Nữ y tá Loan Barbie khoe dáng nóng bỏng khi chơi pickleball, Moon Võ lại vô địch

🔥 Hot girl Loan Barbie tung ảnh nóng bỏng, tiết lộ quy tắc pickleball hài hước

Vốn được biết đến với biệt danh “nữ thần làng chạy”, hot girl Loan Barbie (tên thật Nguyễn Thị Ngọc Loan) gần đây lại thường xuyên gắn bó với bộ môn pickleball. Dù chỉ mới đến với pickleball được khoảng 6 tháng sau khi được các thành viên trong gia đình rủ rê, nữ y tá xinh đẹp cũng rất siêng năng đi tập. Thậm chí Loan Barbie tiết lộ có lúc cô ra sân tập rất muộn và chơi đến gần nửa đêm mới về nhà.

Loan Barbie chia sẻ thông điệp hài hước

Mới đây, Loan Barbie tiếp tục “đốt mắt” bạn bè bằng những hình ảnh khoe vóc dáng nóng bỏng ở trên sân. Bên cạnh đó, người đẹp còn đăng tải dòng thông điệp về quy tắc chơi pickleball đầy hài hước: “Chơi pickleball một thời gian rồi mới biết: đánh không hay là do vợt, đánh ra ngoài là tại bóng, thua là do chưa vào tay, còn mình chả có lỗi gì hết”.

Thông điệp hài hước của cô tạo tiếng cười cho mọi người. Một số bạn bè còn bổ sung là “do cả bạn đánh cùng” chứ nhất quyết không phải do bản thân.

🏆 Người đẹp Moon Võ lại vô địch, thắng đội Đặng Yến ở chung kết

Tham dự một giải đấu pickleball phong trào tổ chức tại TP.HCM ngay dịp lễ 2/9 mới đây, người đẹp Moon Võ (tên thật Võ Ngọc Duyên) đã xuất sắc giành chức vô địch ở nội dung đôi nữ. Đáng chú ý trong trận chung kết, đôi của Moon Võ đã thắng 15-10 trước đôi của hot girl thể thao Đặng Yến cũng được đánh giá rất cao. Trước đó tại bán kết, Moon Võ đã vượt qua đôi của Huỳnh Ngọc Phương Trinh, bà xã của tay vợt Lý Hoàng Nam.

Moon Võ lại có thêm một chức vô địch

Moon Võ được biết đến là một hot girl thể thao khi chơi tốt ở nhiều môn, trong đó có khoảng 7 năm gắn bó với yoga. Sau khoảng 1 năm làm quen với pickleball, cô nàng liên tiếp giành danh hiệu trong thời gian gần đây. Được biết, Moon Võ có kế hoạch tham dự nhiều giải đấu lớn trong nửa đầu tháng 9 tới.

😢 Hồng Vy bị bắt ra ngoài sân ngồi vì đỡ hụt bóng

Xuất phát là một người đẹp phòng gym với thân hình “đồng hồ cát”, Hồng Vy liên tiếp gặt hái thành công ở các cuộc thi nhan sắc, nổi bật là top 8 Hoa hậu Trái đất 2025 hay top 20 Miss Grand Việt Nam 2023.

Người đẹp Hồng Vy tập luyện pickleball

Thời gian gần đây, người đẹp này bắt đầu bén duyên với pickleball sau khi được bạn bè rủ ra sân tập. Tuy nhiên mới đây, Hồng Vy chia sẻ clip “tố cáo” khi bị bạn bè bắt ra ngoài sân ngồi vì lỡ đỡ hụt bóng. Cô nàng còn ấm ức than thở: “Tui mà đánh hay thì tui đi thi giải quốc gia luôn rồi chứ đâu có bị bắt ra sân ngồi”.

Hồng Vy chia sẻ hiện tại, cô đã sắp xếp được lịch trình công việc để dành nhiều thời gian tập luyện hơn. Cô hy vọng mình sẽ sớm tiến bộ để có thể góp mặt ở một số giải đấu.