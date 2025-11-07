Sốc người đẹp bóng chuyền cực xinh bị cấm thi đấu vì để tóc quá ngắn

Trong khi những câu chuyện truyền cảm hứng về thể thao nữ vẫn đang được tôn vinh trên toàn thế giới, thì ở Albania, ngôi sao bóng chuyền xinh đẹp người Brazil lại trải qua cú sốc lớn nhất trong sự nghiệp, bị yêu cầu kiểm tra giới tính và cấm thi đấu, chỉ vì… tóc cô quá ngắn và “trông không giống phụ nữ”.

Nayara Ferreira khi để tóc dài là một VĐV tương đối khả ái

💥 Một quyết định “hủy hoại” sự nghiệp

Nayara Ferreira, 34 tuổi, chủ công của CLB Dinamo (giải vô địch bóng chuyền nữ Albania) bật khóc khi kể lại cú sốc lớn nhất đời mình: “Tôi cảm thấy bị hủy hoại. Mỗi ngày, tôi tự hỏi tại sao chuyện này xảy ra với tôi. Tôi không hiểu nổi”.

Tất cả bắt đầu vào tháng 10/2025, khi hai đội bóng đối thủ gửi đơn khiếu nại lên Liên đoàn bóng chuyền Albania (FSHV), yêu cầu xác minh giới tính của Nayara. Lý do họ đưa ra thật khó tin: Nayara để tóc quá ngắn, ngoại hình mạnh mẽ, và “có thể không phải phụ nữ”.

Sau khi nhận đơn khiếu nại, FSHV lập tức ra quyết định: Tạm đình chỉ thi đấu. Yêu cầu kiểm tra giới tính chuyên sâu. Điều tra “hiệu suất thể chất bất thường”. Không một quá trình làm việc minh bạch. Không đối thoại. Không lời giải thích.

Dù bị xúc phạm, Nayara vẫn tự nguyện làm xét nghiệm, không phải vì sợ hãi, mà vì muốn bảo vệ CLB.

“Tôi đã thi đấu ở 7 quốc gia, kể cả Saudi Arabia. Chưa từng có ai yêu cầu tôi làm điều này. Tôi là phụ nữ 100%. Tôi không cần phải chứng minh điều đó cho bất kỳ ai", cô tuyên bố.

Với hình ảnh tóc ngắn, thân hình mạnh mẽ hơn, Nayara Ferreira (số 12) đang phải chịu thiệt thòi

💢 Cả đội bóng phẫn nộ

Đội trưởng Dinamo, Elena Bego kể lại khoảnh khắc phải thông báo tin này cho cả đội: “Chúng tôi sốc hoàn toàn. Điều này thật tai tiếng. Chúng tôi biết Nayara là phụ nữ. Chúng tôi ở cạnh cô ấy từng ngày”.

HLV trưởng Orlando Koja thì bức xúc vì quyết định phi lý này khiến Dinamo mất đi trụ cột trong ba trận liên tiếp: “Không chỉ xúc phạm một vận động viên, họ còn phá hỏng kết quả thi đấu của cả đội”.

Nayara nói rằng điều làm cô đau nhất không phải là xét nghiệm, mà là lý do dẫn đến việc đó: “Chỉ vì họ nhìn mặt tôi. Chỉ vì tóc tôi ngắn.Đây không chỉ là câu chuyện cá nhân, mà là vấn đề về sự tôn trọng phụ nữ trong thể thao. Những gì họ làm, là phá hủy hình ảnh phụ nữ trong thể thao”.

⚠️ Vấn đề giới tính ngày càng gây tranh cãi

Trong vài năm gần đây, thể thao nữ liên tục chứng kiến những tranh cãi dữ dội về giới tính và quyền được thi đấu của vận động viên nữ. Từ trường hợp nữ võ sĩ Algeria Imane Khelif tại Thế vận hội Paris 2024 đến việc Liên đoàn Điền kinh Thế giới (World Athletics) áp dụng quy định kiểm tra giới tính bắt buộc từ năm 2025, câu chuyện vốn xuất phát từ yếu tố chuyên môn lại dần trở thành sự nghi ngờ và áp lực vô hình với những vận động viên không sở hữu vẻ ngoài “đúng chuẩn nữ tính”.

Vụ việc của Nayara Ferreira là minh chứng rõ ràng nhất, một VĐV bóng chuyền bị đình chỉ không phải vì gian lận hay vi phạm quy định, mà chỉ vì ngoại hình không phù hợp với định kiến, tóc quá ngắn, thân hình quá mạnh mẽ. Điều đó đặt ra câu hỏi đầy ám ảnh, phụ nữ phải trông như thế nào mới được quyền thi đấu? Có nhất thiết phải tóc dài, trang điểm và mềm mại thì mới được công nhận là phụ nữ?

Trong bối cảnh ấy, những quyết định dựa trên ngoại hình đang khiến ranh giới giữa đảm bảo công bằng và xâm phạm quyền cá nhân trở nên mờ nhạt, đẩy nhiều nữ vận động viên vào tình thế bị xét nét và tổn thương chỉ vì họ không phù hợp với khuôn mẫu mà xã hội áp đặt.