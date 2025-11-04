Nữ chủ công hay bậc nhất bóng chuyền thế giới công khai người yêu đồng giới

Bruna Unzueta, một influencer (người có tầm ảnh hưởng trên xã hội) nổi tiếng tại Brazil, chính thức công khai mối quan hệ tình cảm với Gabriela Guimaraes, ngôi sao hàng đầu của đội tuyển bóng chuyền nữ Brazil. Cả hai đều nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng sau khi chia sẻ thông tin này trên mạng xã hội và truyền thông Brazil.​

Unzueta (bên trái) và Guimaraes (bên phải) công khai chuyện tình

🌈 Mối quan hệ được công khai

Bruna Unzueta, 32 tuổi, từng là người dẫn chương trình của "PodDelas" và có biệt danh Boo trên mạng xã hội, đã xác nhận với báo chí rằng cô và Gabriela Guimaraes, 31 tuổi, đang trong mối quan hệ tình cảm.

Cả hai cho biết họ đã hẹn hò một thời gian nhưng chỉ mới quyết định công khai khi cảm thấy sẵn sàng. Bruna chia sẻ: "Tôi và Gabi đang hẹn hò và sống cùng nhau một cách nhẹ nhàng, tự nhiên. Chúng tôi đã ở bên nhau một thời gian, nhưng cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để nói với mọi người. Gabi là một người tuyệt vời, và việc chia sẻ cuộc sống với cô ấy thật sự rất đẹp. Chúng tôi hạnh phúc, và đó là điều quan trọng nhất".​

🕵️ Những dấu hiệu và phản ứng của cộng đồng

Trước khi chính thức công khai, đã có nhiều tin đồn về mối quan hệ của họ xuất hiện trên mạng xã hội, đặc biệt sau khi Guimaraes được nhìn thấy đeo một chiếc vòng cổ giống với Bruna, hay khi Bruna đăng tải hình ảnh tại một không gian rất giống nhà của Gabi. Những hình ảnh này càng làm dấy lên sự tò mò và suy đoán của người hâm mộ.​

Bruna Unzueta từng kết hôn với Felipe Balaban

Sau khi thông tin được xác nhận, cộng đồng mạng và người hâm mộ bóng chuyền Brazil đã bày tỏ sự ủng hộ và chúc mừng cặp đôi. Nhiều người cho rằng đây là một bước tiến tích cực trong việc công nhận và tôn trọng các mối quan hệ đồng giới trong thể thao.​

💍 Unzueta từng kết hôn và giờ hạnh phúc bên chủ công tài năng

Bruna Unzueta từng kết hôn với Felipe Balaban trong 7 năm, nhưng cả hai đã chia tay vào tháng 8 năm nay. Cô chia sẻ rằng mối quan hệ kết thúc một cách nhẹ nhàng và cả hai vẫn giữ sự tôn trọng dành cho nhau. Việc công khai mối quan hệ mới với Guimaraes được xem là một bước ngoặt mới trong cuộc sống cá nhân của Bruna.​

Cặp đôi hạnh phúc bên nhau

Guimaraes, hay còn gọi là Gabi, là một trong những chủ công xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Cô là đội trưởng của đội tuyển bóng chuyền nữ Brazil, từng giành nhiều danh hiệu lớn và được đánh giá cao về kỹ năng, tinh thần thi đấu và khả năng thúc đẩy tinh thần của đội bóng. Dù chưa từng giành chức vô địch thế giới, Gabi luôn là điểm tựa vững chắc cho đội tuyển Brazil và được người hâm mộ quốc tế yêu mến.​

Unzueta có sức ảnh hưởng lớn trong cộng đồng mạng Brazil, với hơn 2,4 triệu người theo dõi trên Instagram. Cô được biết đến với phong cách sống tích cực, hiện đại và luôn ủng hộ các giá trị bình đẳng, đa dạng.​ Chuyện tình của cặp đôi nổi tiếng đang được rất nhiều fan tại Brazil ủng hộ, chúc phúc.