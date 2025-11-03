Sao bóng chuyền Thanh Thúy bất ngờ "mất tích", fan lo tái phát chấn thương

❓ Chủ công Thanh Thúy “mất tích” trước khi đấu CLB Kurobe Aqua Fairies

Sau khi thắng 3-0 ở trận lượt đi trước đó một ngày để chấm dứt chuỗi 6 trận toàn thắng của đối thủ, CLB Gunna Green Wings có trận tái đấu với CLB Kurobe Aqua Fairies trong ngày 2/11. Đáng chú ý, chủ công Trần Thị Thanh Thúy bất ngờ không có tên trong đội hình xuất phát. Thậm chí VĐV cao 1m93 còn không được điền tên trong danh sách đăng ký thi đấu của CLB Gunna Green Wings.

Thanh Thúy không có tên trong danh sách thi đấu của CLB Gunna Green Wings trước CLB Kurobe Aqua Fairies

Vắng một mũi nhọn quan trọng trên hàng công, CLB Gunna Green Wings gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng. Tận dụng cơ hội, CLB Kurobe Aqua Fairies đã 2 lần vượt lên dẫn trước ở set 1 và set 3. Tuy 2 lần đưa trận đấu về vạch xuất phát, các đồng đội của Thanh Thúy vẫn để thua ở set 5 quyết định, qua đó thua 2-3 lần lượt với các tỉ số 18-25, 26-24, 28-30, 25-19 và 13-15.

🦵 Fan lo lắng tái phát chấn thương

Sự “mất tích” đầy khó hiểu của Thanh Thúy đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn bóng chuyền. Một số ý kiến cho rằng chủ công số 1 Việt Nam đã không thể hiện tốt ở trận lượt đi trước đó 1 ngày. Tuy nhiên nhận định này không nhận được nhiều đồng tình. Bởi lẽ, dù không tỏa sáng rực rỡ như Nasya Dimitrova (Bulgaria), Thanh Thúy vẫn có nhiều đóng góp tích cực trên mặt trận tấn công ở trận thắng 3-0 vừa qua.

Nhất là khi từ đầu mùa giải, chủ công cao 1m93 không ít lần gánh vác CLB Gunna Green Wings trong những trận đấu khó khăn. Trong khi đó, Nasya Dimitrova chỉ mới tỏa sáng ở trận lượt đi trước CLB Kurobe Aqua Fairies sau nhiều trận đấu gây thất vọng.

Thay vào đó, nhiều ý kiến cho rằng Thanh Thúy đã tái phát chấn thương đầu gối. Điều này phần nào đã được cho thấy ở trận lượt đi khi chủ công người Việt Nam đã có dấu hiệu bị đau. Sau trận đấu lượt đi, Thanh Thúy còn có hành động chỉ tay vào đầu gối, trò chuyện với nhân viên y tế của đội.

Hiện tại, CLB Gunna Green Wings chưa lên tiếng chính thức về trường hợp của Thanh Thúy. Trong khi đó, người hâm mộ tỏ ra lo lắng và hy vọng chủ công số 1 Việt Nam không gặp vấn đề nghiêm trọng.