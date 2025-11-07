Ronaldo tuyên bố ghi bàn ở La Liga dễ hơn Ả Rập, nói lý do không dự đám tang Jota

Ronaldo tuyên bố ghi bàn ở La Liga dễ hơn tại Ả Rập

Ronaldo là cây săn bàn cừ khôi của cả La Liga lẫn Saudi League. Tất nhiên ai cũng biết La Liga là 1 trong những giải đấu lớn nhất châu Âu, còn Saudi League chỉ mới nổi trong vài năm trở lại đây do mang về những ngôi sao lớn ở lục địa già. Dẫu vậy, CR7 vẫn có nhận xét gây sốc về La Liga và Saudi League:

"Tôi không cần nói, số liệu không biết nói dối. Tôi vẫn khẳng định, Saudi League tốt hơn giải Bồ Đào Nha nhiều, giải Pháp chỉ có PSG đáng xem. Ngoại hạng Anh thì luôn là sân chơi lớn nhất.

Ronaldo coi trọng Saudi League

Nghe này, tôi đã chơi khắp nơi, với tôi ghi bàn ở Tây Ban Nha dễ hơn ở Saudi League. Nếu hiện tại tôi chơi ở đội bóng hàng đầu Ngoại hạng Anh, tôi vẫn có thể duy trì phong độ ghi bàn cao".

Ronaldo còn mong muốn thành tích thi đấu của các cầu thủ ở Saudi League có thể quyết định tới danh hiệu Quả bóng vàng: "Tại sao lại gạt bỏ Saudi League? Hãy xem có bao nhiêu cầu thủ hàng đầu đang chơi ở đây. Hỏi họ xem giải đấu có tốt không. Đừng hỏi tôi, vì câu trả lời dễ quá mà".

Mùa giải 2025/26 chứng kiến Ronaldo ghi bàn đều đặn. Anh có 9 bàn sau 10 trận cho Al Nassr trên mọi đấu trường.

Ronaldo nói lý do không đến dự đám tang Jota

Diogo Jota đã qua đời khi gặp tai nạn xe hơi vào tháng 7. Trong tang lễ của cầu thủ xấu số này, Ronaldo không có mặt dù anh là đồng đội của Jota tại ĐT Bồ Đào Nha.

Nói về việc không có mặt trong tang lễ của Jota, Ronaldo cho biết: "Mọi người chỉ trích tôi rất nhiều. Như tôi nói, tôi không quan tâm, vì khi lương tâm trong sạch, bạn không cần lo lắng về lời người khác. Mọi người biết danh tiếng của tôi, đi đâu cũng thành rạp xiếc. Tôi không đến đám tang Jota cũng vì nếu xuất hiện, sự chú ý sẽ đổ dồn về tôi và tôi không muốn điều đó diễn ra ở đám tang.

Mọi người có thể tiếp tục chỉ trích. Tôi cảm thấy ổn với quyết định của mình. Tôi không cần lên mặt báo để người ta thấy. Tôi lên kế hoạch, nghĩ cho gia đình anh ấy, không cần mọi người biết tôi làm gì. Tôi làm mọi thứ sau hậu trường".

Ronaldo không muốn đám tang Jota trở thành mớ hỗn độn

Ronaldo cho biết bản thân khóc rất nhiều khi biết Jota qua đời: "Tôi không tin khi nhận thông tin. Tôi khóc rất nhiều… Đó là khoảnh khắc rất, rất khó khăn với tất cả, với đất nước, gia đình, bạn bè, đồng đội, thật sự tàn khốc.

Đó là cú sốc. Chúng tôi vẫn cảm nhận được hình bóng anh ấy trong đội tuyển Bồ Đào Nha, vì Jota là một phần của toàn đội".