hoặc hiểu lầm. Có người cho rằng hành động này mang tính “quấy rối”, dù có thể là vô tình, cũng gây không ít tranh cãi trong cộng đồng và cần sự lên tiếng để môi trường thể thao luôn lành mạnh.​

💔 Áp lực khi chơi cùng chồng hoặc bạn cùng nhóm

Nhiều người chơi nữ còn gặp áp lực không nhỏ khi thi đấu cùng chồng hoặc bạn cùng nhóm. Việc bị chê bai, mắng mỏ khi chơi chưa tốt, đặc biệt là khi còn mới học, làm mất đi niềm vui luyện tập hàng ngày. Có cô bạn than thở: “Mỗi lần đánh hỏng là bị mắng như tội lỗi, làm tôi muốn bỏ cuộc”.​

⏰ Mâu thuẫn vì muộn giờ và tranh giành sân

Một thực tế thường xuyên xảy ra là tranh cãi do chậm giờ vào sân, đặc biệt khi nhóm khác vẫn đang chơi trên sân đã đặt giờ tiếp theo. Chuyện này gây căng thẳng và mâu thuẫn, dù chỉ là vài phút "xin nán lại" nhưng lại làm đồng đội bên sau mất hứng, nhất là khi kết hợp cùng những yếu tố về trang phục gợi cảm, ánh mắt tò mò sẽ càng thêm rắc rối.​

💬 Góc nhìn từ chuyên gia và cộng đồng

Chuyên gia tâm lý và những nhà quản lý sân pickleball nhấn mạnh pickleball là môn thể thao cộng đồng, chỉ cần người chơi ý thức kỷ luật, tôn trọng lẫn nhau. Sự cố xảy ra thường đến từ cá nhân, không phải bản chất môn thể thao. Họ kêu gọi phái nữ mạnh dạn lên tiếng bảo vệ quyền lợi chính mình, đồng thời mọi người cùng xây dựng môi trường chơi văn minh, tránh mọi hành vi kỳ thị hay quấy rối.​

Khi nữ giới đến sân pickleball, việc lựa chọn trang phục phù hợp đóng vai trò thiết yếu để vừa thoải mái vận động, vừa giữ gìn hình ảnh tích cực, tránh hiểu lầm hay ánh mắt soi mói không mong muốn. Trang phục nên đơn giản, kín đáo nhưng vẫn thể hiện cá tính, sức quyến rũ một cách tinh tế, tạo môi trường thi đấu vui vẻ, tôn trọng lẫn nhau.

Đồng thời, nữ giới cần luôn cảnh giác, hạn chế chụp ảnh hay quay phim khi chưa có sự đồng ý của người khác, nhằm bảo vệ sự riêng tư và tránh những tình huống khó xử. Trong quá trình chơi, thái độ cương quyết, rõ ràng với những hành vi thiếu tế nhị hoặc quấy rối là cách hiệu quả để duy trì môi trường an toàn và thân thiện.

Giao tiếp lịch sự, đúng giờ và biết cách hòa nhập, hỗ trợ đồng đội sẽ giúp giảm thiểu xung đột, xây dựng văn hóa chơi thể thao văn minh, góp phần đem lại niềm vui, sự gắn kết trong cộng đồng pickleball hiện đại.