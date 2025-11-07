Yamal tranh FIFA The Best với Mbappe & Dembele, Haaland - Messi vắng mặt

Ousmane Dembele, Harry Kane, Kylian Mbappe và Lamine Yamal đều nổi bật trong số 11 ứng viên được đề cử cho danh hiệu Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm ở lễ trao giải FIFA The Best 2025. Người hâm mộ sẽ tiếp tục hồi hộp chờ đợi xem ai được xướng tên trên bục danh vọng.

Còn nhớ vào tháng 9, Dembele đã xuất sắc đoạt danh hiệu Quả bóng vàng 2025. Trong khi đó, Yamal dù có màn thể hiện xuất sắc nhưng cũng chỉ xếp thứ 2 khi thua thiệt về danh hiệu so với Dembele.

Danh sách đề cử FIFA The Best hạng mục cầu thủ nam xuất sắc nhất

Dembele vẫn đang là cầu thủ được đánh giá cao nhất cho danh hiệu FIFA The Best 2025. Một số cái tên khác như Kane, Mbappe, Salah cũng nổi bật nhờ phong độ ghi bàn vô cùng ổn định. Trong khi đó, Palmer xuất hiện trong danh sách đề cử khi thi đấu thăng hoa để giúp Chelsea vô địch FIFA Club World Cup 2025.

Trong số 11 cầu thủ xuất hiện trong danh sách đề cử, có tới 4 người chơi cho PSG. Đây cũng là đội bóng đóng góp nhiều cầu thủ nhất trong danh sách này. Đây không phải chuyện bất ngờ, bởi PSG đã đoạt cú ăn 4 lịch sử sau mùa giải 2024/25.

Trong những năm trước đây, Haaland luôn xuất hiện ở cuộc đua FIFA The Best. Nhưng đến năm nay, anh không được góp mặt. Điều này không quá bất ngờ bởi tiền đạo người Na Uy và cả Man City suy giảm phong độ trong mùa bóng 2024/25.

Ngoài ra đây cũng là lần đầu Messi vắng mặt trong danh sách đề cử, từ khi giải thưởng ra đời năm 2016. Siêu sao Argentina đang giữ kỷ lục ba lần đoạt giải, và 9 lần được đề cử.

Năm ngoái, Vinicius đoạt FIFA The Best. Đến năm nay, anh không góp mặt ở danh sách đề cử cũng bởi phong độ đi xuống.

Các HLV, đội trưởng của 211 ĐTQG, các nhà báo thể thao và những người hâm mộ đăng kí trên trang chủ của FIFA sẽ được bình chọn những ứng viên xuất sắc nhất. Việc bỏ phiếu cho danh sách rút gọn bắt đầu vào ngày 6/11 và kết thúc vào ngày 28/11.