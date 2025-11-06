Sinner liên tiếp cán mốc lịch sử tennis thế giới, không thể cản Sabalenka

🎾 Jannik Sinner "1 mũi tên trúng 2 đích" ở Paris Masters

Sinner đã khép lại tuần thi đấu lịch sử tại Paris Masters bằng chức vô địch đầu tiên trong sự nghiệp tại giải đấu danh giá này, sau chiến thắng 6-4, 7-6(4) trước Felix Auger-Aliassime. Tay vợt người Ý không để thua set nào xuyên suốt giải, thành tích chỉ bốn người từng làm được kể từ năm 1990 gồm Stefan Edberg, Roger Federer và Novak Djokovic.

Sinner trở thành ngôi sao thứ năm kể từ 1990 giành 5 danh hiệu ATP Masters 1000 đều trên sân cứng

Chiến thắng giúp Sinner trở lại ngôi số 1 thế giới, vượt qua Alcaraz, đồng thời khẳng định vị thế tay vợt hoàn thiện nhất trên mặt sân cứng hiện nay. Anh cũng trở thành tay vợt thứ năm trong kỷ nguyên Masters 1000 giành 5 danh hiệu đầu tiên đều trên sân cứng, sánh ngang với Michael Chang, Andy Roddick, Andy Murray và Daniil Medvedev.

“Xin lỗi mọi người, tôi không nói được tiếng Pháp, có lẽ cần thêm vài năm nữa”, Sinner cười chia sẻ trong lễ trao cúp tại La Defense Arena, khiến cả khán đài bật cười.

Tuy nhiên, đằng sau sự giản dị là một hành trình phi thường. Dù thừa nhận “không ở trạng thái 100%” trong tuần lễ Paris, Sinner vẫn đánh bại loạt đối thủ mạnh, chỉ thua 29 game trên đường đến chức vô địch, ít nhất kể từ năm 2007 khi giải chuyển sang mặt sân cứng.

Anh dành lời cảm ơn sâu sắc cho đội ngũ huấn luyện: “Cảm ơn vì đã thúc đẩy tôi mỗi ngày. Tuần này thật đặc biệt, không chỉ vì chiến thắng, mà vì chúng ta đã đi cùng nhau qua mọi giới hạn”.

👑 Aryna Sabalenka: Mốc 500 trận, 60 chiến thắng và cột mốc huyền thoại

Ở nội dung nữ, Sabalenka tiếp tục thể hiện phong độ không thể ngăn cản tại WTA Finals Riyadh 2025. Tay vợt số 1 thế giới đánh bại Jasmine Paolini 6-3, 6-1 trong trận mở màn, chiến thắng ở trận đấu thứ 500 mà cô chơi chuyên nghiệp, và cũng là trận thắng thứ 60 của cô trong năm nay.

Sabalenka vừa chơi trận thứ 500 ở các sự kiện WTA và cô đánh bại đối thủ ở trận ra quân WTA Finals 2025

Sabalenka cùng Iga Swiatek trở thành bộ đôi đầu tiên kể từ Serena Williams – Agnieszka Radwanska (2013) cùng vượt mốc 60 trận thắng trong một mùa. Ngoài ra, cô cũng là tay vợt có nhiều chiến thắng trên sân trong nhà WTA nhất với 40 trận thắng tính đến mùa giải 2025.

“Tôi cảm thấy bình tĩnh và mọi thứ đều trong tầm kiểm soát”, Sabalenka chia sẻ sau trận, nhấn mạnh rằng cô đang coi WTA Finals “như một giải bình thường, chỉ có một cách là thắng 5 trận để vô địch”.

Chiến thắng cũng đánh dấu 12 trận thắng trước top 10 trong năm, một trong những mùa giải toàn diện nhất của Sabalenka kể từ khi lên ngôi số 1 thế giới.

Sabalenka trở thành tay vợt nữ thứ ba trong thế kỷ 21 giữ ngôi số 1 thế giới suốt mọi tuần của một năm dương lịch.

Mới nhất Sabalenka đã đánh bại Pegula ở lượt 2 vòng bảng WTA Finals và sáng cửa giành vé vào bán kết. Ở lượt trận cuối cô sẽ đối đầu Coco Gauff vào khoảng 22h30 đêm nay 6/11.

📈 Những kỷ lục mới của làng tennis 2025

Jessica Pegula trở thành tay vợt đầu tiên từ 2018 đánh bại đương kim vô địch WTA Finals ở vòng bảng (thắng Coco Gauff).

Elena Rybakina đạt 7 chiến thắng trước top 10 trong năm, cân bằng kỷ lục cá nhân.

Mirra Andreeva và Coco Gauff thiết lập cột mốc mới cho thế hệ 2000s khi cùng góp mặt trong top 10 WTA cuối mùa.

Ở ATP, Carlos Alcaraz và Sinner trở thành cặp tay vợt trẻ đầu tiên sau Federer – Nadal cùng giữ top 2 hơn 20 tuần liên tiếp.