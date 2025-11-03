Bóng chuyền nữ Việt Nam liệu có giành HCV SEA Games khi vắng Bích Tuyền?

20 tuyển thủ bóng chuyền nữ Việt Nam được điền vào danh sách chuẩn bị cho SEA Games 33. Trong đó bao gồm: Nguyễn Thị Trinh, Nguyễn Phương Quỳnh, Hà Kiều Vy, Vi Thị Như Quỳnh, Đoàn Thị Xuân, Nguyễn Thị Uyên, Đặng Thị Kim Thanh, Nguyễn Khánh Đang, Võ Thị Kim Thoa, Hoàng Thị Kiều Trinh, Đoàn Thị Lâm Oanh, Phạm Quỳnh Hương, Lê Thanh Thúy, Lê Như Anh, Lê Thị Yến, Hoàng Hồng Hạnh, Lưu Thị Huệ, Vi Thị Yến Nhi, Bùi Thị Ánh Thảo và Lê Thùy Linh.

Thanh Thuý, Bích Thuỷ sẽ được CLB Nhật Bản cho về dự SEA Games.

Nguyễn Thị Bích Tuyền không có tên trong danh sách vì chấn thương. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt quyết định lựa chọn 3 cái tên ở vị trí đối chuyền thay cho cô. Đó là Hoàng Thị Kiều Trinh, Đặng Thị Kim Thanh và Đoàn Thị Xuân. Tuy nhiên, như chia sẻ từ giới chuyên môn, chưa có một gương mặt nào đủ vượt trội để thay Bích Tuyền.

Nên nhớ cách đây vài tháng, chính Bích Tuyền đã toả sáng để giúp bóng chuyền nữ Việt Nam có lần đầu tiên hạ gục Thái Lan ở giải đấu tầm cỡ khu vực mang tên SEA V.League. Thậm chí, đây được xem là chiến thắng lịch sử cho Việt Nam sau 40 cuộc đối đầu toàn thua trước đội tuyển xứ chùa vàng.

Lúc bấy giờ, Bích Tuyền đã ghi một loạt điểm số. Có hiệp đấu, cô liên tục lập công để giúp cho Việt Nam từng bước thắng nghẹt thở Thái Lan. Dấu ấn đậm nét của nữ vận động viên 25 tuổi mang về chức vô địch cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở giải đấu khi ấy, cũng như tiếp thêm hy vọng lần đầu tiên hạ gục Thái Lan trong lịch sử SEA Games, trong bối cảnh kỳ đại hội Đông Nam Á đếm ngược dần về tháng 12. Tiếc thay, Bích Tuyền lại lỡ hẹn.

Ngay cả khi có Bích Tuyền, bóng chuyền nữ Việt Nam cũng chưa chắc tranh được huy chương Vàng như nhiệm vụ phân công. 11 lần vào đến chung kết SEA Games, bóng chuyền nữ Việt Nam đều thất bại. Trong 3 kỳ đại hội gần nhất, Việt Nam cũng đều gục ngã trước Thái Lan. Hiển nhiên, chỉ tiêu mà bóng chuyền nữ Việt Nam trong bối cảnh hiện tại chẳng dễ để thực hiện.

Dù sao nhìn ở góc độ tích cực, chỉ tiêu kể trên cũng là để bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục phấn đấu vào chung kết. Với hạng 22 thế giới, chuyện đi đến trận đấu cuối cùng và nỗ lực tranh huy chương vàng với thầy trò Nguyễn Tuấn Kiệt cũng tương đối dễ hiểu. Theo kế hoạch, đội tuyển bóng chuyền nữ hội quân từ 24/10 và bắt đầu bước vào chương trình tập huấn ngay sau đó. Khép lại quá trình chuẩn bị, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ rút gọn danh sách còn 14 người chính thức sang Thái Lan thi đấu vào tháng 12.

Tại SEA Games 33, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nằm ở bảng B với Indonesia, Myanmar và Malaysia. Bảng A gồm Thái Lan (chủ nhà, đương kim vô địch), Philippines và Singapore.

Thanh Thuý, Bích Thuỷ có được về dự SEA Games?

Ở đợt tập huấn kể trên, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chưa thể có sự phục vụ của 2 trụ cột vốn nằm trong danh sách triệu tập. Đó là Trần Thị Thanh Thúy và Trần Thị Bích Thủy. Cả hai đang thi đấu tại giải VĐQG Nhật Bản nên tạm thời vắng mặt, nhưng sẽ trở về hội quân cùng đội trước khi lên đường sang Thái Lan.

Thông tin này giúp người hâm mộ bóng chuyền nữ Việt Nam thở phào. Thanh Thúy hiện đang có phong độ cao và là một trong những VĐV chơi hay nhất tại CLB Gunma Green Wings. Thống kê chỉ ra rằng, chủ công của Việt Nam liên tục xuất hiện trong danh sách các tay đập ghi nhiều điểm nhất của Gunma Green Wings.

Đội bóng này cũng tôn trọng nguyện vọng của Thanh Thuý, khi chấp nhận đề nghị cho cô trở về thi đấu ở SEA Games 33, trong màu áo ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam. Ngoài Thanh Thúy, phụ công Trần Thị Bích Thủy cũng sẽ được một CLB Nhật Bản khác là Okayama Seagulls cho về dự SEA Games. Với lực lượng tương đối dày dạn, việc tiếp tục dự chung kết trước khi hy vọng tranh được HCV với chủ nhà Thái Lan có thể thành hiện thực với thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt.

Một tin vui khác với bóng chuyền nữ Việt Nam là sau Thanh Thuý và Bích Thuỷ, phụ công Lý Thị Luyến cũng xuất ngoại. Cô sẽ có màn ra mắt CLB Hobby Ace của Mông Cổ vào đầu tháng 11. Trong khi đó, chủ công Vi Thị Như Quỳnh sẽ xuất ngoại vào tháng 12 để khoác áo đội Yogya Falcons (Indonesia).

Đây là một trong những giai đoạn hiếm hoi bóng chuyền nữ Việt Nam nói riêng có nhiều cầu thủ cùng xuất ngoại. Giới chuyên môn nhìn nhận, hình ảnh của bóng chuyền nữ Việt Nam đang có giá trị rất cao trong khu vực Đông Nam Á. Điều này mở thêm hy vọng cho nhiều VĐV bóng chuyền khác có trình độ cao của Việt Nam xuất ngoại trong tương lai gần.

ĐT bóng chuyền nữ Philippines quyết tâm tạo địa chấn tại SEA Games 33

Liên đoàn Bóng chuyền Philippines (PNVF) vừa công bố danh sách 19 vận động viên của đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia, do đội trưởng Jia De Guzman dẫn dắt. Mục tiêu của đội là giành tấm huy chương vàng SEA Games đầu tiên kể từ năm 1993.

“Chúng tôi không mong muốn gì hơn ngoài tấm huy chương vàng”, Chủ tịch PNVF Ramon “Tats” Suzara tuyên bố sau khi hội đồng liên đoàn thông qua danh sách do HLV trưởng Jorge Souza de Brito đề xuất.

Ông Suzara nhấn mạnh đội hình lần này tập hợp những tài năng xuất sắc nhất từ hai giải đấu hàng đầu là giải vô địch quốc gia (PVL) và Giải thể thao giữa các trường đại học (UAAP). Ông Suzara xác nhận đội sẽ tổ chức trại huấn luyện từ ngày 15 đến 30 tháng 11, tại Nhật Bản hoặc Đài Loan, nhằm chuẩn bị cho SEA Games.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Philippines lần cuối cùng giành huy chương vàng bóng chuyền nữ SEA Games là vào năm 1993 tại Singapore. Trong khi đó, Thái Lan vẫn là thế lực thống trị khu vực với 16 danh hiệu, còn Philippines hiện có tổng cộng 6 HCV, trong đó họ từng vô địch 5 trong 6 kỳ đại hội đầu tiên.