Đô vật siêu béo 180kg - 270kg: Vì sao được hotgirl xếp hàng "xin yêu"?

Ẩn sau ánh hào quang trên sàn đấu là một thế giới khắc nghiệt, giàu truyền thống nhưng cũng đầy bí mật của giới đô vật sumo Nhật Bản, nơi những người đàn ông có thân hình nặng cả tạ là biểu tượng thể thao quốc gia và trở thành “nam thần đặc biệt” trong mắt nhiều cô gái.

Giới sumo rất được lòng các cô gái tại Nhật Bản

📍 Sự kiện sumo lớn tại London

Từ ngày 14 đến 19/10 vừa qua, hơn 40 võ sĩ hàng đầu Nhật Bản đã góp mặt tại Grand Sumo London 2025 diễn ra ở Royal Albert Hall (London). Đây là lần thứ hai trong lịch sử, một giải sumo kéo dài 5 ngày được tổ chức ngoài Nhật Bản.

Chung kết là cuộc đối đầu nghẹt thở giữa Hoshoryu và Onosato, hai đại diện xuất sắc nhất hiện nay. Hoshoryu, 25 tuổi, đã giành chiến thắng hoàn hảo với thành tích 5-0, nhận phần thưởng đặc biệt là một chai xì dầu khổng lồ cùng gấu bông Hello Kitty, hình ảnh gây sốt mạng xã hội Anh.

Hoshoryu giành chức vô địch sumo 2025 tại London, Anh

Sự kiện đã thu hút đông đảo khán giả châu Âu đến xem các nghi lễ ném muối, trống nghi thức và những trận đấu nảy lửa, và khiến công chúng tò mò. Bên cạnh đó, người hâm mộ đặt ra câu hỏi tại sao những người đàn ông cân nặng dao động từ 180-270kg (thậm chí có đô vật cá biệt nặng tới gần 400kg) lại có sức hút mãnh liệt với phụ nữ, đặc biệt là những cô gái trẻ xinh đẹp?

🥋 Cuộc sống “kỷ luật thép” phía sau ánh đèn

Để có thể đứng trên võ đài, các võ sĩ phải bắt đầu hành trình khổ luyện từ năm 15 tuổi. Họ được đưa vào các sumo stable (buồng tập luyện), những nơi được quản lý nghiêm ngặt, nơi ăn, chốn ở, sinh hoạt, luyện tập đều theo khuôn phép cổ truyền.

Ngày của họ bắt đầu từ 5 giờ sáng, kéo dài nhiều giờ tập luyện liên tục. Bữa ăn chính là món chankonabe, lẩu giàu protein giúp tăng cân và giữ sức bền.

Với cấp thấp, đô vật không có quyền yêu đương, không được ra ngoài tự do, thậm chí phải phục vụ đàn anh: nấu ăn, dọn phòng, giặt đồ. Chỉ khi đạt cấp bậc sekitori (hai hạng cao nhất) họ mới được lập gia đình và có cuộc sống riêng tư.

Dù khắc nghiệt, cuộc sống đó tạo nên một hình mẫu đàn ông đặc biệt trong mắt phụ nữ Nhật, mạnh mẽ, kỷ luật, kiên định và có vị thế xã hội cao.

Akira kết hôn với ca sĩ Mori năm 2022

💘 “Người khổng lồ” cũng biết yêu

Thực tế, giới sumo không thiếu những mối tình nổi tiếng. Takayasu Akira kết hôn với ca sĩ Konomi Mori năm 2022. Cựu vô địch Takakeisho Takanobu nên duyên cùng người mẫu Yukina Chiba, con gái một cựu đô vật.

Nishikigi Tetsuya cầu hôn bạn gái bằng dây chuyền thay vì nhẫn, còn Midorifuji Kazunari cưới con gái một nhà tài trợ lớn.

Nhiều cô gái trẻ cho biết, họ bị thu hút bởi sự điềm đạm, tận tâm và “vẻ đẹp đàn ông truyền thống” của các võ sĩ. “Họ không phải mẫu người hào nhoáng như tài tử màn ảnh. Họ có khí chất đàn ông thực thụ, mạnh mẽ bên ngoài nhưng sống rất trách nhiệm”, Yukina chia sẻ.

Midorifuji Kazunari cưới con gái một nhà tài trợ lớn vào năm 2024

💫 Giải mã sức hút của những người đàn ông siêu béo

Chuyên gia tình dục học Kate Taylor (Anh) cho biết: “Trái với suy nghĩ phổ biến, phần lớn mỡ của võ sĩ sumo là mỡ dưới da, không bao quanh nội tạng. Điều này giúp họ dẻo dai, kiểm soát tốt cơ thể và có sức bền tuyệt vời”.

Theo Taylor, điều khiến phụ nữ cảm thấy đặc biệt khi ở bên họ chính là sự an toàn và ấm áp, điều mà không phải ai cũng mang lại được. Cộng thêm địa vị xã hội, thu nhập ổn định (đô vật đẳng cấp cao có thể kiếm hàng triệu yên mỗi tháng), họ trở thành “mục tiêu hẹn hò” của nhiều cô gái Nhật.

Thậm chí, tại các giải đấu lớn, có những nhóm fan nữ trẻ trung đứng đợi hàng giờ chỉ để xin chữ ký hoặc chụp ảnh với thần tượng đô vật. Ở Tokyo, các buổi giao lưu hậu giải đấu thường kín chỗ chỉ sau vài phút mở bán vé.

🕳️ Bóng tối và tai tiếng

Tuy vậy, không phải câu chuyện nào cũng màu hồng. Đô vật Ryuden Goshi từng vướng bê bối ngoại tình năm 2021 khi bị tạp chí Shukan Shincho tiết lộ có quan hệ với fan nữ, người này mang thai và được cho là nhận 5 triệu yen để im lặng. Vụ việc khiến hình ảnh Ryuden sụp đổ dù anh chưa bao giờ lên tiếng chính thức.

Một số vụ việc khác liên quan đến bạo lực nội bộ, lạm quyền trong stable cũng từng làm rung chuyển làng sumo, buộc ban tổ chức Japan Sumo Association siết chặt quy định, tăng giám sát và hỗ trợ tâm lý cho các VĐV.

⚖️ Cái giá phải trả

Phía sau hào quang là những hi sinh lớn. Võ sĩ sumo bị cấm ăn sáng, phải mặc kimono quanh năm, hạn chế ra ngoài. Chế độ ăn 10.000 calo/ngày giúp họ duy trì khối lượng cơ thể khổng lồ nhưng cũng khiến tuổi thọ trung bình chỉ khoảng 65 tuổi, thấp hơn nhiều so với người Nhật bình thường.

Chấn thương, bệnh tim mạch, tiểu đường và đau khớp là những “bóng ma” luôn rình rập. Tuy vậy, đa số vẫn chọn gắn bó với nghề cả đời, vì với họ, sumo không chỉ là thể thao mà là danh dự, truyền thống và linh hồn dân tộc.

Đằng sau thân hình “khổng lồ” là những con người cũng biết yêu, biết rung động, có đời sống riêng và khát vọng như bất kỳ ai. Chính sự đối lập giữa vẻ ngoài và tính cách ấy đã tạo nên một sức hút rất riêng của giới sumo.