Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

aryna-vs-jasmine
WTA Finals
Aryna Sabalenka 2
Jasmine Paolini 0
felix-vs-jannik
Rolex Paris Masters
Felix Auger-Aliassime 0
Jannik Sinner 2
coco-vs-jessica
WTA Finals
Coco Gauff 1
Jessica Pegula 2

Sao bóng chuyền Thanh Thúy bất ngờ "mất tích", fan lo tái phát chấn thương

Sự kiện: Trần Thị Thanh Thúy Bóng chuyền Việt Nam

(Tin thể thao, tin bóng chuyền) Chủ công Thanh Thúy bất ngờ không thi đấu trước CLB Kurobe Aqua Fairies, fan lo lắng tái phát chấn thương.

❓ Chủ công Thanh Thúy “mất tích” trước khi đấu CLB Kurobe Aqua Fairies

Sau khi thắng 3-0 ở trận lượt đi trước đó một ngày để chấm dứt chuỗi 6 trận toàn thắng của đối thủ, CLB Gunna Green Wings có trận tái đấu với CLB Kurobe Aqua Fairies trong ngày 2/11. Đáng chú ý, chủ công Trần Thị Thanh Thúy bất ngờ không có tên trong đội hình xuất phát. Thậm chí VĐV cao 1m93 còn không được điền tên trong danh sách đăng ký thi đấu của CLB Gunna Green Wings.

Thanh Thúy không có tên trong danh sách thi đấu của&nbsp;CLB Gunna Green Wings trước&nbsp;CLB Kurobe Aqua Fairies

Thanh Thúy không có tên trong danh sách thi đấu của CLB Gunna Green Wings trước CLB Kurobe Aqua Fairies

Vắng một mũi nhọn quan trọng trên hàng công, CLB Gunna Green Wings gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng. Tận dụng cơ hội, CLB Kurobe Aqua Fairies đã 2 lần vượt lên dẫn trước ở set 1 và set 3. Tuy 2 lần đưa trận đấu về vạch xuất phát, các đồng đội của Thanh Thúy vẫn để thua ở set 5 quyết định, qua đó thua 2-3 lần lượt với các tỉ số 18-25, 26-24, 28-30, 25-19 và 13-15.

🦵 Fan lo lắng tái phát chấn thương

Sự “mất tích” đầy khó hiểu của Thanh Thúy đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn bóng chuyền. Một số ý kiến cho rằng chủ công số 1 Việt Nam đã không thể hiện tốt ở trận lượt đi trước đó 1 ngày. Tuy nhiên nhận định này không nhận được nhiều đồng tình. Bởi lẽ, dù không tỏa sáng rực rỡ như Nasya Dimitrova (Bulgaria), Thanh Thúy vẫn có nhiều đóng góp tích cực trên mặt trận tấn công ở trận thắng 3-0 vừa qua.

Nhất là khi từ đầu mùa giải, chủ công cao 1m93 không ít lần gánh vác CLB Gunna Green Wings trong những trận đấu khó khăn. Trong khi đó, Nasya Dimitrova chỉ mới tỏa sáng ở trận lượt đi trước CLB Kurobe Aqua Fairies sau nhiều trận đấu gây thất vọng.

Thay vào đó, nhiều ý kiến cho rằng Thanh Thúy đã tái phát chấn thương đầu gối. Điều này phần nào đã được cho thấy ở trận lượt đi khi chủ công người Việt Nam đã có dấu hiệu bị đau. Sau trận đấu lượt đi, Thanh Thúy còn có hành động chỉ tay vào đầu gối, trò chuyện với nhân viên y tế của đội.

Hiện tại, CLB Gunna Green Wings chưa lên tiếng chính thức về trường hợp của Thanh Thúy. Trong khi đó, người hâm mộ tỏ ra lo lắng và hy vọng chủ công số 1 Việt Nam không gặp vấn đề nghiêm trọng.

8

PSG - Bayern Munich 05.11

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

PSG
Bayern Munich
Gửi dự đoán
Trước 03:00 ngày 05/11
Thể lệ
Đội Thanh Thúy gây sốc ở bóng chuyền Nhật Bản, Tú Linh khoe vai trần quyến rũ
Đội Thanh Thúy gây sốc ở bóng chuyền Nhật Bản, Tú Linh khoe vai trần quyến rũ

(Tin thể thao, tin bóng chuyền) Thanh Thúy và đồng đội gây sốc trước CLB đang toàn thắng giải Nhật Bản. Tú Linh khoe vai trần hờ hững, fan mong sớm...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Lê Phong ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-02/11/2025 22:52 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Trần Thị Thanh Thúy Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN