Thanh Thúy 1m93 tỏa sáng ghi 37 điểm, ra mắt gây sốt ở bóng chuyền Nhật Bản

Chủ công cao 1m93 của Việt Nam, Trần Thị Thanh Thúy đã có màn khởi đầu bùng nổ tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia Nhật Bản (SV.League) 2025-2026, để lại dấu ấn đậm nét trong màu áo đội bóng mới Gunma Green Wings.

Thanh Thúy (đứng giữa) ghi 37 điểm sau 2 trận đầu tiên ở giải bóng chuyền Nhật Bản 2025/26

✨ Khởi đầu như mơ: Thanh Thúy cùng Gunma thắng 3-1 ngày ra quân

SV.League 2025-2026 chính thức khởi tranh với nhiều trận cầu hấp dẫn, trong đó tâm điểm là cuộc đọ sức giữa Gunma Green Wings và Queenseis Kariya hôm 12/10. Đây cũng là trận ra mắt chính thức của Thanh Thúy sau khi cô trở lại Nhật Bản thi đấu mùa thứ hai.

Gunma khởi đầu chậm và để thua set 1 với tỉ số 29-31 sau màn rượt đuổi điểm số nghẹt thở. Tuy nhiên, với khả năng tấn công biến hóa của bộ ba Thanh Thúy, Rozanski, Dimitrova, đội bóng áo xanh đã lội ngược dòng đầy thuyết phục để thắng 3 set còn lại (25-19, 27-25, 25-21), khép lại chiến thắng 3-1 trong sự phấn khích của khán giả.

Thanh Thúy được HLV tin tưởng giao vai trò chủ công chính. Cô liên tục ghi điểm bằng những pha tấn công uy lực, góp phần tạo ra thế trận tấn công đa dạng. Bên cạnh đó, khả năng chắn bóng, phòng thủ của cô cũng giúp Gunma duy trì sự ổn định xuyên suốt trận đấu. Chiến thắng này không chỉ mang về ba điểm trọn vẹn mà còn tạo cú hích tinh thần cho toàn đội trước chặng đường dài của mùa giải.

⚔️ Tái đấu căng thẳng: Thanh Thúy tiếp tục tỏa sáng nhưng Gunma nhận thất bại

Chỉ sau chưa đầy một ngày, hai đội gặp lại nhau trong trận tái đấu vào trưa 13/10. Gunma nhập cuộc tốt, thắng set đầu 25-21 với phong độ ấn tượng của Thanh Thúy (5 điểm riêng trong set 1). Tuy nhiên, Kariya đã trở lại mạnh mẽ nhờ sự xuất sắc của các trụ cột Kuznetsova, Cuttino và Shigihara, cân bằng thế trận và thắng liền ba set tiếp theo với tỉ số 25-15, 25-18 và 25-22.

Dù Trần Thị Thanh Thúy đã ghi tới 20 điểm, cao nhất trận nhưng việc hai ngoại binh còn lại bị khóa chặt khiến Gunma không thể duy trì được áp lực tấn công. Chung cuộc, Gunma thua 1-3, nhận thất bại đầu tiên ở mùa giải mới.

🌸 Thanh Thúy gây sốt tại Nhật Bản

Tổng cộng sau 2 trận đấu, Thanh Thúy đã ghi 37 điểm, trở thành điểm sáng lớn nhất trong đội hình Gunma. Sự ổn định, khả năng ghi điểm ở nhiều vị trí cùng tầm ảnh hưởng trên sân cho thấy cô đã hoàn toàn hòa nhập với lối chơi của đội bóng Nhật Bản.

Với màn trình diễn ấn tượng này, chủ công cao 1m93 của Việt Nam nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ truyền thông và người hâm mộ Nhật Bản. Thanh Thúy hứa hẹn sẽ là một trong những ngôi sao đáng xem nhất mùa giải SV.League 2025-2026, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế của bóng chuyền Việt Nam trên bản đồ châu lục.

Tại Việt Nam, đội bóng chủ quản của Thanh Thúy, VTV Bình Điền Long An tiếp tục khẳng định vị thế khi đánh bại Ngân Hàng Công Thương 3-1 để giành vé vào chung kết giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2025. Nhà ĐKVĐ khởi đầu áp đảo ở set 1, gặp khó ở set 2 nhưng nhanh chóng lấy lại thế trận, đặc biệt nhờ phong độ chói sáng của Đặng Thị Kim Thanh cùng hàng phòng ngự kiên cường. Đây là năm thứ 2 liên tiếp đội bóng Long An góp mặt ở trận chung kết, màn so tài sẽ diễn ra vào 20h, 16/10.