Hot girl "vén váy" xuất hiện như công chúa, đánh cặp pickleball với Chi Pu

🌸 Hot girl “vén váy” xuất hiện như công chúa đánh cặp cùng Chi Pu

Ngay từ khi xuất hiện tại một sự kiện pickleball ở thành phố Hồ Chí Minh, Kim “vén váy” đã khiến cả khán đài nổ tung với vẻ ngoài ngọt ngào nhưng đầy tự tin. Cô diện bộ váy thể thao trắng ngắn vừa phải, cổ polo thanh lịch, tôn dáng gọn gàng và nước da sáng. Mỗi cú đập bóng, mỗi pha xoay người đều toát lên phong thái duyên dáng nhưng dứt khoát, như một “công chúa thể thao” thực thụ.

Kim và Chi Pu gây sốt tại sự kiện pickleball cuối tuần qua

Biệt danh hot girl “vén váy” vốn gắn liền với cô từ lâu, sau hàng loạt khoảnh khắc thi đấu cá tính trên mạng xã hội. Nhiều người từng tranh luận rằng đây là sự cố thời trang, nhưng với Kim, đó là phong cách riêng, vừa táo bạo vừa tự nhiên, thể hiện tinh thần tự do và niềm vui với thể thao.

Trong giải đấu lần này, Kim “vén váy” bắt cặp với ca sĩ Chi Pu, người đang được xem là “đại sứ ngầm” của phong trào pickleball trong giới nghệ sĩ Việt. Cả hai cùng chọn trang phục trắng, phối nhẹ phụ kiện thể thao, vừa thanh lịch vừa cuốn hút.

Dù không giành chức vô địch, màn trình diễn của họ vẫn được khán giả vỗ tay nồng nhiệt. Kim thi đấu linh hoạt, di chuyển nhanh, trong khi Chi Pu thể hiện khả năng quan sát và phản xạ tốt. Hai cô gái liên tục cười đùa, khích lệ nhau sau mỗi pha bóng, tạo nên bầu không khí tươi vui, đầy năng lượng.

Một khán giả bình luận: “Trông như hai nàng công chúa chơi thể thao, xinh đẹp mà vẫn rất nghiêm túc. Xem mà thấy dễ thương quá trời”.

Trên Instagram, Kim thường xuyên đăng những hình ảnh thi đấu trong các bộ váy thể thao tinh tế. Cô từng chia sẻ rằng pickleball với cô không chỉ là môn thể thao, mà là nơi tôi được là chính mình, tự tin, vui vẻ và chẳng ngại khác biệt.

💫 Pickleball, cơn sốt mới của giới nghệ sĩ Việt

Từ khi pickleball du nhập vào Việt Nam, môn thể thao “lai giữa tennis, cầu lông và bóng bàn” này nhanh chóng chiếm trọn cảm tình của nghệ sĩ. Các sân pickleball ở TP.HCM và Hà Nội luôn tấp nập những gương mặt quen thuộc thậm chí cả đạo diễn và hoa hậu.

Đây là nơi rèn luyện sức khỏe, pickleball và thành điểm hẹn phong cách, nơi các ngôi sao có thể rèn luyện sức khỏe, phô diễn thời trang và sự thân thiện với người hâm mộ.

Dù không bước lên bục nhận cúp, Kim “vén váy” và Chi Pu vẫn “ghi điểm” lớn trong lòng người xem về trang phục đẹp, sự sảng khoái khi được chơi cùng trái bóng pickleball.