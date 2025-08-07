Ngã ngửa chuyện cô gái chi 25 triệu đồng mỗi tháng để chơi pickleball

Pickleball, môn thể thao “hot” nhưng cũng gây nhiều tranh cãi nhất thời gian qua ở Việt Nam vừa tiếp tục trở thành tâm điểm bàn luận, sau khi câu chuyện một cô gái “chịu chi” tới 25 triệu đồng/tháng để thỏa đam mê với bộ môn này.

Chia sẻ của một cô gái ở TP Hồ Chí Minh về số tiền chơi pickleball đang khiến dư luận bàn tán xôn xao

💸 Xôn xao với màn chi tiêu “bạo tay” vì đam mê

Sau làn sóng tranh cãi từ nhận định “lương dưới 10 triệu thì đừng chơi pickleball”, mới đây cộng đồng mạng tiếp tục bất ngờ trước câu chuyện của một cô gái tại TP.HCM, người cho biết mình chi đều đặn mỗi tháng khoảng 20-25 triệu đồng cho pickleball.

Cụ thể, khoản tiền mà cô chi để chơi pickleball gồm tiền quần áo, thuê sân, huấn luyện viên riêng, mỹ phẩm chăm sóc, túi xách, giày tập… Thậm chí, cô nàng không ngần ngại mỗi lần lên sân là lại diện bộ đồ mới, giày đổi liên tục vì mau mòn, túi cũng "đeo vài bữa là đổi". Riêng tiền thuê thầy hướng dẫn học 10 buổi/tháng lên đến 8-9 triệu đồng, mức giá được nhiều người nhận xét là khá “sang chảnh”.

Ngay lập tức, tranh luận “dậy sóng” khi nhiều người cho rằng nên phân biệt giữa đầu tư cho chất lượng tập luyện và đầu tư cho… hình ảnh, mua sắm. Không ít ý kiến cho rằng đây đơn thuần là trải nghiệm cá nhân, chưa thể đại diện cho bộ mặt cộng đồng pickleball tại Việt Nam.

💰 Pickleball đắt hay rẻ là do cách chơi

Thực tế, chơi pickleball “tốn kém” hay không phụ thuộc vào lựa chọn và phong cách mỗi người. Những ai cầu kỳ, muốn có trải nghiệm trọn vẹn nhất với vợt xịn tiền triệu, giày chuyên dụng, thuê sân riêng và huấn luyện viên cá nhân, trang phục đẹp… chắc chắn sẽ phải móc hầu bao không nhỏ, có thể lên đến vài chục triệu đồng/tháng như nhân vật trên.

Ngược lại, nhiều người chia sẻ bí quyết chơi pickleball siêu “kinh tế” như mua vợt cũ, rủ bạn bè góp thuê sân, tận dụng trang phục thể thao sẵn có, thậm chí thuê vợt để trải nghiệm… Nhờ các hình thức này, chi phí mỗi tháng dành cho pickleball cũng trong tầm tay của nhiều người chơi.

Trước đó, mạng xã hội từng sục sôi sau phát ngôn của một HLV cho rằng: “Lương dưới 10 triệu thì ở nhà, giàu rồi hẵng chơi pickleball”. Tuyên bố này bị cộng đồng chỉ trích vì mang tính phân biệt, phiến diện và thiếu tinh thần khích lệ.

Nhiều ý kiến nhấn mạnh, pickleball là môn thể thao mọi người đều có thể tham gia, không phân biệt giàu nghèo. Việc chi tiêu cho pickleball cũng như bất cứ môn thể thao nào nên dựa trên khả năng và mục tiêu cá nhân, không nên lấy thu nhập làm “rào cản” để phủ nhận tinh thần hòa nhập và gắn kết cộng đồng.

Theo khảo sát thực tế, chi phí thuê sân pickleball tại Việt Nam dao động từ 100.000 - 250.000 đồng/giờ, chơi theo nhóm chỉ từ 30.000 – 80.000 đồng/người/giờ. Vợt tầm trung 500.000 - 1 triệu đồng/cây, bóng 50.000 - 70.000 đồng/quả, giày và quần áo có thể tận dụng nhiều mục đích. Ngay cả khi đầu tư nghiêm túc bằng đồ chính hãng thì chi phí vẫn thấp hơn đáng kể so với tennis hay golf.

🌈 Góc nhìn và thông điệp tích cực

Dù gây tranh cãi, thực chất những câu chuyện “chi tiền mạnh tay” hay phát ngôn gây sốc chỉ phản ánh góc nhìn, trải nghiệm của một số cá nhân.

Pickleball vẫn là môn thể thao dễ tiếp cận với đủ mọi tầng lớp xã hội. Người có điều kiện thì đầu tư “full option” (đầy đủ), người thường vẫn hoàn toàn có thể duy trì thói quen tập luyện vừa túi tiền, vẫn nhận lại các giá trị về sức khỏe, kết nối xã hội và niềm vui.

Nói cho cùng, thể thao đúng tinh thần là “sân chơi” dành cho tất cả mọi người, ai cũng xứng đáng được trải nghiệm và tận hưởng, bất kể xuất phát điểm hay mức thu nhập. Quan trọng là chọn phong cách phù hợp, tích cực hòa mình vào cộng đồng, cùng nhau lan tỏa giá trị khỏe mạnh và gắn kết.